Io capitano: la spiegazione del finale del film di Matteo Garrone

Nel film candidato all’Oscar Io Capitano di Matteo Garron, a un ragazzo senegalese di sedici anni viene chiesto di guidare una barca piena di passeggeri dalla Libia all’Italia attraverso il Mar Mediterraneo. Il ragazzo, Seydou, è comprensibilmente spaventato e non vuole assumersi questa responsabilità, soprattutto dopo tutto quello che ha dovuto sopportare nella sua vita fino a quel momento.

Si potrebbe pensare che le cose non andranno bene per Seydou e suo cugino Moussa, ma il film sorprende piacevolmente con il suo climax molto edificante, che essenzialmente fa capire che questa storia meritava un finale del genere. Io Capitano si traduce con “Io sono il capitano”, ma prima che Seydou raggiunga quel punto, attraversa un inferno. Abbiamo modo di vedere un assaggio della vita di Seydou e Moussa a Dakar, in Senegal, che non sembra molto promettente.

Perché Seydou e Moussa vogliono andare in Europa?

Per i giovani adolescenti come Seydou e Moussa, l’Europa è come un paese dei sogni. Dalla musica al calcio, è la terra dove si concentra tutta la vita. Non è che questi due non amino la loro patria; infatti, Seydou è molto legato a sua madre, ma i loro sogni di andare in Europa e vivere una vita migliore sono troppo grandi per essere contenuti. Tra i due, Moussa è quello entusiasta, responsabile di aver instillato in Seydou il desiderio di andare in Europa. Seydou è molto interessato all’idea di fuggire da casa un giorno, ma fa un inutile tentativo di convincere sua madre. Prima di partire, Seydou e Moussa partecipano a questo rituale per ricevere la benedizione dei loro antenati.

Cosa succede durante il viaggio?

Fin dall’inizio, diventa evidente che il viaggio che Seydou e Moussa stanno intraprendendo non sarà facile; anzi, è proprio il contrario. Vengono persino scoraggiati da un uomo del posto di nome Sisko, che è una sorta di organizzatore del viaggio. Ciò non impedisce loro di salire sull’autobus per Agadez, in Niger. Ma prima devono attraversare il confine con il Mali, per cui hanno bisogno di passaporti falsi. Seydou e Moussa non hanno altra scelta che spendere 100 dollari per acquistarli, cosa che preoccupa Seydou poiché i loro risparmi per il viaggio sono piuttosto limitati.

Il passaporto falso non li aiuta ad attraversare il confine, ma un po’ di soldi in più sì. Una volta attraversato il confine, l’obiettivo successivo è quello di raggiungere in qualche modo Tripoli, la capitale della Libia. Ciò che li attende nel mezzo del terribilmente crudele deserto del Sahara sono i gruppi ribelli libici, insieme alle mafie. Per non parlare del fatto che ci sono tantissime persone disposte a ingannare questi poveri malcapitati che cercano di raggiungere l’Europa in qualsiasi momento. Poi ci sono suggerimenti, come quello che l’unico modo per proteggere i propri soldi è nasconderli nell’unico posto dove nessuno li cercherebbe.

Seydou e Moussa ottengono presto un’auto dopo aver concluso un accordo secondo cui 600 dollari li porteranno in Italia dopo aver raggiunto Tripoli. L’auto li abbandona insieme a diversi altri passeggeri nel mezzo del deserto, dove incontrano una guida che li porterà in Libia a piedi. Una donna anziana si arrende nel deserto e, nonostante abbia fatto del suo meglio, Seydou deve lasciarla indietro. In una scena straziante, Seydou immagina di tenerle la mano e si chiede perché la donna stia letteralmente volando. Ma possiamo tutti immaginare cosa sia realmente successo a quella donna nel mezzo del deserto, senza cibo né acqua.

Il colpo più duro del viaggio arriva per Seydou quando Moussa viene arrestato e portato via dai ribelli siriani per aver nascosto i suoi soldi in un posto che tutti conosciamo. Anche Seydou viene gettato in prigione, insieme a tanti altri. Dopo aver subito torture barbariche per alcuni giorni, Seydou riesce a trovare un lavoro come muratore, grazie a Martin, un uomo più anziano che ha il suo stesso obiettivo: raggiungere l’Italia. Martin prende Seydou sotto la sua ala protettrice e, grazie al loro instancabile lavoro come muratori, il loro datore di lavoro finalmente li lascia andare a Tripoli e paga persino il viaggio.

