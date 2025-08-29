RIV4LI: Il trailer della nuova serie Netflix con Samuele Carrino

L’estate non è ancora finita ma è già tempo di prepararsi al ritorno sui banchi di scuola con il trailer ufficiale di RIV4LI, la nuova serie TV per ragazzi e ragazze creata da Simona Ercolani, presentata in anteprima al Giffoni Film Festival e disponibile solo su Netflix dall’1 ottobre 2025.

RIV4LI esplora i conflitti e le scoperte della preadolescenza: i primi amori, la costruzione della propria identità, le aspirazioni dei ragazzi e le aspettative degli adulti, la forza dell’amicizia, ma anche i pregiudizi che decretano chi è dentro o fuori dal “gruppo”.

RIV4LI sono, infatti, i protagonisti della serie, divisi inizialmente in due gruppi contrapposti. Siamo a Pisa, nella Terza D della scuola media Montalcini: è questo il regno degli Insiders, il cui leader è il ragazzo più popolare della scuola, Claudio (Samuele Carrino), spalleggiato dal suo migliore amico Dario (Edoardo Miulli). A sfidarli sarà la nuova arrivata, Terry (Kartika Malavasi) che, appena trasferita da Roma, formerà un nuovo gruppo, quello degli Outsider. La rivalità è da subito accesissima, ma quando la scuola sarà divisa in due da un vero muro, Insider e Outsider sapranno unirsi per abbattere le barriere fisiche e relazionali che li separano.

Nel cast anche Lorenzo Ciamei (Luca), Eugenia Cableri (Sabrina), Melissa Di Pasca (Marzia), Joseph Figueroa (Alessio), Duccio Orlando (Paolo), Andrea Arru (Pietro).

RIV4LI è una serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me con la regia di Alessandro Celli. Scritta da Simona Ercolani con Serena Cervoni, Mauro Uzzeo, Chiara Panedigrano, Sara Cavosi, Angelo Pastore, Ivan Russo. Produttrice esecutiva è Grazia Assenza.

LEGGI ANCHE: Parlare ai ragazzi coi ragazzi: il talk dell’ARF! Festival con Andrea Arru, Samuele Carrino, Alessandro Celli e Licia Troisi