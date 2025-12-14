5 motivi per cui vale la pena vedere Norimberga al cinema

Norimberga, in arrivo nelle sale italiane il 18 dicembre distribuito da Eagle Pictures, è uno di quei film che chiedono – anzi, pretendono – l’esperienza della sala. Diretto e sceneggiato da James Vanderbilt, tratto dal libro The Nazi and the Psychiatrist di Jack El-Hai, il film mette in scena l’incontro teso e rivelatore tra il tenente colonnello Douglas Kelley (Rami Malek) e Hermann Göring (Russell Crowe), restituendo tutta la complessità psicologica e storica del processo che ha cambiato il mondo.

Ecco cinque motivi per cui questo film merita la visione sul grande schermo.