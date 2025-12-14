Norimberga: guida al cast e ai personaggi del film

Il cast di Norimberga (2025) di James Vanderbilt riunisce alcune delle interpretazioni più intense e carismatiche del cinema contemporaneo, costruendo un mosaico umano capace di restituire la complessità morale e psicologica del celebre processo ai gerarchi nazisti.

Guidato da Rami Malek e Russell Crowe, il film si affida a una combinazione di attori premiati, volti emergenti e interpreti di comprovata esperienza teatrale e televisiva. Ecco la nostra guida al cast e ai personaggi di Norimberga, dal 18 dicembre al cinema con Eagle Pictures.

Rami Malek

Rami Malek, premio Oscar per Bohemian Rhapsody, è un attore noto per la sua intensità e per la capacità di dare profondità psicologica ai suoi ruoli, come dimostrato in Mr. Robot. In Norimberga interpreta il dottor Douglas Kelley, lo psichiatra dell’esercito incaricato di valutare la lucidità mentale dei gerarchi nazisti. Malek dona al personaggio un misto di rigore scientifico e vulnerabilità, mostrando il crollo emotivo di un uomo che cerca di comprendere l’origine dell’orrore umano.

Russell Crowe

Russell Crowe, uno degli attori più riconoscibili del cinema contemporaneo, vincitore dell’Oscar per Il gladiatore, porta in scena la sua consueta presenza imponente nel ruolo di Hermann Göring. In Norimberga, Crowe interpreta il gerarca nazista con carisma inquietante, mettendo in luce la sua doppia natura: brillante, affascinante, manipolatore e profondamente vanitoso. La sua performance esplora la disarmante umanità del personaggio, senza attenuarne la responsabilità storica, rendendo Göring una figura al tempo stesso repellente e terribilmente reale.

Leo Woodall

Leo Woodall, emergente talento inglese noto per The White Lotus e One Day, porta freschezza e sensibilità al film. In Norimberga interpreta Howard Triest, un giovane sergente ebreo tedesco emigrato negli Stati Uniti, incaricato di lavorare come traduttore per Kelley. Woodall dà vita a un personaggio segnato dal trauma personale, diviso tra l’obbligo professionale e il dolore per la perdita della sua famiglia nei campi di sterminio. Il suo sguardo rappresenta la memoria ferita dell’Europa dell’epoca.

John Slattery

John Slattery, amato per il ruolo di Roger Sterling in Mad Men, ha costruito la sua carriera su interpretazioni eleganti e incisive. In Norimberga veste i panni di un ufficiale americano coinvolto nell’organizzazione del processo, contribuendo a mostrare le tensioni interne agli Alleati e l’enorme responsabilità morale del tribunale. Slattery aggiunge la sua tipica ironia controllata e un forte senso di autorità, incarnando la parte di un sistema giudiziario che tenta di reagire razionalmente all’inaudito.

Colin Hanks

Colin Hanks, figlio d’arte con una carriera solida tra cinema e televisione, noto per Fargo e Band of Brothers, interpreta un altro membro dello staff militare americano impegnato nel coordinamento del processo. Il suo personaggio rappresenta la giovane generazione di ufficiali incaricata di tradurre in procedure concrete un evento senza precedenti. Con la sua recitazione sobria e precisa, Hanks restituisce il senso di smarrimento ma anche di determinazione di chi cercava giustizia in un mondo appena uscito dall’abisso.

Richard E. Grant

Richard E. Grant, attore britannico dalla lunga carriera e candidato all’Oscar per Can You Ever Forgive Me?, interpreta Sir David Maxwell-Fyfe, uno dei procuratori britannici al processo di Norimberga. Grant offre una performance autorevole, mettendo in scena un uomo di legge inflessibile e moralmente rigoroso, deciso a confrontare Göring con le prove schiaccianti dei suoi crimini. La sua presenza scenica contribuisce a evidenziare il ruolo fondamentale degli Alleati nel definire il concetto moderno di crimine contro l’umanità.

Michael Shannon

Michael Shannon, noto per la sua intensità magnetica in film come Revolutionary Road e Take Shelter, interpreta il procuratore americano Robert H. Jackson. Nel film, Shannon incarna il peso istituzionale e morale degli Stati Uniti nel processo, mostrando un uomo consapevole della portata storica del momento. Con il suo stile severo e controllato, l’attore restituisce tutta la tensione di un procuratore che deve mantenere lucidità e fermezza di fronte alle manipolazioni oratorie dei gerarchi nazisti.