Seydou e Moussa si riuniscono?

Scommetto che tutti pensavate che Moussa non sarebbe sopravvissuto e che Seydou non avrebbe mai rivisto il suo amato cugino in questa vita dimenticata da Dio. Ma Seydou non smette mai di cercare Moussa e rinuncia persino alla possibilità di viaggiare in sicurezza verso l’Italia con Martin. Sceglie di rimanere a Tripoli e setaccia i campi senegalesi alla ricerca di Moussa. Per sopravvivere, accetta un lavoro a contratto. La prima grande vittoria in Io Capitano arriva quando Seydou riesce finalmente a trovare Moussa, anche se quest’ultimo è in condizioni terribili, sia emotivamente che fisicamente. Moussa è riuscito a fuggire, ma non ha potuto evitare di essere colpito a una gamba.

Di conseguenza, rischia di perdere la gamba e l’unica via d’uscita è andare in ospedale. Purtroppo, gli ospedali libici non accettano persone di colore, quindi l’unica soluzione è arrivare in qualche modo in Italia. Moussa vuole tornare in Senegal, poiché ha rinunciato alla vita, ma dopo essere sopravvissuto a tutto ciò che la vita gli ha riservato, Seydou è determinato a non arrendersi. Ma la proposta che gli viene fatta è a dir poco ridicola. Non potendo pagare la somma richiesta per due persone, deve raggiungere l’Italia in barca. Cosa peggiora ulteriormente le cose? Non ha alcuna esperienza di navigazione e non sa nuotare.

Seydou riuscirà a portare Moussa e tutti gli altri in salvo?

La particolarità di Io Capitano è che il film segue lo schema di un personaggio svantaggiato, sfortunato e sconosciuto che cerca di vincere una battaglia in salita, ma invece di far perdere tragicamente l’eroe alla fine, gli permette di vincere, tanto per cambiare. E non sembra affatto illogico, poiché durante tutto il film il personaggio di Seydou mostra i segni del tipo di persona che è: gentile e compassionevole. Solo persone così possono davvero diventare i leader di coloro che cercano la luce.

L’unico motivo per cui Seydou cerca di rifiutare il lavoro di capitano de facto della barca è perché non vuole uccidere qualcuno facendo affondare accidentalmente la barca. Ma non è nella posizione di poter fare una scelta del genere, considerando la situazione in cui si trova. Quindi prende il timone della barca, con la speranza di riuscire in qualche modo ad arrivare in Sicilia, Italia.

E il viaggio in mare è durissimo. Ci sono donne e bambini, persino una donna incinta, un numero considerevole di persone che soffrono il mal di mare e un gruppo di persone che si nascondevano nella sala macchine. In mezzo a tutto questo caos, Seydou cerca di navigare e di aiutare la donna incinta. Vedendola sanguinare, ferma la barca e cerca di chiamare aiuto, ma senza successo. Non vedendo altre possibilità, Seydou promette a tutti che li porterà in Italia. La parte più significativa è quando Seydou dice a tutti che nessuno morirà. E poi, dopo aver navigato instancabilmente per giorni con il cugino ferito al suo fianco, Seydou avvista la terraferma.

Questa volta si trattava sicuramente dell’Italia, a differenza dell’ultima volta, quando aveva scambiato una piattaforma petrolifera per terraferma. Aveva intrapreso il viaggio per trovare una vita migliore per sé e per Moussa, ma finisce per salvare tante persone portandole nella terra dei sogni. Non sappiamo se Moussa alla fine sopravviverà, né come sarà la vita di Seydou in Italia, né se rivedrà Martin. Ma per ora, Seydou, che urla di gioia indossando la stessa maglia logora del Barcellona che ha indossato per tutto il film, rimarrà per me una delle immagini più belle del cinema moderno. Seydou, il capitano della barca, è un campione. È qui che Io Capitano sceglie di lasciarci, e non potremmo davvero chiedere di più.