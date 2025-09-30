Una battaglia dopo l’altra, la spiegazione del finale

I temi di Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another) raggiungono il culmine nel finale, con Paul Thomas Anderson che costruisce un’epopea capace di andare oltre il semplice conflitto tra Bob, interpretato da Leonardo DiCaprio, e Lockjaw, portato sullo schermo da Sean Penn. La storia, vasta e stratificata, ruota intorno ai tentativi disperati di Bob e di sua figlia Willa di sfuggire alla minaccia di Lockjaw, trasformando l’ultimo film di PTA in una delle sue opere più potenti e ambiziose.

Pur senza richiamarsi direttamente a figure storiche specifiche, il focus su Lockjaw tratteggia un ritratto inquietante dell’autoritarismo e del nazionalismo bianco nell’America contemporanea. I combattenti per la libertà non sono presentati come eroi senza macchia, ma come uomini e donne imperfetti, che tuttavia incarnano la resistenza necessaria contro un potere opprimente. Ed è proprio questa complessità a rendere il finale così incisivo, trasformando la lotta in un messaggio universale di speranza e resistenza destinato a durare oltre i confini della narrazione.

Lockjaw, Beverly, Bob e Willa: perché Una battaglia dopo l’altra riguarda la famiglia e i sistemi

Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another) è un’epopea emotiva per Bob e Willa, che non perde mai di vista l’importanza dell’amore e della comunità in mezzo al caos causato dall’oppressione governativa, dall’azione rivoluzionaria e dalle cospirazioni segrete. Ciò che mantiene vivi i fili della trama politica e i personaggi del film è l’attenzione su Willa e sulla sua famiglia.

Inizialmente presentata come la figlia di “Ghetto” Pat Calhoun e Perfidia Beverly Hills, Willa è costretta a nascondersi insieme a Pat dopo che Perfidia ha rinunciato al French 75 per evitare la prigione. Cresciuta come figlia da Pat (conosciuto come Bob), la ragazza sviluppa la ferocia della madre e la determinazione che quest’ultima ha perso come combattente per la libertà.

Tuttavia, si scopre presto che non è la figlia biologica di Bob. Willa è in realtà il frutto di una relazione tra Beverly e Lockjaw, instaurata da quest’ultimo in cambio della possibilità per Beverly di sfuggire a un potenziale arresto. Da qui prende avvio la trama finale di Una battaglia dopo l’altra, in cui Lockjaw cerca di catturare Willa per confermare la sua discendenza.

Willa è frustrata dalla generazione più anziana: esausta dal padre logorato, che pure continua ad amare, sconvolta nello scoprire che Bob ha mentito sulla presunta morte eroica di Beverly per diventare un “informatore”. Non è neppure impressionata da Lockjaw, smontando rapidamente la sua immagine di uomo forte e ridicolizzandone l’aspetto fisico.

Come molti giovani, Willa è arrabbiata per le bugie e le ipocrisie degli adulti mentre cerca di farsi strada nel mondo. Alla fine sopravvive solo grazie alla gentilezza di un altro personaggio appartenente a una minoranza, il cacciatore di taglie nativo americano Avanti, e alla sua stessa capacità di reagire.

Questo rende ancora più potenti le sue grida a Bob affinché si identifichi quando arriva per salvarla. Ha appena scoperto che non solo era un combattente della resistenza, ma che non è nemmeno suo padre biologico. Ciò non gli impedisce però di abbassare le armi e abbracciarla: Bob rimane il padre di Willa, nonostante il caos che li circonda.

Una battaglia dopo l’altra: la rivoluzione non sarà trasmessa in televisione

Una battaglia dopo l’altra è uno dei rari film politici che non sembra concentrarsi su una persona o un movimento specifico. Il film di Paul Thomas Anderson appare piuttosto focalizzato sul concetto astratto di abuso di potere da parte del governo e sulla violenza esercitata contro i cittadini, in contrasto con gli sforzi caotici di gruppi come il French 75.

In entrambi i casi, l’atto stesso dell’organizzazione porta a una burocrazia problematica, che complica qualsiasi tentativo di cambiare realmente il mondo in meglio. Da un lato, i French 75 sono un movimento clandestino efficace, ma Bob è spesso intralciato dalla sua incapacità di rispettare le frasi in codice e le regole meticolose del gruppo.

È un tema intrigante, soprattutto perché la rete clandestina rimasta dei French 75 viene descritta come eroica nella narrazione complessiva. I loro atti di terrorismo interno sono mostrati con l’intento di evitare vittime, con l’uccisione di una guardia di banca a Beverly Hills trattata come un punto di non ritorno per il movimento di resistenza.

La rete è in definitiva una forza positiva e la sua capacità di operare su larga scala, restando invisibile alle autorità, salva Bob più di una volta. Tuttavia, resta comunque frenata dai difetti dell’interazione umana e dall’errore, che complicano ulteriormente la ricerca di Willa.

Al contrario, l’apparato militare e il ricco settore privato che controllano il Christmas Adventurers Club utilizzano la burocrazia a proprio vantaggio, trasformando innumerevoli uomini e donne in uniforme senza nome in estensioni del profiling razziale e della polizia aggressiva. La burocrazia è rappresentata come un nemico del popolo, sia quando ostacola la resistenza sia quando incoraggia i cattivi attori.

Come per gran parte dei temi sociali trattati nel film, l’attenzione resta focalizzata sull’importanza dell’umanità (o della sua mancanza) in chi governa e in chi resiste. Può essere uno strumento o un’arma, ma alla fine è guidata dalle stesse persone fragili e fallibili che esistono nel mondo reale.

