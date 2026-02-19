Doug Jones condivide la sua opinione sul Silver Surfer di Julie Garner in I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Doug Jones ha dato vita a personaggi incredibili e iconici in progetti come Hellboy, Il labirinto del fauno, La forma dell’acqua, Hocus Pocus e What We Do in the Shadows. Tuttavia, per i fan della Marvel, la sua interpretazione di Silver Surfer nel film I Fantastici 4 e Silver Surfer del 2007 rimane una delle preferite. Mentre la star di Matrix Laurence Fishburne ha prestato la sua voce a Norrin Radd in post-produzione, Jones ha interpretato il personaggio sul set.

L’estate scorsa, la Marvel Studios ha poi rilanciato la Prima Famiglia Marvel con I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Il film era ambientato su una Terra parallela e, al posto di Norrin Radd, i riflettori erano puntati su Shalla-Bal come Araldo di Galactus. Avevamo già visto una Silver Surfer donna nelle pagine di Earth X, ma ciò non è servito a fermare la prevedibile reazione negativa di alcuni fan; anche se Shalla-Bal è un personaggio completamente diverso, la Marvel è stata comunque accusata di aver “cambiato sesso” al Silver Surfer, un’affermazione del tutto inaccurata.

All’inizio di questa settimana in un’intervista con Josh Wilding di Comicbookmovie, proprio Doug Jones ha espresso il suo parere sull’interpretazione di Julia Garner della sua Silver Surfer. “Quando ho avuto l’opportunità di interpretare Silver Surfer nei film originali dei Fantastici Quattro, è stato un grande onore. Ma state scherzando? Interpretare un personaggio Marvel così amato, così bello e così angelico. Poi, tornando al presente, quando il nuovo Fantastici Quattro è uscito nelle sale, la Marvel Studios ha contattato tutti noi attori del cast originale e ci ha invitato alla premiere”.

“So che sia io che Ioan Gruffudd siamo andati alla premiere e ci siamo visti. Ho potuto partecipare a tutta la conferenza stampa, sono stati molto rispettosi ed è stato un bel momento di incontro tra vecchio e nuovo“, ha raccontato Jones. “Ho trovato Julia Garner davvero fantastica. È stato bello e interessante vedere la versione femminile di Silver Surfer basata su Shalla-Bal, il personaggio dei fumetti. Ci sono state alcune polemiche tra i fan perché Norrin Radd era il Silver Surfer più conosciuto e più visto, ma Shalla-Bal era una versione alternativa di Surfer proveniente da un numero del fumetto”.

“Quindi aveva del materiale su cui basarsi. Quindi ho pensato che fosse coraggiosa da parte sua accettare il ruolo, sapendo che i fan avrebbero reagito con stupore. Ma è stata fantastica e l’ha fatto con grande compostezza e coraggio“, ha concluso l’attore. Alla fine, la risposta al Silver Surfer di Garner è effettivamente stata estremamente positiva. Considerando come è finita la storia di Shalla-Bal, viene da chiedersi se sia stata un personaggio occasionale nell’MCU, soprattutto se i Fantastici Quattro saranno alla fine portati su Terra-616. Tuttavia, c’è chi si aspetta di rivederla in futuro nel franchise.