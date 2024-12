Keira Knightley: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Keira Knightley è una delle attrici più apprezzate della sua generazione. Interprete inglese, dai lineamenti delicati, ha avuto una grande popolarità grazie alla saga di Pirati dei Caraibi, che l’ha fatta conoscere internazionalmente. Ma non solo: ha lavorato in tantissimi film, come Orgoglio e pregiudizio e The Imitation Game. Ancora oggi si dimostra molto attenta nello scegliere i progetti migliori con cui dar prova di tutte le sue sfumature di attrice.

Ecco dieci cose che, forse, non sapevate di Keira Knightley.

I film di Keira Knightley

I film da giovane di Keira Knightley

1. Ha recitato in celebri film. L’attrice debutta al cinema nel 1999 con un piccolo ruolo in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma. Da quel momento recita in The Hole (2001), Sognando Beckham (2002) e La maledizione della prima luna (2003), primo film della saga dei Pirati dei Caraibi, dove recita accanto a Johnny Depp e Orlando Bloom. Divenuta molto popolare, recita poi in Love Actually – L’amore davvero (2003), King Arthur (2004), The Jacket (2005), Domino (2005), Orgoglio e Pregiudizio (2005), Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma (2006), Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, Espiazione (2007), Seta (2007), The Edge of Love (2008), La duchessa (2008), Non lasciarmi (2010), A Dangerous Method (2011), Cercasi amore per la fine del mondo (2012), Anna Karenina (2012), Tutto può cambiare (2013), Jack Ryan – L’iniziazione (2014) e The Imitation Game (2014).

I film di oggi di Keira Knightley

Negli ultimi dieci anni, l’attrice ha poi recitato in Everest (2015), Collateral Beauty (2016), Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar (2017), Colette (2018) e Lo schiaccianoci e i quattro regni (2018), La Conseguenza (2019), Il Concorso (2020), Silent Night (2021) e Lo strangolatore di Boston (2023). Nel 2024 ha invece recitato nella serie Black Doves.

I film di Keira Knightley su Netflix

Nel catalogo di Netflix sono disponibili alcuni dei film a cui l’attrice ha partecipato, come Collateral Beauty, Love Actually – L’amore davvero e Espiazione, ma anche la serie thriller Black Doves, dove interpreta Helen, che inizia una relazione appassionata che può mettere in pericolo la sua identità segreta, quando il suo amante diventa vittima della malavita londinese e i suoi datori di lavoro inviano un vecchio amico per proteggerla.

2. È stata candidata due volte all’Oscar. Nel 2006 l’attrice viene candidata come Miglior attrice al premio Oscar per il film Orgoglio e pregiudizio, venendo però “battuta” da Reese Whiterspoon, candidata per il film Quando l’amore brucia l’anima. Knightley viene poi candidata una seconda volta nel 2015 come Miglior attrice non protagonista per The Imitation Game. Anche in questo caso il premio non è però andato a lei, bensì all’attrice Patricia Arquette per il film Boyhood.

Keira Knightley e Natalie Portman in Star Wars

3. È stata la “controfigura” di Natalie Portman. In Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma l’attrice interpreta un personaggio chiamato Sabé, che per via della somiglianza con la principessa Padme di Natalie Portman, ne prende spesso i panni. Vestite e truccate, le due attrici si somigliavano infatti così tanto che persino la madre della Knightley, quando ha visitato il set, ha avuto difficoltà a identificare la figlia. Inizialmente, però, i genitori di Keira Knightley avevano cercato di convincerla a non fare il provino, ma l’attrice dodicenne ha comunque cercato di ottenere un ruolo, dato che è una fan di Star Wars.

Keira Knightley in Orgoglio e pregiudizio

4. Il regista le ha fatto una precisa richiesta. Durante le riprese di Orgoglio e pregiudizio, dove la Knightley interpreta Elizabeth Bennett, il regista Joe Wright le aveva chiesto espressamente di non tenere il broncio per tutto il film. C’è però una scena in cui lo fa, ma è stata girata dalla seconda unità senza la presenza di Wright. Secondo la Knightley, il regista si lamenta ancora oggi, durante la visione del film, del fatto che lei abbia infranto il “divieto di fare il broncio”.

Keira Knightley e James McAvoy in Espiazione

5. Era stata pensata per un altro ruolo. Il regista Joe Wright ha rivelato che inizialmente voleva che Keira Knightley interpretasse il ruolo di Briony in tarda età, ma alla Knightley è piaciuto invece da subito il personaggio di Cecilia, e inoltre voleva allontanarsi dall’interpretazione di ragazze sull’orlo della femminilità e interpretare per una volta un personaggio più maturo. Ha così ottenuto il ruolo, oggi ricordato come tra i più importanti della sua carriera, recitando accanto a James McAvoy, suo amante nel ruolo di Robbie Turner.

Keira Knightley in Love Actually – L’amore davvero

6. In una scena indossa un cappello per un preciso motivo. Nella popolare commedia romantica Love Actually – L’amore davvero, la Knightley interpreta Juliet, sposata con Peter (Chiwetel Ejiofor) ma amata dall’amico di lui, Peter (Andrew Lincoln). Tra le tante iconiche scene che vedono protagonista l’attrice vi è quella in cui Juliet guarda per la prima volta il video del matrimonio. Per questa, Keira Knightley ha dovuto indossare un cappello per coprire un’enorme macchia che le era spuntata sulla fronte la sera prima delle riprese.

Keira Knightley ha interpretato Anna Karenina

7. Ha dato volto al celebre personaggio della letteratura. Nel 2012 l’attrice è tornata a collaborare per la terza volta con il regista Joe Wright dopo Orgoglio e pregiudizio ed Espiazione per Anna Karenina, nuova trasposizione cinematografica del celebre romanzo di Lev Tolstoj. Knightley ha così avuto modo di interpretare uno dei più celebri personaggi della letteratura di tutti i tempi. Inizialmente il regista voleva che lei, come tutti gli altri, recitasse con accento russo, ma si preferì infine rinunciare a questo dettaglio.

Keira Knightley non è su Instagram

8. Non possiede un profilo sul social network. L’attrice ha in più occasioni dichiarato di non essere una grande fan dei social network, dove troppo spesso la vita privata si mescola con quella pubblica. Proprio per perseguire il desiderio di non condividere troppo di sé, ha deciso di non possedere alcun account ufficiale sul social Instagram né su altri social. Si possono tuttavia ritrovare alcune fan page grazie alle quali sarà possibile rimanere aggiornati sui suoi progetti.

Keira Knightley, il marito e le figlie

9. È madre di due figlie. Il 4 maggio del 2013 Keira Knightley ha sposato James Righton davanti a 11 invitati, in una cerimonia privata a Mazan, a 12 miglia da Marsiglia. I due sono diventati genitori per la prima volta nel maggio 2015, quando è nata Edie, a Londra, mentre nel 2019 è nata la seconda figlia. Nei loro confronti, l’attrice è molto protettiva ed evita attentamente che la loro vita privata si mescoli con il suo lavoro.

L’età e l’altezza di Keira Knightley

10. Keira Knightley è nata il 26 marzo del 1985 nel South West Greater London, un sobborgo di Richmond. L’attrice è alta complessivamente 1,70 metri.

