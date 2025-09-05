Harriet: la storia vera dietro il film con Cynthia Erivo

Il film biografico di Kasi Lemmons, Harriet, è basato su una delle abolizioniste più iconiche: l’instancabile Harriet Tubman. La sua storia è una testimonianza di coraggio, resilienza e lotta incrollabile per la libertà, con Harriet che fuggì dalla schiavitù nel Sud verso il Nord, dopodiché rischiò la propria vita tornando nel Sud, diventando una “conduttrice della Underground Railroad” dove salvò decine di altri schiavi. Quello che forse non tutti sanno è che il suo nome di battesimo era Araminta Ross e che il suo soprannome era “Minty”, come sottolineato nel film.

Come molti nati in schiavitù, l’infanzia di Harriet Tubman è stata segnata da traumi. Ha subito abusi fisici, è stata separata dalla sua famiglia e costretta a prendersi cura dei figli del suo padrone. Alcuni potrebbero anche sapere che ha svolto un ruolo significativo nella guerra civile americana. Il film, nonostante racconti tutto ciò, tralascia molti aspetti importanti della vita di Harriet o addirittura ne cambia altri. In questo approfondimento andiamo dunque alla scoperta della storia vera dietro Harriet.

Da schiava, Harriet Tubman subì brutali abusi

Secondo la biografia di Kate Larson, Bound for the Promised Land: Harriet Tubman, Portrait of an American Hero, Harriet Tubman nacque nel marzo 1822 (anche se la data esatta è sconosciuta). I suoi genitori erano schiavi nella piantagione Brodess nel Maryland, dove anche lei fu costretta a lavorare gratuitamente per gran parte della sua giovinezza. Nata in schiavitù, i primi anni di Harriet Tubman furono segnati dalla brutalità e dal degrado della schiavitù. Veniva picchiata e frustata dai suoi padroni. All’età di cinque o sei anni, la sua padrona, la signora Brodess, la affittò a un’altra donna, dove le fu affidato il compito di cullare il bambino della donna.

In un’occasione, ricordò, mentre si prendeva cura del bambino addormentato della sua padrona, fu frustata quando il bambino si svegliò piangendo. Harriet Tubman non accettò però la violenza passivamente. Resistette, indossando diversi strati di vestiti per ridurre l’impatto delle percosse e, a volte, reagendo. Tali abusi fisici erano comuni per gli schiavi e hanno ispirato il film Emancipation con Will Smith. Come Peter nella storia di quel film, Harriet Tubman portò con sé quelle cicatrici fisiche ed emotive per il resto della sua vita. Un altro incidente barbarico cambiò per sempre la sua vita. Quando era appena diventata adolescente, un supervisore della piantagione in cui lei e altri schiavi lavoravano lanciò un pesante oggetto di metallo contro un altro schiavo.

L’oggetto colpì però lei, fratturandole il cranio. Da allora fino alla sua morte, soffrì di mal di testa, vertigini, ipersonnia e convulsioni. Alcuni storici hanno sostenuto che le convulsioni fossero dovute all’epilessia. Nel film, Minty, il personaggio di Harriet Tubman tratto dal suo affettuoso soprannome d’infanzia, sperimenta la maggior parte di questi disturbi. Tuttavia, Harriet non costruisce Minty al punto da poter entrare nei suoi panni e provare il suo dolore come si fa con l’interpretazione di Solomon Northup di Chiwetel Ejiofor o con Patsey di Lupita Nyongo in 12 anni schiavo di Steve McQueen.

Secondo Larson, come se gli abusi fisici non fossero sufficienti, Harriet Tubman ha subito il trauma aggiuntivo di vedere tre delle sue sorelle vendute dal padrone di suo padre, Edward Brodess. Questo evento ha lasciato un segno indelebile nella sua giovane psiche. Sebbene questo episodio significativo sia descritto in Harriet, esso appare più come una narrazione “raccontata e non mostrata”, lasciando il pubblico come semplice spettatore piuttosto che farlo vivere la profondità emotiva del dolore di Harriet.

