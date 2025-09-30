Spider-Man: Brand New Day presenterà un attesissimo team-up

Spider-Man: Brand New Day vedrà l’arrampicamuri incrociare il cammino con The Punisher, un incontro che è giusto dire la maggior parte di noi non avrebbe mai immaginato di vedere sullo schermo.

Jon Bernthal ha ripreso il ruolo di Frank Castle in Daredevil: Rinascita e sarà protagonista di una “Presentazione Speciale” su Disney+ prima di debuttare sul grande schermo nei panni del vigilante la prossima estate. Tuttavia, per quanto i fan siano entusiasti di questo incontro, l’attesa è in qualche modo smorzata dall’assenza di Daredevil.

Charlie Cox ha fatto il suo debutto ufficiale nel MCU in Spider-Man: No Way Home del 2021, ma nei panni dell’avvocato Matt Murdock. Da allora lo abbiamo visto nei panni dell’Uomo Senza Paura, ed è sicuramente il personaggio che i fan desiderano vedere più di ogni altro al fianco di Spidey. Ora, il sito web Nuke the Fridge afferma di aver confermato che Cox girerà delle scene nei panni di Daredevil in Spider-Man: Brand New Day.

“Una fonte affidabile me l’ha detto casualmente, senza rendersi conto di quanto fosse uno spoiler folle. Hanno detto: ‘Charlie andrà lì per girare Spider-Man'”, scrive il sito, “La cosa divertente è che non avevano idea che fossi un fan o che mi sarebbe importato. Non ho reagito affatto sul momento, quindi se mai questo venisse pubblicato, non saprebbero mai che è opera mia. E a dire il vero, non mi hanno mai detto di non condividerlo.”

Anche se non ci aspetteremmo necessariamente di vedere Daredevil combattere contro Hulk, il fatto che Spidey si sia trincerato nell’angolo più remoto dell’MCU significa che un breve incontro con il vecchio Hornhead avrebbe avuto tutto il senso del mondo. I due si sono già incontrati in Your Friendly Neighborhood Spider-Man della Marvel Animation, dove però Cox doppiava Devil mentre Hudson Thames ha doppiato Peter Parker al posto di Tom Holland.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.