Perché i Christmas Adventurers sono i veri cattivi di Una battaglia dopo l’altra

Mentre il colonnello Lockjaw è l’antagonista principale di Una battaglia dopo l’altra, il Christmas Adventurers Club rappresenta il vero nemico dell’intera storia. L’organizzazione segreta è descritta come composta da ricchi personaggi influenti del settore privato, con numerose connessioni con le forze dell’ordine e le autorità militari. Sono inoltre dipinti come razzisti senza scrupoli.

Lockjaw può essere la minaccia personale, ma la sua motivazione nel rintracciare Willa nasce dal desiderio di entrare a far parte del Club. È disposto a provocare morte e distruzione in una città americana pur di garantirsi che la sua potenziale figlia birazziale non comprometta le sue possibilità di adesione a un gruppo di nazionalisti bianchi.

L’influenza del Christmas Adventurers Club permea l’intero esercito, dove l’accettazione casuale di insulti razziali durante le operazioni militari dimostra quanto questo odio sia ormai radicato. In definitiva, Lockjaw e l’applicazione delle leggi sull’immigrazione non sono che estensioni del potere del Club.

Se Una battaglia dopo l’altra si concentra sul microconflitto tra Bob e Willa contro Lockjaw, la battaglia più ampia è quella delle forze come la ferrovia sotterranea di Carlos e i resti del French 75, impegnati a contrastare l’influenza del Christmas Adventurers Club. Una lotta senza fine, una battaglia dopo l’altra.

È significativo che i Christmas Adventurers possiedano esattamente quel potere e quella fiducia che Lockjaw desidera, la stessa autorità che lo ha spinto verso Perdia. Tuttavia, per loro Lockjaw è solo uno strumento, il che spiega perché lo eliminino con tanta disinvoltura e si liberino del suo corpo dopo gli eventi principali della trama.

In definitiva, i Christmas Adventurers sono i veri cattivi del film: simbolo di una struttura di potere contro cui il popolo si ribella, indifferenti al caos e alla morte che provocano. Anche la loro disillusione nei confronti di Lockjaw sottolinea come il loro unico obiettivo sia mantenere il potere, senza scrupoli nell’usare i “veri credenti” come pedine sacrificabili.

La storia di Lockjaw in Una battaglia dopo l’altra ruota attorno al potere e all’ego

Lockjaw è un antagonista affascinante, soprattutto per come il suo fragile ego emerge con sempre maggiore evidenza. Presentato come un leader militare, viene tuttavia umiliato e castrato da Beverly, ed è disposto a commettere tradimento pur di tornare con lei, cogliendo l’occasione di ribaltare la situazione e ottenere potere su di lei.

La sua ossessione per i Christmas Adventurers deriva dalla stessa motivazione: il desiderio di potere. Si presenta come un uomo al comando, capace di manipolare i sistemi e assumerne il controllo. È proprio questa ossessione a spingerlo oltre ogni limite morale, arrivando a ordinare esecuzioni extragiudiziali e a gettare intere città nel caos.

Tutto è legato al suo ego: è ossessionato da Beverly perché lo ha umiliato; i commenti di Willa sulla sua camicia e sui rialzi delle scarpe lo fanno infuriare. Lockjaw vuole gli ornamenti del potere, l’immagine di uomo forte, ed è per questo che diventa ossessionato dal controllo su Beverly e dall’ingresso nel Club.

Ma questa stessa ambizione lo espone: i Christmas Adventurers tentano di eliminarlo non appena sospettano il legame con Willa, riuscendoci al secondo tentativo. Il suo destino è lo stesso di chiunque sia preso di mira da una struttura di potere: irrilevante, a prescindere dall’autorità o dai privilegi posseduti.

Perché Una battaglia dopo l’altra si conclude con molte lotte ancora da combattere

Una battaglia dopo l’altra si chiude con una nota relativamente ottimistica, mostrando Willa che porta avanti il lavoro del French 75, mentre Bob rimane a casa ma la sostiene. Questo sottolinea uno dei temi centrali del film: la resistenza è infinita. Nel corso della storia, diversi combattenti per la libertà vengono arrestati o uccisi, senza più ricomparire.

Eppure, la lotta continua. Carlos osserva che il suo lavoro come “Harriet Tubman” sudamericano si basa su procedure e tattiche ben consolidate, suggerendo che il movimento può sopravvivere anche senza di lui. Bob sarà pure esausto, i suoi compagni dispersi e Beverly nascosta, ma la resistenza non si ferma.

La lotta prosegue finché chi detiene il potere continua ad abusarne, come dimostra il destino di Lockjaw. Il cattivo è morto, ma la radice della sua malvagità e l’esercito che l’ha sostenuto restano intatti. I Christmas Adventurers non sono stati nemmeno scoperti, figuriamoci sconfitti. A rendere la battaglia degna di essere combattuta sono le persone che protegge.

La lettera di Beverly a Willa, letta nei momenti finali, ribadisce il rimpianto per essersi persa la vita della figlia e la convinzione che un giorno si riuniranno, dopo che le battaglie saranno state vinte. Per molti versi, Una battaglia dopo l’altra è un invito all’azione contro sistemi corrotti che colpiscono i più deboli per volontà di élite spietate.

È anche un monito: la lotta sarà lunga, ardua e dolorosa, ma alla fine ne varrà la pena. Il film ha molto da dire sul mondo, ma tutto si riduce all’importanza dell’amore e dell’unità di fronte a nazionalismo, odio, tirannia e abusi.