Ad aggravare ulteriormente le sue difficoltà, Harriet Tubman fu nuovamente mandata a lavorare per un altro piantatore di nome James Cook, una condizione che, come lei stessa raccontò in seguito, le fece provare un’acuta nostalgia di casa. Durante questo periodo, contrasse una grave forma di morbillo e fu restituita a Brodess. Durante la sua giovinezza, fu affittata da altri schiavisti. Questo particolare capitolo della sua vita non viene approfondito in Harriet.

Harriet lascia fuori alcuni dei tentativi di fuga dalla schiavitù di Harriet Tubman

Stanca degli abusi e della schiavitù senza fine, Harriet Tubman, che era anche profondamente religiosa, cercò di liberarsi due volte. Secondo Larson, insieme al marito appena sposato, John Tubman, un uomo di colore libero del suo quartiere nel Sud, avevano cercato dei documenti legali che l’avrebbero liberata e avrebbero permesso ai loro futuri figli di nascere liberi. È a questo punto che Harriet di Lemmons apre la storia di Harriet Tubman. Larson deduce che fu in questo momento che lei cambiò il suo nome in Harriet Tubman, rispettivamente in onore di sua madre e di suo marito.

In Harriet, Lemmons si prende alcune libertà creative, ritardando l’evento fino a dopo la sua fuga e inserendolo nella memorabile scena in cui William Steel (Leslie Odom Jr.) dice a Minty di scegliere un nuovo nome per commemorare il suo status di persona libera, come avevano fatto molti altri ex schiavi. Forse Lemmons ha visto questo come un’opportunità per sottolineare la nuova alba della libertà e anche per spiegare perché gli ex schiavi e i loro discendenti hanno cambiato nome, il caso più famoso dei tempi recenti è quello di Malcolm X. Sfortunatamente per Harriet Tubman e suo marito, e in definitiva per la loro giovane storia d’amore, il suo padrone si rifiutò di lasciarla andare.

Harriet Tubman dovette anche affrontare la paura di essere venduta e di vedere la sua famiglia distrutta. Prima della morte di Edward Brodess, era stata messa in vendita, ma era sopravvissuta perché era malata, il che aveva scoraggiato gli schiavisti interessati. Con Gideon Brodess (il figlio di Edward Brodess) come nuovo proprietario, interpretato da Joe Alwyn in Harriet, Harriet Tubman temeva che le sue possibilità di essere venduta fossero aumentate. Senza mai arrendersi e ostinata, come la definivano i suoi padroni, Harriet Tubman escogitò un modo per fuggire. Nel 1849 mise alla prova il suo piano.

“Avevo diritto a una delle due cose: la libertà o la morte; se non potevo avere l’una, avrei avuto l’altra”. Queste sono le parole di Harriet Tubman, citate dallo storico Walter Kerry nel suo libro Harriet Tubman: A Life in American History. E la vita di Harriet Tubman rifletteva proprio quelle parole. Insieme ai suoi fratelli Henry e Ben, Harriet Tubman fuggì. All’epoca era stata data in affitto a un altro schiavista. Si ritiene che anche i suoi fratelli fossero stati dati in affitto dalla stessa persona e che loro, in particolare Ben, che aveva moglie e figli, ci ripensarono e tornarono in schiavitù, facendo desistere anche Harriet Tubman. Poiché erano stati dati in affitto, la signora Brodess non si rese immediatamente conto del tentativo di fuga.

Quando se ne rese conto, fece circolare un avviso di fuga con una ricompensa fino a 100 dollari (equivalenti a circa 4000 dollari nel 2023). Ma la tenace Harriet Tubman, che si era sacrificata per i suoi fratelli nel tentativo iniziale, non rinunciò ai suoi sogni. Fuggì di nuovo, questa volta da sola e per sempre. Nel film vengono rappresentati solo la richiesta legale e il tentativo di fuga finale, e anche così, Harriet non mostra la difficoltà del viaggio di Harriet Tubman a piedi per quasi cento miglia verso la libertà a Filadelfia. Lemmons, parlando con Collider, ha detto che l’attraversamento finale di Minty verso la libertà è stata una delle scene migliori da girare nel film.

