Benedict Cumberbatch e Gaby Hoffmann parlano delle intense scene di litigio nella serie Netflix Eric

Gaby Hoffmann e Benedict Cumberbatch parlano delle intense scene di litigio in Eric di Netflix. In un’intervista esclusiva rilasciata a ComingSoon, è stato chiesto a Benedict Cumberbatch e Gaby Hoffmann come hanno affrontato le scene di litigio che mostrano il matrimonio dei loro personaggi andare in pezzi in Eric del 2024.

“È stato incredibilmente facile iniziare a litigare con Benedict fin da subito [ride]“, ha detto Hoffman. “No, in realtà molto di questo è presente nella brillante scrittura di Abi Morgan e poi avere Lucy Forbes, la regista più capace di tutte, per aiutarci a guidarci attraverso di essa. Ma ne abbiamo parlato un po’ prima dell’inizio. Abbiamo trovato molte cose in piedi, ovviamente, ma non è stato troppo difficile. I dettagli di dove si trovavano e perché erano lì avevano molto senso per noi. Penso che abbiamo capito implicitamente chi erano l’uno per l’altro in questo momento. Quindi si trattava solo di navigare nei dettagli delle minuzie, ma era un mondo che ci è sembrato subito disponibile“.

Cumberbatch ha aggiunto: “Immagino che ci sia una sorta di gradazione dello stato e della salute mentale e la crisi che si sta sviluppando al di fuori del matrimonio che sta contribuendo a farlo implodere. È stato molto importante riuscire a gestire questo aspetto e non essere sempre troppo urlati, né tantomeno essere troppo invadenti, dove gli elementi di pericolo reale, la fisicità e la messa in scena sono stati difficili. È stato nelle prime settimane. Voglio dire, non è stato difficile nel senso che, come dice Gaby, c’era qualcosa di molto fluido, ma in un palinsesto televisivo, approdare a una storia decennale che cade a pezzi nelle prime settimane, è il nome del gioco. È una di quelle cose che devi fare e basta”.

Quindi sono state fatte delle domande e ci sono stati un paio di momenti in cui ci si è chiesti: “Aspettate“. Il programma televisivo. Aspettate, aspettate“. Dobbiamo solo parlare dei dettagli di questa cosa, perché non so cosa sto facendo. Dovresti solo scegliere alcune parti. Ma, come diceva Gaby, Abi e Lucy erano presenti e disponibili e fornivano lo spazio e la sicurezza, l’incoraggiamento e l’eliminazione delle idee o l’approfondimento delle stesse per farle funzionare. Quindi alla fine non è stato difficile. Lavorare con lei è un sogno assoluto, un sogno, un sogno, un sogno che diventa realtà. È una giocatrice che si fa valere“.

Di cosa parla Eric?

“Ambientato nella New York degli anni ’80, il limited drama segue la disperata ricerca di un padre quando il figlio di nove anni scompare una mattina mentre si reca a scuola”, si legge nella sinossi. “Vincent, uno dei principali burattinai di New York e creatore del popolarissimo programma televisivo per bambini ‘Good Day Sunshine’, lotta per affrontare la perdita del figlio Edgar, diventando sempre più angosciato e scostante. Pieno di disgusto per se stesso e di sensi di colpa per la scomparsa di Edgar, si aggrappa ai disegni del figlio di un pupazzo mostruoso blu, Eric, convinto che se riuscirà a portare Eric in TV allora Edgar tornerà a casa. Mentre il comportamento progressivamente distruttivo di Vincent allontana la sua famiglia, i suoi colleghi di lavoro e i detective che cercano di aiutarlo, è Eric, un’illusione di necessità, che diventa il suo unico alleato nella ricerca di riportare a casa suo figlio”.

Tutti i sei episodi di Eric sono ora disponibili in streaming su Netflix.