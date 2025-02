Miriam Leone: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Negli anni l’attrice Miriam Leone ha dimostrato di non essere solo particolarmente bella, ma anche molto talentuosa, prendendo parte a film e serie TV di successo. Qui ha potuto mettersi in gioco, sfoggiando doti recitative che le hanno permesso di ottenere le attenzioni di critica e pubblico. Ad oggi, è certamente tra le attrici più promettenti dell’attuale panorama cinematografico italiano.

Ecco 10 cose che non sai di Miriam Leone.

Powered by

I film e i programmi TV di Miriam Leone

1. Ha recitato in film di successo. La carriera cinematografica dell’attrice ha inizio nel 2010 con il film Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso. Successivamente compare nei film I soliti idioti – Il film (2011), dove recita al fianco di Francesco Mandelli, Fratelli unici (2014), La scuola più bella del mondo (2014), Un paese quasi perfetto (2016), In guerra per amore (2016), Fai bei sogni (2016), Metti la nonna in freezer (2018), Il testimone invisibile (2018) e L’amore a domicilio (2019). In seguito ha recitato in Marilyn ha gli occhi neri (2021), Diabolik (2021), Corro da te (2022), War – La guerra desiderata (2022), Diabolik – Ginko all’attacco! (2022) e Diabolik – Chi sei? (2023).

2. Ha recitato anche in televisione. L’attrice è nota anche per aver preso parte a serie TV di successo come Distretto di polizia (2011-2012), Un passo dal cielo (2012), La dama velata (2014-2015), 1992 (2015), dove recita accanto all’attore Stefano Accorsi nel ruolo di Veronica Castello, ruolo che riprende anche nei seguiti 1993 (2017) e 1994 (2019). Partecipa inoltre al film TV In arte Nino, dove recita accanto agli attori Elio Germano e Stefano Fresi. Nel 2023 è protagonista della serie I Leoni di Sicilia, mentre nel 2024 è Oriana Fallaci nella miniserie Miss Fallaci (qui la recensione dei primi due episodi).

Miriam Leone è stata Miss Italia

3. Ha vinto il celebre concorso di bellezza. Prima di intraprendere una carriera come attrice, La Leone ha partecipato al concorso Miss Italia nel 2008 con il titolo di Miss Prima dell’Anno. All’epoca ventitreenne, dopo essere stata inizialmente eliminata nel corso del programma, viene successivamente ripescata, arrivando in finale ed aggiudicandosi la fascia di Miss Italia 2008. La Leone ha poi anche vinto il premio di Miss Cinema.

Miriam Leone è Oriana Fallaci in Miss Fallaci

4. Ha interpretato la celebre giornalista. Per interpretare la giornalista Oriana Fallaci in Miss Fallaci, l’attrice ha affermato che è stato svolto un lavoro di ricerca che ha portato lei e il team di sceneggiatori a restituire sullo schermo un’Oriana verosimile ma poco nota al grande pubblico. “Abbiamo fatto quasi un lavoro da archeologo per scoprire il suo look, il suo modo di vestire e di parlare in quegli anni e abbiamo consegnato alla serie un personaggio dal look anni ‘50″, ha affermato la Leone.



Miriam Leone è Eva Kant in Diabolik

5. Ha interpretato il celebre personaggio in tre film. L’attrice è stata scelta per ricoprire il ruolo di Eva Kant nel film Diabolik, dove recita al fianco di Luca Marinelli, interprete del misterioso protagonista. Leone ha poi ripreso il ruolo anche per i due successivi sequel, dichiarandosi molto legata ad Eva. Per l’occasione l’attrice si è tinta di biondo i capelli, sfoggiando la nuova acconciatura in una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram.

Miriam Leone non è la figlia di Sergio Leone

6. Non è imparentata con il celebre regista. Il cognome può ingannare, ma l’attrice non è imparentata con il regista Sergio Leone, l’autore di film come Per un pugno di dollari, Il buono, il brutto e il cattivo e C’era una volta in America. Si tratta semplicemente di un caso di uguale cognome, ma i genitori dell’attrice sono Ignazio Leone, insegnante di lettere, e Gabriella Leotta, impiegata presso il comune di Aci Catena.

Miriam Leone e il marito

7. Ha avuto un figlio. Dal 18 settembre 2021 l’attrice è sposata con Paolo Carullo, musicista e manager di Caltagirone. La cerimonia religiosa ha avuto luogo in forma privata presso la chiesa di Santa Maria La Nova a Scicli. Il 29 dicembre 2023 è poi nato il primo figlio della coppia, Orlando, a cui viene dato sia il cognome materno che paterno.

Miriam Leone incinta del figlio

8. Ha raccontato la propria gravidanza sui social. Sebbene stia attenta a non mostrare troppo della propria vita privata, l’attrice ha comunque condiviso con i suoi follower il progredire della sua gravidanza. In diverse occasioni pubbliche si è poi mostrata con il pancione,

Miriam Leone è su Instagram

9. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un proprio profilo verificato, seguito da 1,7 milioni di persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago o per riviste di moda. Non mancano anche foto promozionali dei suoi progetti cinematografici e televisivi.

L’età, l’altezza e il fisico dell’attrice

10. Miriam Leone è nata a Catania, in Sicilia, il 14 aprile 1985. L’altezza complessiva dell’attrice è di 176 centimetri. Leone è nota anche per la sua bellezza e il suo fisico. Non a caso, nel 2008 partecipò al programma Miss Italia. Durante il concorso viene inizialmente eliminata, per poi essere ripescata in seguito e arrivare fino alla vittoria grazie alla sua bellezza.

Fonte: IMDb, Instagram