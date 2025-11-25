Il tanto atteso sequel de I Peccatori sarà l’ultima cosa che ti saresti aspettato

Probabilmente I Peccatori (Sinners) di Ryan Coogler non avrà un sequel live-action nel prossimo futuro, ma ciò non significa che non possa continuare in un formato diverso. I Peccatori di Ryan Coogler si distingue in un panorama dominato da spettacoli di supereroi e sequel di franchise, offrendo una storia autonoma e completamente originale. Con un solo film, Sinners crea un mondo ricco e pieno di potenziale per storie future.

Ryan Coogler ha scelto di realizzare I Peccatori proprio per prendersi una pausa dalla produzione di film di franchise, dopo le produzioni su larga scala di Creed e Black Panther. Coogler voleva raccontare una storia personale libera dalla costruzione di un universo da parte dello studio. Per lo stesso motivo, un sequel di I Peccatori sembra improbabile nel prossimo futuro. Fortunatamente, l’universo di I Peccatori non ha bisogno di un altro film live-action per continuare a crescere.

Ryan Coogler conferma che un sequel a fumetti di I Peccatori è possibile

I Peccatori potrebbe continuare in forma di fumetto prima del previsto

In un episodio del podcast ufficiale Heroes Journey di CBR, al regista di I Peccatori Ryan Coogler è stato chiesto se fosse stato contattato per espandere il suo nuovo universo cinematografico. Coogler rivela che, in effetti, non solo ha avviato le prime trattative per un seguito di I Peccatori, ma ha anche preso in considerazione l’idea di espandere il mondo di I Peccatori in forma di fumetto. Coogler dice:

“Molti degli storyboard artist con cui lavoro sono appassionati di fumetti. Uno dei miei artisti mi ha raccontato che qualcuno gli aveva chiesto informazioni al riguardo. Si trattava di Louis (Gonzales). Qualcuno aveva chiesto a Louis… stavano guardando i suoi storyboard e gli hanno detto: ‘Ehi, c’è un fumetto qui?’. Quindi sì, è una domanda che è già stata fatta in passato, questo è certo”.

Anche se I Peccatori non è esattamente il tipo di film che dà vita a un franchise, ha un grande potenziale per storie future. Un sequel diretto che segue i personaggi principali, un prequel che segue i gemelli nella prima guerra mondiale o uno spin-off incentrato su Remmick o sui cacciatori Choctaw sono tutte idee degne di un film che potrebbero funzionare anche in formato fumetto. Franchise come Predator, Godzilla, Supernatural e persino The Rocky Horror Picture Show hanno recentemente fatto il salto nel mondo dei fumetti.

I Peccatori è perfetto per un franchise multimediale

I Peccatori sembra il tipo di film basato su un fumetto cult

I Peccatori sembra il tipo di film che dovrebbe avere la dicitura “Basato sul romanzo grafico” nei titoli di testa. Come il crudo Sin City, Oldboy o Snowpiercer, I Peccatori possiede le immagini drammatiche e i personaggi moralmente rovinati di un’opera d’arte di Frank Miller o Alan Moore. Poiché possiede già l’identità creativa di un adattamento di un fumetto cult, il passaggio di Sinners ai fumetti sarebbe abbastanza facile da realizzare.

Non tutti i fumetti devono necessariamente eguagliare la portata sconvolgente degli universi Marvel e DC. Alcuni dei fumetti più popolari e acclamati hanno successo proprio perché rimangono con i piedi per terra. Graphic novel come Road to Perdition e A History of Violence hanno dimostrato che una narrazione contenuta, simile a quella di un film, può offrire lo stesso livello di tensione e realismo di un film live-action.

I Peccatori è praticamente costruito per continuare in qualsiasi mezzo grazie al suo mondo suggestivo e alla sua narrazione apparentemente semplice ma profondamente stratificata. I Peccatori, con il suo noir spietato e le sue immagini surreali, è fatto su misura per un prestigioso sequel o prequel televisivo live-action. Altrimenti, una serie televisiva animata per adulti o una miniserie a fumetti di dodici o sei numeri potrebbero ottenere lo stesso risultato.