5 motivi per cui vale la pena vedere Norimberga al cinema

RUSSELL CROWE as Hermann Göring in ‘Nuremberg’ Image: Scott Garfield. Courtesy of Sony Pictures Classics

Norimberga, in arrivo nelle sale italiane il 18 dicembre distribuito da Eagle Pictures, è uno di quei film che chiedono – anzi, pretendono – l’esperienza della sala. Diretto e sceneggiato da James Vanderbilt, tratto dal libro The Nazi and the Psychiatrist di Jack El-Hai, il film mette in scena l’incontro teso e rivelatore tra il tenente colonnello Douglas Kelley (Rami Malek) e Hermann Göring (Russell Crowe), restituendo tutta la complessità psicologica e storica del processo che ha cambiato il mondo.

Ecco cinque motivi per cui questo film merita la visione sul grande schermo.

5
Norimberga – Russell Crowe Credit- Alamy

Per vivere il processo di Norimberga come non lo abbiamo mai visto

Il film non si limita a ricostruire uno dei momenti fondamentali del Novecento: lo fa entrando nel cuore emotivo e intellettuale del processo. Norimberga mostra le dinamiche interne al tribunale internazionale, le tensioni politiche e morali degli Alleati e il peso della responsabilità di giudicare un intero regime. La sala amplifica l’intensità di un evento che ha segnato l’identità dell’Occidente.

4
Cortesia di © Eagle Pictures

Russell Crowe e Rami Malek: uno scontro d’attori che vale il biglietto

Due premi Oscar si affrontano in una partita a scacchi carica di tensione. Crowe offre un Göring carismatico, manipolatore, disturbante, capace di catalizzare l’attenzione in ogni scena. Malek, dal canto suo, costruisce un Kelley tormentato, lucido e vulnerabile allo stesso tempo. Al cinema, ogni sguardo, ogni silenzio, ogni micro-espressione acquisisce una forza impossibile da replicare altrove.

3
Norimberga – Rami Malek ©Credit- Alamy

Un thriller psicologico travestito da film storico

Pur essendo rigorosamente ancorato ai fatti, Norimberga si muove con il passo di un thriller. Nella quiete delle celle si consuma un duello mentale continuamente in bilico tra rivelazioni, manipolazioni e tentativi di controllo. La domanda che attraversa tutto il film – obbedivano agli ordini, erano folli o malvagi? – risuona con forza immersiva quando la si vive in sala, senza distrazioni.

2

La regia di James Vanderbilt riporta la storia al centro del dibattito

Vanderbilt firma un’opera che non vuole solo ricostruire, ma anche interrogare. I tempi, l’uso della luce, il montaggio serrato delle sequenze nelle camere di detenzione e la cura dei dettagli restituiscono un quadro drammatico che chiede allo spettatore partecipazione attiva. Al cinema, questa visione prende forma in tutta la sua potenza visiva e drammaturgica.

1
Perché alcune storie richiedono la collettività della sala

Norimberga è un film che pone domande etiche profonde: sulla responsabilità individuale, sulla giustizia, sulla natura del male. Guardarlo in sala significa far parte di una comunità che osserva, ascolta, riflette. Significa confrontarsi – anche in silenzio – con un passato che non può essere dimenticato. È una di quelle opere che acquistano senso proprio grazie all’esperienza condivisa del cinema.

DAL 18 DICEMBRE AL CINEMA con Eagle Pictures. Un film che non è solo da vedere: è da vivere, capire e ricordare.

