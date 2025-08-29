Una scomoda circostanza – Caught Stealing: la spiegazione del finale del film

Il finale tortuoso di Una scomoda circostanza – Caught Stealing è ricco di sangue e colpi di scena inaspettati. Film poliziesco di Darren Aronofsky basato sull’omonimo libro di Charlie Huston, in esso si racconta la storia di un barista di New York City che, accettando di badare al gatto del vicino, finisce per essere trascinato in una complessa rete di inganni e morte nella malavita della città. Si tratta di un film frenetico, caotico e nel complesso divertente, soprattutto quando Hank, interpretato da Austin Butler, diventa sempre più disperato (e pericoloso) nei suoi tentativi di sfuggire ai suoi inseguitori.

I colpi di scena tengono Hank (e il pubblico) con il fiato sospeso, anche quando amici e nemici vengono eliminati in sparatorie e omicidi. Tutto questo porta a un finale soddisfacente per l’arco narrativo del personaggio, che potrebbe anche essere facilmente utilizzato per dare il via a un adattamento del sequel del romanzo originale. Scopriamo allora con questo approfondimento cosa succede a Hank nel finale di Una scomoda circostanza – Caught Stealing e come questo prepara potenziali future avventure del personaggio.

Cosa succede a Hank nel finale di Una scomoda circostanza – Caught Stealing?

Hank è l’unico grande sopravvissuto della trama caotica di Una scomoda circostanza – Caught Stealing, riuscendo alla fine a sfuggire alle autorità fuggendo dal paese con la piccola fortuna in cui si è imbattuto. Hank non sembra davvero un cattivo ragazzo quando viene presentato, semplicemente un uomo in difficoltà che sta lottando con i propri traumi e complessi, ma che in generale si presenta come una persona perbene. Anche quando il caos del film di Aronofsky diventa sempre più pericoloso, Hank mostra un notevole autocontrollo.

Anche il suo omicidio di Russ, causato da ripetuti traumi alla testa, è descritto in gran parte come accidentale, con Hank che cerca (senza riuscirci) di portare Russ in ospedale quando questi sviene a causa delle ferite riportate. Hank conclude il film consapevole che le autorità lo ritengono almeno coinvolto negli omicidi, ma con 4 milioni di dollari a disposizione, che usa per fuggire a Tulum con Bud. Anche se manda dei soldi a sua madre, questo permette a Hank di ricominciare da capo, cosa che sembra accettare di buon grado, dato che ordina una soda invece di un alcolico e si dichiara disposto a spegnere una partita di baseball.

Chi ha ucciso Yvonne e perché

La morte di Yvonne (Zoe Kravitz) all’inizio di Una scomoda circostanza – Caught Stealing aumenta enormemente la posta in gioco e aggiunge un tocco tragico (seppur nauseante) al caos che ne consegue. Inizialmente, Hank crede che siano stati Colorado e i suoi uomini ad uccidere Yvonne, poiché ha deciso di chiamarli e ha sentito il gangster minacciarla. Tuttavia, Roman sostiene che Colorado non sia il responsabile e che probabilmente siano stati i fratelli Drucker, dai quali Hank era fuggito in precedenza. Il trauma e il mistero della morte di Yvonne passano leggermente in secondo piano nel corso del film, soprattutto quando altri personaggi vengono eliminati uno dopo l’altro.

Tuttavia, uno dei grandi colpi di scena finali di Caught Stealing arriva dopo che i fratelli Drucker collaborano con Hank per uccidere Roman. Inizialmente, sembrano tutti contenti di lasciarsi andare per la propria strada, i Drucker addirittura progettano di dargli una parte dei soldi per i “servizi resi”. Tuttavia, si scopre che hanno l’accendino distintivo di Yvonne, a prova che l’hanno uccisa. Secondo Lipa e Schmully, hanno ucciso Yvonne perché Hank era fuggito quando erano venuti a cercarlo la prima volta. Proprio come aveva previsto Roman, i due volevano mandare un messaggio a Hank su ciò che sarebbe potuto accadere se li avesse traditi di nuovo, portando direttamente alla brutale morte di Yvonne.

Come Una scomoda circostanza – Caught Stealing prepara il terreno per un sequel

Una scomoda circostanza – Caught Stealing si conclude dunque con una nota piuttosto conclusiva per Hank. Dopo aver eliminato praticamente tutti quelli che lo volevano morto o che fungevano da capro espiatorio per il caos, il film si conclude con Hank che si adatta alla sua nuova situazione. Anche le scene post-credits di Budd suggeriscono che Hank abbia più o meno trovato la pace. Se non ci fosse un sequel, sarebbe comunque un finale abbastanza soddisfacente. Tuttavia, ci sono in realtà due seguiti al libro da cui è tratto il film, che potrebbero facilmente essere utilizzati come base per dei sequel.

Charlie Huston (che ha scritto sia i libri originali che la sceneggiatura del film) crea persino una situazione che potrebbe portare alla prossima storia nella nuova casa di Hank. Il sequel di Caught Stealing è Six Bad Things, che segue gli sforzi di Hank per rimanere sotto il radar in Sud America, solo per scoprire che la mafia russa vuole indietro i suoi soldi (ed è disposta a prendere di mira la sua famiglia per ottenerli). Lungo la strada, Hank deve affrontare una nuova serie di pericolosi tipi strani, il tutto mentre corre in California per proteggere sua madre.

Il terzo capitolo della serie, A Dangerous Man, costringe Hank a tenere d’occhio Miguel Arenas, un promettente giocatore di baseball, come parte di un accordo con i russi. Questo alla fine costringe Hank a tornare a New York City, una città da cui è fuggito una volta e da cui potrebbe non riuscire a scappare di nuovo. Questi libri preparano il terreno affinché Una scomoda circostanza – Caught Stealing possa potenzialmente dare vita a una nuova serie cinematografica per Austin Butler.

Il vero significato di Una scomoda circostanza – Caught Stealing

Una scomoda circostanza – Caught Stealing è dunque incentrato su una persona che ha trascorso la propria vita fuggendo dai propri problemi. Quando Hank si è ferito al ginocchio e ha ucciso il suo amico in un incidente stradale causato accidentalmente con la sua auto da adolescente, è fuggito dall’altra parte del Paese. Con l’aiuto della negazione e dell’alcol, Hank è riuscito a mettere da parte il suo trauma per un po’.

Quando scoppia una nuova battaglia e le sue azioni portano inavvertitamente alla morte dei suoi cari, come Yvonne e Russ, Hank inizialmente cerca di fuggire di nuovo. Tuttavia, Hank può essere libero (e salvare le altre persone nella sua vita) solo quando reagisce. Il film equipara la decisione di Hank di affrontare i suoi problemi con i vari criminali alla sua lotta finale contro la dipendenza dall’alcol.

Yvonne lo spiega chiaramente a Hank poco prima di morire, chiedendogli se è il tipo di persona di cui lei può fidarsi, capace di mantenere la propria posizione e lottare per ciò che è importante. Anche se è troppo tardi per salvarla, Hank alla fine prende a cuore queste parole e diventa il tipo di persona che non solo riesce a sopravvivere, ma anche a prosperare nel mondo spietato di Una scomoda circostanza – Caught Stealing.