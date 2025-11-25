HomeSerie TvNews

Mercoledì – Stagione 3: Eva Green per il ruolo di zia Ofelia

Di Chiara Guida

-

Foto di Luigi De Pompeis - Cinefilos.it

Mercoledì – Stagione 3 ha trovato la sua zia Ophelia: Eva Green che si unisce alla dark comedy Netflix come personaggio fisso nella terza stagione.

Il personaggio era stato accennato negli ultimi istanti del finale della seconda stagione, che mostrava la nuca di Ophelia. Il casting di Green (“Casino Royale”) smentisce le speculazioni dei fan secondo cui il personaggio di Lady Gaga, Rosalyn Rottwood, potesse essere Ophelia.

Ophelia Frump è la sorella di Morticia Addams, interpretata da Catherine Zeta-Jones. Fu internata a Willow Hill dalla madre, Hester Frump (Joanna Lumley), prima di fuggire dall’ospedale psichiatrico. Alla fine della seconda stagione, Wednesday (Jenna Ortega) legge il diario di Ophelia, datole da Morticia, e ha una visione di una donna con lunghi capelli biondi e una corona di fiori. La visione si fa oscura quando si scopre che Ofelia è tenuta prigioniera in una cella nella villa di Hester, dove indossa un abito rosso e scrive sul muro con il sangue: Mercoledì deve morire”.

“Sono entusiasta di unirmi al mondo tristemente contorto di Mercoledì nei panni di Zia Ofelia”, ha dichiarato Green in una nota. “Questa serie è un mondo così deliziosamente oscuro e spiritoso, non vedo l’ora di portare il mio tocco di follia alla famiglia Addams”.

Jenna Ortega in Mercoledì - stagione 2 parte 2
© Netflix

Mercoledì è uno dei più grandi successi di Netflix di sempre, con la prima stagione al primo posto nella classifica TV mondiale. La serie, basata sui personaggi creati da Charles Addams, vede la partecipazione anche di Emma Myers, Hunter Doohan, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Luis Guzmán e Fred Armisen.

