Wicked 3 è diventato molto più probabile dopo il nuovo aggiornamento di Universal

Un terzo film Wicked potrebbe effettivamente vedere la luce dopo l’importante aggiornamento della Universal. Il primo film Wicked, uscito nel novembre 2024, ha incassato 759 milioni di dollari al botteghino, mentre il sequel, Wicked: For Good, ha guadagnato oltre 223 milioni di dollari in meno di una settimana dalla sua uscita nelle sale.

Il direttore marketing della Universal Pictures, Michael Moses, ha dichiarato in un’intervista a Vulture che lo studio sta attualmente valutando come espandere il franchise di Wicked. Ha affermato: “Grazie al successo di Wicked, ma anche al sostegno dei fan, abbiamo quasi la responsabilità di capire come continuare in questo universo”.

Per quanto riguarda la trama di un potenziale Wicked 3, Moses ha ammesso che si tratta ancora di un grande punto interrogativo. “Abbiamo già trovato una soluzione? No. Ma ci sono cose in corso”, ha anticipato.

I due film Wicked sono stati adattati dall’omonimo musical di Broadway, a sua volta basato sul romanzo di Gregory Maguire del 1995 Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West. L’autore ha continuato ad ampliare la sua versione di Oz con tre sequel: Son of a Witch, A Lion Among Men e Out of Oz.

Una volta completata la serie, Maguire ha deciso di non abbandonare ancora quel mondo. Negli ultimi cinque anni ha pubblicato una trilogia ambientata a Oz dopo la serie Wicked, intitolata Another Day, che comprende i libri The Brides of Maracoor, The Oracle of Maracoor e The Witch of Maracoor.

Maguire ha anche esplorato le trame precedenti a Wicked attraverso il prequel Elphie: A Wicked Childhood, e ha appena annunciato che nel 2026 pubblicherà un altro prequel intitolato Galinda: A Charmed Childhood.

Ci sono molte storie esistenti nell’universo di Oz di Maguire che la Universal potrebbe esplorare. Al momento non è chiaro se lo studio stia seriamente valutando l’adattamento di un altro libro di Maguire o se stia prendendo in considerazione un’idea completamente diversa.

Prima dell’aggiornamento di Moses, il compositore, paroliere e produttore esecutivo di Wicked, Stephen Schwartz, aveva già accennato a una nuova idea per una storia che mantenesse vivo l’interesse dei fan per il mondo di Oz. Ha riconosciuto gli altri libri di Maguire su Oz e ha aggiunto che lui e la co-sceneggiatrice del film Winnie Holzman stanno valutando un’altra idea che non sarebbe un sequel.

Sia Schwartz che Holzman sono stati coinvolti in modo integrale nel musical di Broadway, con il primo che ha composto e scritto i testi e la seconda che ha scritto la sceneggiatura (o il libro, come è noto nella comunità teatrale).

I produttori di Wicked, compreso Schwartz, hanno già chiarito che la storia di Elphaba e Glinda è finita, quindi qualsiasi espansione del franchise probabilmente non sarebbe incentrata su di loro, a meno che non decidessero di adattare uno dei prequel e di scritturare attori più giovani per sostituire Cynthia Erivo e Ariana Grande.

I due film Wicked sono stati estremamente redditizi per la Universal, quindi non sorprende affatto che i dirigenti chiedano a gran voce di espandere il franchise, anche se una parte dei fan teme che Wicked 3 possa rovinare ciò che ha reso speciale la storia in primo luogo.

Non sarebbe una continuazione della storia raccontata in Wicked e Wicked: For Good, ma piuttosto un tentativo da parte dei realizzatori di esplorare ancora di più il mondo di Oz e, nel frattempo, guadagnare molti più soldi.