James Gunn rivela a che punto sono i nuovi film DCU: da Man of Tomorrow a The Batman – Parte II

Sono passati quasi tre anni da quando i DC Studios ha annunciato per la prima volta il programma “Capitolo 1: Dei e Mostri”. Da allora sono cambiate molte cose, ma James Gunn e Peter Safran hanno realizzato tre successi di critica con Creature Commandos, Superman e Peacemaker. Il 2026 si preannuncia come un altro grande anno per la DCU. Supergirl, Lanterns e Clayface sono tutti in arrivo, e nella prima metà dell’anno inizieranno le riprese di Man of Tomorrow e del film Elseworlds, The Batman – Parte II.

Rispondendo a un fan sui social media che gli chiedeva come fosse una giornata tipo da co-CEO della DC Studios, Gunn ha condiviso un aggiornamento su tutti questi progetti. “Il bello di questo lavoro è che non esiste una giornata tipo!”, ha scritto il regista. “Attualmente passo la maggior parte delle giornate a preparare Man of Tomorrow: storyboard, riunioni di reparto, scouting e casting, intervallati dalla revisione dei tagli di Supergirl e Lanterns, dalla discussione del marketing di tutti i progetti, dalla lettura e dalla presa di appunti sui nuovi copioni”.

Gunn ha aggiunto che sta “supportando la troupe di Batman 2 per assicurarsi che tutto proceda senza intoppi, aspettando il primo montaggio di Clayface (non vedo l’ora!), approvando i disegni per ogni genere di cose e sono sicuro che ci sono molte altre cose che sto dimenticando”. In seguito, Gunn ha messo “mi piace” a un post che parlava del trailer di Supergirl, lasciando molti fan convinti che sarà disponibile a breve. Ricordiamo che il film sarà infatti presente al prossimo evento CCXP a San Paolo, in Brasile, che si terrà dal 4 al 7 dicembre e in quell’occasione potrebbe essere mostrato un primo filmato.