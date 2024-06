Eric di Netflix è basato su una storia vera?

La mini serie di Netflix con Benedict Cumberbatch, Eric, racconta la ricerca di due bambini scomparsi e potrebbe far nascere il dubbio negli spettatori che si tratti di una serie basata su una storia vera. Eric trasmette l’atmosfera cruda di un film poliziesco, poiché è incentrato su due devastanti sparizioni. Il detective Michael Ledroit (McKinley Belcher III) tenta di rintracciare Edgar Anderson – e questo lo spinge a tornare a un’indagine precedente che coinvolge la corruzione della polizia e il giro di traffico sessuale di una discoteca.

L’ambientazione realistica di Eric negli anni ’80 rende la storia ancora più credibile e il cast della serie Netflix immerge completamente gli spettatori nella sua narrazione. Sebbene sia ovvio che la trama di Vincent Anderson (Benedict Cumberbatch) – completa di un comico burattino parlante – sia scritta per la televisione, si potrebbe facilmente vedere nelle storie delle sparizioni dei bambini fatti realmente accaduti. Alla fine della serie, è facile chiedersi se si sia trattato o meno di un adattamento di una storia reale.

Eric di Netflix non è basato su una storia vera

Sebbene Eric di Netflix utilizzi la storia reale per dare vita alla finzione, i casi centrali su cui il detective Ledroit indaga nel corso della serie non sono basati su storie vere. Edgar Anderson e Marlon Rochelle non sono persone reali, anche se le loro sparizioni somigliano a molti altri casi di persone scomparse degli anni ’80. Eric cattura con precisione il periodo di tempo in cui è ambientato, dall’epidemia di AIDS all’aumento del tasso di senzatetto. Attraverso questi dettagli, la serie Netflix fornisce alle indagini di Ledroit uno scenario credibile. Tuttavia, i personaggi, i misteri e le soluzioni sono creazioni appositamente inventate per la mini serie.

A quanto pare, lo sceneggiatore della serie Abi Morgan voleva raccontare il periodo di tempo durante qualsiasi indagine reale. “Non credo che la serie si sia mai basata su un caso specifico”, ha spiegato Morgan a RadioTimes.com, “ma penso che volevo tornare a quel periodo molto vivido della storia in cui, ovviamente, c’erano quei casi.” Chiunque abbia familiarità con gli anni ’80 ricorderà i rapimenti altamente pubblicizzati e la conseguente mania del “pericolo di estranei” di quel periodo di tempo. La sceneggiatura di Morgan riesce a scattare un’istantanea di com’era quel periodo, specialmente in una città enorme come New York.

Eric trae ispirazione da numerosi casi di persone scomparse

Invece di portare una storia vera sul piccolo schermo, Eric di Netflix trae ispirazione da più casi di persone scomparse mentre intreccia la sua narrazione. Edgar e Marlon non sono basati su persone reali, ma le loro sparizioni sono simili a casi reali. Durante la sua intervista con RadioTimes.com, Morgan ha ricordato quanto sia stato “inquietante” vedere “i bambini scomparsi sul cartone del latte” negli anni ’80. Marlon diventa uno di quei bambini, con la sua faccia incollata su poster e cartoni del latte in tutto il corso della serie. La sua tragedia sembra familiare perché lo è. Sebbene i nomi non corrispondano a casi reali, molte famiglie hanno vissuto simili tragedie.