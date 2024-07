Fly – Vola verso i tuoi sogni: tutto quello che c’è da sapere sul film

Il cinema ha sempre puntato sulla danza per poter rappresentare al meglio i sentimenti dei personaggi altrimenti inesprimibili solo con le parole e non sorprende dunque che questa forma d’arte sia stata portata più volte sullo schermo, in tutte le sue sfumature possibili. Dalla danza classica di Billy Elliot fino a quella di Il cigno nero, dall’hip hop del franchise di Step Up (i cui ultimi capitoli sono Step Up Revolution e Step Up All In) e tante altre varianti ancora. A questi si aggiunge anche il film tedesco Fly – Vola verso i tuoi sogni.

Diretto dalla regista Katja von Garnier, celebre per film come Bandits, Blood and Chocolate – La caccia al licantropo è aperta o la serie di Windstorm, questo suo nuovo lungometraggio mette in scena un racconto di rinascita e di formazione al ritmo della danza urbana, accompagnato da musica pulsante e scatenate performance di ballo interpretate da ballerini Hip-Hop-Freestyle professionisti di livello internazionale. Ancora una volta, dunque, la danza diventa il mezzo attraverso cui i protagonisti riescono ad esprimere il proprio disagio e i propri sogni.

Uscito anche nelle sale italiane, ma passato purtroppo in sordina, è questo un film che può essere ora riscoperto grazie al suo passaggio televisivo. Film che appassionerà tanto i fan della danza quanto chi la conosce poco. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a . Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Fly – Vola verso i tuoi sogni

Il film racconta la storia di Bex, una ragazza di 20 anni finita in prigione per uno sfortunato incidente. Ora che si trova in carcere, la giovane deve sottoporsi a un programma di riabilitazione molto difficile. Grazie a un’insegnante di danza, che fa lezioni nel penitenziario, Bex scopre dentro di sé la passione per ballo. Lei e altri giovani detenuti, aiutati dall’insegnante, riescono a formare un gruppo di danza, che permetta loro di riuscire ad affrontare meglio la vita una volta fuori dal carcere.

Il cast del film

Ad interpretare Bex vi è l’attrice tedesca Svenja Jung, già vista anche in un episodio della serie di Netflix Dark ma meglio nota per la sua partecipazione alle serie L’imperatrice, Spy/Master e Crooks. Nel ruolo di Jay, il ragazzo verso cui Bex svilupperà dei sentimenti, è invece interpretato da Ben Wichert, ballerino e coreografo di fama internazionale, qui alla sua prima partecipazione ad un lungometraggio. L’attrice Jasmin Tabatabai interpreta invece Ava, l’allenatrice di Bex che la spinge verso il mondo del ballo.

Completano il cast Nicolette Krebitz nel ruolo di Sara, Katja Riemann in quello della dottoressa Goldberg e Aleksandar Jovanovic in quello di Herr Hartmann. Oltre a Wichert, tra i campioni del mondo di ballo che hanno preso parte come attori al film vi sono Majid Kessab, Yui Kawaguchi, Willy Hem, Luwam “Luulu” Russom, Christian “Robozee” Zacharas, Sebastian “Killasebi” Jaeger e Jenny “Tweetie” Freitag-Praxmarer.

Il trailer di Fly – Vola verso i tuoi sogni e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Fly – Vola verso i tuoi sogni grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple TV, CGTV, Rai Play e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 3 luglio alle ore 21:10 sul canale Rai Movie.