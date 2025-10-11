La donna della cabina numero 10, la spiegazione del finale: Richard è morto?

Il film Netflix La donna nella cabina 10 vede Keira Knightley nei panni di Laura “Lo” Blacklock, una giornalista invitata su una lussuosa nave da crociera da una coppia di miliardari. Loro vogliono che lei racconti le loro iniziative filantropiche e anche lei ha bisogno di una pausa. Tuttavia, le cose prendono una piega drammatica quando assiste alla caduta di una donna dal balcone accanto alla sua cabina. Quando denuncia il caso, nessuno è in grado di identificare la donna e le viene detto che la cabina accanto alla sua non ospita nessuno. Tutti cercano di convincerla che probabilmente ha avuto un’allucinazione e che non è successo nulla di grave. Tuttavia, le prove suggeriscono il contrario. SPOILER IN ARRIVO.

La trama di La donna nella cabina 10

La coppia di miliardari Anne Lyngstad e Richard Bullmer (Guy Pearce) sta organizzando una festa e la giornalista Laura Blacklock è invitata a unirsi a loro e ad altre persone ultra-ricche nel viaggio inaugurale della loro lussuosa nave da crociera. Vogliono che Laura si concentri sulla loro missione filantropica, che consiste nel donare una notevole somma di denaro alla ricerca sul cancro. Viene anche rivelato che Anne ha il cancro, e che la malattia ha assunto una forma così grave che ogni giorno la avvicina alla morte. Laura, che ha un disperato bisogno di una pausa dopo aver riportato notizie su questioni serie, decide di accettare il lavoro, credendo che potrebbe aiutarla a scoprire un lato migliore del mondo.

Quando arriva sulla nave, scopre che anche il suo ex fidanzato, Ben Morgan, è a bordo come fotografo. Ci sono un sacco di altre persone ricche che la fanno sentire fuori posto, ma Laura è più concentrata sulla ricerca di una storia. La prima sera, mentre sta andando a cena, vede Ben che attraversa il corridoio e, per nascondersi da lui, entra nella cabina 10, dove vede una giovane donna bionda. Si scusa per essere entrata nella stanza in quel modo e se ne va immediatamente. Anne non partecipa alla cena a causa della sua cattiva salute, ma vede Laura, alla quale comunica la sua intenzione di donare tutta la sua ricchezza alla ricerca sul cancro e ad altre nobili cause attraverso la sua fondazione.

Laura è commossa dalla decisione di Anne, ma prima che possa rifletterci ulteriormente, accade qualcos’altro. Quella notte, viene svegliata dai rumori di una lite proveniente dalla cabina 10. Quando esce sul balcone, vede una donna cadere in acqua e chiama immediatamente i soccorsi. Tutto il personale si mette in allerta, ma quando viene fatto l’appello, non si trova nessuno che manchi. Inoltre, a Laura viene detto che non può aver visto nessuno sul balcone della cabina 10 perché nessuno lo occupava. Anche se cerca di presentare il suo caso, non ci sono prove a sostegno della sua storia. Le viene consigliato di smettere, ma lei continua a indagare e arriva al cuore della questione.

Dopo che le viene ripetuto più volte che nessuno è caduto dalla passerella e che si è sbagliata, Laura finalmente trova la donna della cabina 10. La segue in una parte appartata della nave, dove la donna rivela di essere Anne. La supplica di rinunciare alla sua ricerca, altrimenti verrà uccisa. Mentre Laura è ancora confusa, Anne la chiude nella cabina, dicendole che è per la sua sicurezza. Quella notte, mentre la giornalista riflette sulla situazione, si rende conto che la Anne con cui ha parlato non è affatto Anne. Il giorno dopo, quando arriva la donna che si finge Anne, Laura la affronta. Ha capito che è stata Anne a cadere dalla nave quella notte e che l’impostora ha preso il suo posto. La donna rivela di chiamarsi Carrie.

Ben è morto? Cosa c’era nella siringa?

Laura scopre che quando Anne disse a Richard che avrebbe donato tutto il suo patrimonio, lui non la prese bene. Decise di cambiare il suo testamento, ma il problema era che lei non lo avrebbe fatto di sua spontanea volontà. Così trovò una ragazza che le assomigliava abbastanza da convincere le persone intorno a lei che fosse Anne. Carrie era perfetta per questo ruolo, quindi Richard la fece salire di nascosto sulla nave. Nessuno dei loro amici ne era a conoscenza e quando Carrie si presentò davanti a loro come Anne, nessuno fece domande. La prima notte, mentre Richard cercava di avere un rapporto intimo con Carrie, Anne entrò nella stanza e capì cosa stava succedendo.

Spaventato che il suo segreto venisse scoperto e che avrebbe perso tutto, Richard cercò di fermare Anne e finì per ferirla e gettarla in mare. Fece rapidamente prendere il posto di Anne a Carrie in modo che nessuno sospettasse nulla e, con l’aiuto del suo fidato staff, si sbarazzò di tutto. Carrie dice a Laura che non avrebbe mai pensato che Anne sarebbe stata uccisa e che ora non vuole avere le mani sporche del sangue di un’altra persona. Dice a Laura di restare ferma e di scappare quando tutti lasceranno la nave alla fine del viaggio. Grazie a Carrie, Laura non viene trovata da Richard, che decide di lasciare il dottor Robert e il capitano Addis a prendersi cura di lei.

