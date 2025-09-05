The Son: la spiegazione del finale del film

Dopo lo straordinario successo di critica ottenuto da The Father – Nulla è come sembra, gli appassionati di cinema attendevano con ansia il prossimo lavoro dello sceneggiatore e regista Florian Zeller. In quel film, Zeller era riuscito a evitare i problemi che molti drammaturghi incontrano nell’adattare le proprie opere per il grande schermo, utilizzando tecniche innovative nella prospettiva e modificando abilmente il proprio lavoro per renderlo fluido come un film narrativo. Il film gli è così valso l’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale. Anche il nuovo film di Zeller, The Son (qui la recensione) , è basato su una sua opera teatrale e affronta in modo intimo gravi problemi di salute.

La performance di Hugh Jackman è stata molto apprezzata, ma le recensioni di The Son sono state incredibilmente contrastanti sin dal suo debutto al Festival Internazionale del Cinema di Venezia a settembre, con alcuni critici che hanno contestato il modo in cui Zeller ha scelto di affrontare il tema della depressione nei momenti finali del film. Di certo, è anch’esso un film che non lascia indifferenti, specialmente per i suoi colpi di scena finali. In questo approfondimento cerchiamo allora di fare chiarezza e offrire una spiegazione della conclusione del film.

La trama di The Son

The Son segue le vicende del consulente politico di successo Peter Miller (Jackman), che si è trasferito con la sua nuova compagna Beth (Vanessa Kirby) in un lussuoso appartamento con il loro figlio neonato. Nel pieno del suo successo professionale, Peter viene informato dalla sua ex moglie, Kate (Laura Dern), che il loro figlio diciassettenne Nicholas (Zen McGrath) non frequenta la scuola e ha deciso di lasciare la madre in segno di ribellione. Nonostante abbia accettato il lavoro dei suoi sogni a Washington D.C. e si prenda cura di un bambino piccolo, Peter decide di accogliere Nicholas e di fornirgli il sostegno di cui ha chiaramente bisogno.

Peter è un cattivo padre per Nicholas?

Sebbene Peter cerchi di legare con suo figlio, è chiaro che sa molto poco di lui e Nicholas non è molto propenso ad aprirsi. Data la sua attitudine al lavoro e il suo impegno nel crescere una famiglia, Peter è costantemente occupato e non è in grado di dedicare l’intera giornata alla cura di Nicholas. I suoi obiettivi contrastanti mettono a dura prova il suo rapporto con Beth, che si sente a disagio con Nicholas e irritata dal fatto che Peter annulli gli impegni sociali nel tentativo di legare con lui.

I problemi iniziano quando Peter si rende conto dei problemi di depressione di Nicholas e della sua storia di tentativi di autolesionismo. Molti dei tentativi di Peter di legare con Nicholas dimostrano che non è esperto nel crescere un adolescente; dopo aver cercato di insegnare a Nicholas a ballare, lo ignora per passare più tempo con Beth. Anche Beth ha dei conflitti con Nicholas dopo che lui ha sentito la sua dichiarazione di non volere che lui si occupi del suo bambino.

Il ruolo di Anthony Hopkins in The Son

Sir Anthony Hopkins ha vinto il suo secondo Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in The Father – Nulla è come sembra e Zeller lo ha successivamente scritturato anche in questo film. Hopkins ha un breve ruolo come padre di Peter, Anthony, che soffre di demenza ed è ora in pensione. A causa delle somiglianze, alcuni analisti teatrali hanno interpretato questo fatto come se The Son fosse un prequel di The Father; le due opere teatrali fanno effettivamente parte di una trilogia spirituale scritta da Zeller che include anche The Mother del 2015. Ci sono poi alcuni riferimenti che suggeriscono che Hopkins interpreti lo stesso personaggio e che The Son sia ambientato prima che la demenza di Anthony diventi più grave come visto nel film a lui dedicato.

All’inizio, Peter allude alle condizioni mentali di suo padre in una breve conversazione con un collega e indica che non sono molto legati. Quando Peter va a trovare Anthony, finiscono infatti per litigare sul suo stile genitoriale altrettanto irresponsabile. Anche Anthony non era attento né premuroso nei confronti di Peter quando era bambino, e Peter ritiene che questo lo abbia reso altrettanto incapace riguardo al ruolo di genitore. Tuttavia, Anthony reagisce solo con rabbia e Peter lo lascia in cattivi rapporti. Dopo questa scena non si fa più menzione ad Anthony, la cui presenza è dunque quasi una sorta di easter egg che lega i due film.

Il gesto estremo di Nicholas

Peter si rende dunque conto che Nicholas non frequenta la scuola come aveva promesso, ma invece fa lunghe passeggiate da solo nel parco. I due hanno una discussione accesa; Peter accusa Nicholas di non impegnarsi abbastanza, e Nicholas lo accusa di essere un padre irresponsabile. Mentre la tensione tra i due aumenta, Nicholas tenta il suicidio e viene portato d’urgenza in ospedale. Un severo medico della struttura comunica a Peter che Nicholas deve rimanere sotto cure professionali, poiché è probabile che tenti nuovamente di togliersi la vita se non viene monitorato. Nicholas reagisce però violentemente alla possibilità di rimanere in un luogo isolato e ricevere aiuto.

Peter e Beth decidono però che, per la sua sicurezza, deve rimanere nella struttura. In seguito, tuttavia, decidono di riportare Nicholas a casa, ritenendo che potrà fare maggiori progressi se rimarrà con loro. Inizialmente, Nicholas sembra di ottimo umore, poiché partecipa attivamente alle conversazioni e tiene un lungo monologo sul suo apprezzamento per la sua famiglia. Dopo che la famiglia riunita si è seduta insieme nel loro appartamento, Nicholas va a trasferirsi nella stanza in cui alloggiava. Si sente uno sparo, ma prima che il destino di Nicholas sia confermato, il film passa a una scena ambientata diversi anni dopo.

Peter sta sognando nel finale?

In questa scena nel futuro Peter vive ancora nello stesso appartamento, ma riceve una visita a sorpresa da Nicholas, che si è trasferito da New York a Toronto. Nicholas sembra stare benissimo e ha una piacevole conversazione con Peter; dice persino di avere una relazione sentimentale. Regala a suo padre un libro che ha scritto, in cui racconta la sua lotta contro la depressione e come suo padre lo abbia aiutato a guarire. Peter è ovviamente felicissimo di vedere che Nicholas ha dedicato il libro a lui e il momento è quanto più rincuorante possibile.

Tuttavia, in un attimo diventa chiaro che Peter sta solo immaginando uno scenario da sogno e che Nicholas è effettivamente morto in seguito allo sparo che si sente nella scena precedente. I momenti finali includono poi dei flashback di un ricordo felice in cui Peter insegnava a Nicholas a nuotare durante una vacanza in famiglia quando era più giovane. Il protagonista si alterna così tra piacevoli ricordi del passato e “what if” di un futuro che non si verificherà mai, generando per questo ulteriore dolore, specialmente in quanto Peter si incolpa per non aver compreso né saputo aiutare suo figlio.