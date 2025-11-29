James Cameron rivela la recensione del CEO Disney per Avatar: Fuoco e Cenere

James Cameron ha pubblicato la recensione di Avatar: Fuoco e Cenere del CEO Disney Bob Iger, confermando l’opinione del capo dello studio sul sequel. La storia segue Jake Sully e la sua famiglia mentre entrano in conflitto con il clan Mangkwan dei Na’vi, alleatosi con Quaritch. Il film arriverà nelle sale il 17 dicembre 2025.

In un articolo di Puck, James Cameron ha rivelato le opinioni di Iger su una prima versione di Avatar: Fuoco e Cenere, che era di 18 minuti più lunga della versione cinematografica. Il regista ha confermato che il CEO della Disney ha apprezzato il sequel, definendolo “magnifico”. Si è persino spinto a stroncare le critiche degli altri dirigenti dello studio durante una call con loro, discutendo del film:

È interessante. Non si esprime finché non è qualcosa che devo mostrare. Il suo commento quando lo vide per la prima volta, nonostante durasse 3 ore e 23 minuti, esclusi i titoli di coda, quindi da allora si è accorciato di circa 18 minuti. Disse: “Sì, so che continuerai a tagliarlo, ma è magnifico”. In pratica disse: “Adoro questo film”.

È stato interessante perché c’erano altri partecipanti alla chiamata Zoom che portavano appunti. E lui disse: “Sì… non ho avuto problemi con quello”. E praticamente li bocciò. E io gli risposi: “Ok, abbiamo finito”.

L’opinione di Iger è un buon segno per Avatar: Fuoco e Cenere, che vedrà il franchise affrontare sfide mai viste prima. Questa sarà la prima volta che un gruppo di Na’vi sarà l’antagonista. Promette anche di dare seguito alla morte di Neteyam dopo la fine di Avatar – La via dell’acqua e di come la famiglia di Jake la affronta.

La versione del film che Iger ha visto è anche leggermente più lunga della versione finale del film che arriverà nelle sale e che invece dura 195 minuti, ovvero 3 ore e 15 minuti, titoli di coda inclusi. Data la sua fiducia nel film, è un buon segno che sarà un altro capitolo avvincente e creativo del franchise.

Il cast di Avatar: Fuoco e Cenere si espanderà con Oona Chaplin nei panni di Varang, il leader dei Mangkwan, ed Edie Falco nei panni del Generale Frances Ardmore, il sostituto di Quaritch nella RDA. David Thewlis arriva anche nei panni di Peylak, leader dei Wind Traders. Si prevede che il film approfondirà notevolmente Pandora e i suoi conflitti principali con questi nuovi protagonisti.

Sebbene gli elogi di Iger dimostrino quanta fiducia lui e la Disney ripongano nel film, quest’ultimo deve ancora ottenere un grande successo al botteghino per giustificare i piani di Cameron per Avatar 4 e Avatar 5. Al momento, si prevede che il terzo capitolo incasserà circa 110 milioni di dollari nel weekend di apertura negli Stati Uniti, leggermente al di sotto dei 134,1 milioni di dollari del secondo film.

Tuttavia, con il pieno supporto di Iger, Avatar: Fuoco e Cenere si preannuncia come un sequel di successo che porterà la storia di Pandora in una direzione importante. Sebbene non sia chiaro cosa accadrà nel film, l’approvazione del CEO della Disney fa pensare che potrebbe essere il capitolo più vincente del franchise finora.

Avatar: Fuoco e Cenere arriverà nelle sale il 17 dicembre 2025.