L’assenza di Laura viene notata anche da Ben, che si preoccupa per lei e ora è convinto che ci sia qualcosa di strano. Anche lui rimane indietro, e questo si rivela una fortuna per Laura. Quando esce dal suo nascondiglio, il dottore e il capitano la trovano. La mettono alle strette e riescono a catturarla. Robert sta per iniettarle qualcosa quando Ben interviene. Ne segue una colluttazione, in cui Ben finisce per essere iniettato con il veleno destinato a Laura. Tuttavia, anche con l’ultimo respiro, fa tutto ciò che è in suo potere per salvare Laura. Nelle sue ultime parole, le dice di scappare e di rivelare la verità, ed è proprio quello che lei fa. Si tuffa in acqua, mentre il veleno fa effetto, il sangue esce dalla bocca di Ben, che crolla a terra e muore.

Richard è morto? Che fine fanno i soldi di Anne?

Quando Laura si tuffa nelle acque gelide, Robert crede che lei non avrà la forza di sopravvivere alla caduta o al freddo. Crede che annegherà e morirà. Quindi lascia la nave e si unisce al gruppo di Richard, dove lo aggiorna sulla morte di Ben e sul destino di Laura. Richard non è contento del pasticcio, ma ora il suo unico obiettivo è quello di convincere Carrie a firmare i documenti e ucciderla la stessa notte. Il problema è che Carrie sa che il suo tempo scadrà non appena firmerà il nuovo testamento, ma non ha altra scelta, quindi lo fa. Fortunatamente per lei, Laura riesce a raggiungere la riva e decide di smascherare Richard.

Si intrufola nella sua casa, ma viene scoperta da Sigrid, il capo della sicurezza. Rendendosi conto che Sigrid non è coinvolta nella cospirazione, Laura le racconta tutto. Mostra a Sigrid il discorso di Anne in cui la donna, ormai morta, parlava del contenuto del suo vero testamento. Anche se Sigrid è scettica, dà a Laura la possibilità di dimostrarlo. Così, Laura partecipa alla festa e si fa strada tra la folla per leggere il discorso di Anne. Quando lui cerca di fermarla, Carrie interviene nei panni di Anne e tutti si schierano con lei nel lasciare che Laura legga il discorso. Quando lei menziona la parte in cui Anne dona tutta la sua fortuna, Richard si infuria e finisce per confessare che Carrie non è Anne.

Mentre il resto delle persone è confuso su ciò che sta accadendo, Carrie scappa e Richard la segue. Sapendo che lui la ucciderà, Laura corre dietro a loro, ma quando cerca di impedirgli di salire sulla barca, lui punta un coltello alla gola di Carrie. Sigrid interviene sparando a Richard al petto, ma il colpo non è mortale e non lo rallenta. Lui attacca Carrie e questa volta Laura lo colpisce alla testa, lui cade, sbattendo la testa e morendo sul colpo. Con lui fuori dai giochi, Carrie è al sicuro e, ora che la verità è venuta a galla, tutti sanno cosa Richard ha cercato di fare. Poiché è stata Carrie a firmare il nuovo testamento, questo viene dichiarato nullo e, con Anne morta, viene messo in atto il suo testamento originale. Come da lei desiderato, tutta la sua fortuna viene dedicata al servizio degli altri, poiché la sua fondazione diventa interamente senza scopo di lucro.

Laura scopre la verità? Cosa succede a Carrie?

Ciò che rende Laura una giornalista di successo è la sua dedizione nel cercare di arrivare al fondo della verità e nel renderla nota al mondo intero. Anne ha visto la sua integrità attraverso il suo lavoro ed è stata lei a chiedere espressamente che fosse portata sulla nave per coprire le notizie sulla fondazione e i suoi piani per il futuro. Sapeva che Laura avrebbe visto la verità nella storia e che le sue parole avrebbero avuto più risonanza tra la gente perché ha una buona reputazione in materia. Durante tutto questo, Anne non avrebbe mai pensato che portare Laura con sé sarebbe diventato essenziale per salvare la fondazione e ottenere giustizia.

Quando la verità viene a galla, i collaboratori di Richard, Robert e Addis, vengono arrestati per aver tentato di uccidere Laura e Carrie e per aver aiutato e favorito l’omicidio di Anne. Con Richard fuori dai giochi, non c’è più nulla che trattenga Carrie. Torna a casa per stare con sua figlia. È stato per la bambina che Carrie ha accettato i soldi che Richard le ha offerto in cambio di fingersi Anne e firmare un testamento che avrebbe lasciato tutto il patrimonio di sua moglie a lei. Ma dopo che le cose sono andate male e delle persone sono state uccise, Carrie si rende conto che non ha bisogno di altro che stare con sua figlia. Grazie a Laura, la verità viene a galla e Carrie torna a casa. Lei e Laura rimangono in contatto e lei manda alla giornalista un messaggio per confermare che lei e sua figlia stanno bene. Invita anche Laura a far loro visita qualche volta.

Quando Laura è salita a bordo della nave, era con l’intenzione di trovare una storia umana in un mondo sempre più disumano. Un miliardario che investe in un’impresa filantropica le sembrava una buona cosa. Ma nel corso della settimana, vede un lato più violento della storia. Tuttavia, quando arriva il momento di presentarla al mondo, si rifiuta di togliere i riflettori da Anne e dal suo desiderio di aiutare il mondo. Sebbene i crimini di Richard rimangano una parte importante della storia, Laura si assicura che l’articolo sia incentrato su Anne e sulla sua fondazione. Nonostante tutta l’oscurità, si concentra sulla parte positiva, dimostrando quanto sia stata cambiata dalla sua esperienza. In tutto questo, non dimentica di parlare del contributo di Ben nel far emergere la verità e nel salvarle la vita.