Quali libertà creative si prende il film?

Sebbene Harriet cerchi di rimanere fedele ai fatti storici, il film si prende alcune libertà creative. In Harriet, quando Harriet Tubman raggiunge Filadelfia dopo la sua fuga, viene accolta da William Still (Leslie Odom Jr.) che la presenta alla sua ospite, Marie Buchanon, interpretata da Janelle Monáe. Nella vita reale, il personaggio di Janelle Monáe è fittizio. William Still, invece, era un personaggio reale che ha svolto un ruolo fondamentale nella Underground Railroad, collaborando con Harriet Tubman e altri abolizionisti. Secondo Larson, ha aiutato oltre 600 schiavi a stabilirsi nel Nord dopo la loro fuga. Harriet di Kasi Lemmons prende anche alcune libertà creative riguardo alle imprese di Harriet Tubman, che tornò nel Maryland per salvare la sua famiglia insieme ad altri schiavi.

Quando Harriet Tubman tornò, secondo quanto riferito, tredici volte, guadagnandosi il nome di “Moses”, come il personaggio biblico, non incontrò suo marito, che si era risposato. Invece, gli mandò un messaggio, ma lui rifiutò di raggiungerla, cosa che la turbò profondamente. Nel film, Lemmons tratta questo episodio come se ci fosse stato un vero incontro tra i due, anche se cattura l’essenza della situazione storica. Con l’approvazione del Fugitive Slave Act del 1850, le forze dell’ordine erano legalmente obbligate ad assistere nella ricattura degli schiavi fuggiti ovunque fossero stati trovati all’interno degli Stati Uniti, compresi gli stati che avevano abolito la schiavitù. Ciò costrinse Harriet Tubman a guidare molti ex schiavi più a nord, fino all’attuale Canada. Questo aspetto della vita di Tubman è descritto in Harriet.

Il film sottovaluta il contributo di Harriet Tubman alla guerra civile

Secondo il libro di Dunbar Armstrong, She Came to Slay: The Life and Times of Harriet Tubman, molto prima dello scoppio della guerra, Harriet Tubman aveva incrociato la strada di John Brown, un abolizionista radicale che sosteneva una rivolta degli schiavi contro i loro oppressori. Harriet partecipò attivamente ai piani di insurrezione di Brown. Per armare i potenziali ribelli, Brown organizzò un raid su Harper’s Ferry, un arsenale governativo, per sequestrare le armi. Mentre Harriet era a New York durante il raid, l’operazione fallì, portando all’esecuzione di Brown per tradimento. Questo evento è ampiamente considerato come un precursore della guerra civile.

Durante la guerra civile, Harriet Tubman si schierò con la causa dell’Unione, ricoprendo vari ruoli all’interno dell’esercito dell’Unione. Lavorò come cuoca, infermiera e spia. Tra i suoi contributi più notevoli vi fu il suo ruolo nel raid su Combahee Ferry, dove la sua raccolta di informazioni, il reclutamento di nuovi soldati dell’Unione e la sua guida giocarono un ruolo cruciale nella liberazione di circa settecento persone. Questa straordinaria impresa le valse il primato di essere la prima donna negli Stati Uniti a guidare una spedizione armata in tempo di guerra.

Nonostante il suo ruolo significativo nella guerra, Harriet dà poco risalto a questo evento storico, che appare brevemente, più come una nota a piè di pagina nella storia di Harriet Tubman. Sebbene Harriet racconti efficacemente la straordinaria vita di Harriet Tubman, non riesce a suscitare lo stesso livello di ispirazione nel pubblico. Una figura monumentale come Harriet Tubman merita un film che non solo catturi i dettagli storici della sua vita, ma che immerga anche il pubblico nelle complessità che l’hanno plasmata. Purtroppo, Harriet non riesce a raggiungere questa profondità.