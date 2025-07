L’amore a domicilio: dal cast alle location, tutte le curiosità sul film

L’amore a domicilio è una commedia romantica italiana del 2020 diretta da Emiliano Corapi, che unisce il tono leggero della commedia sentimentale a spunti di riflessione più profondi legati alla libertà, alla fiducia e ai vincoli imposti dalla società. Il film si inserisce nel filone delle rom-com contemporanee italiane, ma lo fa con un’impostazione originale: racconta infatti una relazione sentimentale che nasce e si sviluppa in circostanze del tutto fuori dal comune, con una protagonista femminile costretta agli arresti domiciliari e un protagonista maschile che si lascia travolgere dall’attrazione e dalla curiosità.

Tra i temi affrontati troviamo l’imprevedibilità dell’amore, la difficoltà di lasciarsi andare quando si ha paura del futuro e la tensione costante tra desiderio e responsabilità. Il film riesce a toccare queste corde mantenendo però un tono brillante e vivace, grazie anche alla scrittura dei dialoghi e alla chimica tra i due attori principali. Così facendo si collega a diversi film italiani che esplorano le relazioni sentimentali in contesti quotidiani, come La finestra di fronte di Ferzan Özpetek e Scialla! di Francesco Bruni. Come questi titoli, affronta temi di solitudine, difficoltà di comunicazione e il desiderio di intimità in una società moderna e frenetica.

La storia mette infatti in luce le sfumature delle relazioni amorose, tra speranze, fragilità e imprevisti. Questa attenzione alla dimensione emotiva e sociale rende L’amore a domicilio parte di una tradizione italiana che racconta con delicatezza e profondità l’amore contemporaneo. Nel corso dell’articolo approfondiremo tutti gli aspetti principali del film: dalla trama al cast, passando per altre curiosità. Il film è infatti molto più di una semplice commedia romantica: è un racconto sull’amore come esperienza liberatoria anche quando si è, fisicamente o emotivamente, costretti in uno spazio ristretto.

La trama di L’amore a domicilio

La storia di L’amore a domicilio ruota attorno a Renato (Simone Liberati), un giovane assicuratore dalla vita ordinata e prudente, che si ritrova coinvolto in una situazione imprevista quando incontra Anna (Miriam Leone), una donna affascinante e misteriosa agli arresti domiciliari. Incuriosito dalla sua personalità forte e fuori dagli schemi, Renato inizia a frequentarla, attratto da un tipo di relazione che sembra offrire emozioni nuove ma al tempo stesso sicure, grazie ai limiti imposti dalla condizione di lei. Tuttavia, la complicità tra i due cresce e il legame si fa sempre più intenso, mettendo in discussione le certezze di Renato.

Il film segue l’evolversi di questa relazione nata in circostanze insolite, alternando momenti di leggerezza e romanticismo a riflessioni più profonde sull’amore, la libertà e la paura del cambiamento. Attorno ai protagonisti si muovono personaggi secondari che arricchiscono la narrazione, come Gabriele (Fabrizio Rongione), collega e amico di Renato, e Franco (Anna Ferruzzo), agente della polizia penitenziaria che sorveglia Anna. Il tono del film resta ironico e vivace, ma non rinuncia a scavare nella psicologia dei personaggi e nella natura paradossale dei loro desideri, rendendo L’amore a domicilio una commedia romantica originale e dal tocco delicatamente malinconico.

Il cast del film

I due protagonisti principali di L’amore a domicilio sono interpretati da Miriam Leone e Simone Liberati, due volti ormai noti del cinema e della televisione italiana. Miriam Leone veste i panni di Anna, una donna carismatica, imprevedibile e sensuale, costretta agli arresti domiciliari dopo una rapina. L’attrice, ex Miss Italia, è diventata negli anni un punto di riferimento del cinema italiano contemporaneo, affermandosi grazie a ruoli significativi in serie come 1992, 1993 e 1994, e in film come Il testimone invisibile e Diabolik, dove interpreta la celebre Eva Kant.

Simone Liberati interpreta invece Renato, un giovane impiegato assicurativo dalla vita apparentemente stabile ma priva di stimoli, che si ritrova completamente travolto dall’incontro con Anna. Liberati è emerso come uno degli attori più promettenti della sua generazione grazie a ruoli in film come Cuori puri di Roberto De Paolis e La profezia dell’armadillo, tratto dai fumetti di Zerocalcare. Ha inoltre recitato in serie televisive come A casa tutti bene – La serie, consolidando la sua presenza anche sul piccolo schermo. In questo film, interpreta con sensibilità e misura il percorso emotivo di un uomo che, per amore, è costretto a rimettere in discussione ogni certezza.

Le location di L’amore a domicilio

L’amore a domicilio è stato girato prevalentemente a Roma, città che fa da sfondo alla vicenda con discrezione ma grande riconoscibilità. Le riprese si concentrano soprattutto in ambienti interni, come l’appartamento di Anna, dove si sviluppa gran parte della storia e che diventa un microcosmo emotivo e narrativo. Tuttavia, alcune scene in esterni mostrano quartieri residenziali e scorci urbani meno turistici, contribuendo a restituire una Roma quotidiana e autentica. La città non è mai protagonista, ma agisce come un contenitore silenzioso che riflette la condizione dei personaggi, tra desiderio di evasione e senso di costrizione.

Il trailer di L’amore a domicilio e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di L’amore a domicilio grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple iTunes, Prime Video e Rai Play. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 2 luglio alle ore 21:30 sul canale Rai 1.