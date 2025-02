Guy Pearce: 10 cose che forse non sai sull’attore

Guy Pearce è uno dei più iconici attori dagli anni Novanta ad oggi, grazie alle sue diverse intepretazioni, davvero uniche ed indimenticabili. L’attore ha iniziato ben presto la sua carriera, partendo dalle soap opera per arrivare al grande cinema, riuscendo a conquistare una gran fetta di pubblico in tutto il mondo e diventando uno dei professionisti più amati del settore. Troppo a lungo sottovalutato, oggi sta fortunatamente vivendo una nuova fase della sua carriera grazie a titoli di rilievo che ne mettono in risalto tutto il talento.

Ecco, allora, dieci cose da sapere su Guy Pearce.

I film di Guy Pearce

I film da giovane di Guy Pearce

1. Ha recitato in celebri film. La carriera dell’attore inizia nel 1990, quando debutta sul grande schermo in La caccia, per poi lavorare in Priscilla – La regina del deserto (1994), Nella sua pelle (1996), L.A. Confidential (1997), Regole d’onore (2000) e Memento (2000). In seguito, ha partecipato a diversi film come The Time Machine (2002), La proposta (2005), Houdini – L’ultimo mago (2007), The Hurt Locker (2008), The Road (2009), Animal Kingdom (2010) e Il discorso del re (2010), Solo per vendetta (2011), Prometheus (2012), Lawless (2012), Iron Man 3 (2013) e The Rover (2014).

I film di oggi di Guy Pearce

Equals (2015), Genius (2016), Alien: Covenant (2017), Maria regina di Scozia (2018), Domino (2019), Bloodshot (2020) e Senza rimorso (2021), Il settimo giorno (2021), Zona 414 (2021), Memory (2022) e La macchina infernale (2022).

I film del 2024 di Guy Pearce

Nel 2024 l’attore prende parte a due importanti film, ovvero The Shrouds, regia di David Cronenberg e presentato in concorso a Cannes, e The Brutalist, dove recita accanto ad Adrien Brody e Felicity Jones. Ha poi recitato anche in Sunrise, con Alex Pettyfer, e Inside.

2. Ha lavorato anche per il piccolo schermo. Nel corso della sua carriera, l’attore non ha prestato la propria opera solo per il cinema, ma ha lavorato spesso in progetti dedicati al piccolo schermo. Egli, infatti, ha debuttato nel mondo della recitazione con le soap opera Neighbours (1986-1989) e Home and Away (1991). Per poi lavorare in serie tv come La saga dei McGregor (1993-1996), Mildred Pierce (2011), When We Rise (2017), Jack Irish (2016-2018) e The Innocents (2018). Nel 2019 ha interpretato Ebenezer Scrooge nella miniserie A Christmas Carol, mentre ha poi recitato nelle miniserie Omicidio a Easttown (2021), Una spia tra noi – Un amico leale fedele al nemico (2022) e In the Clearing (2023).

Guy Pearce in Memento

3. Non è stata la prima scelta. Per il ruolo di Leonard, protagonista del film Memento, il regista Christopher Nolan aveva considerato gli attori Alec Baldwin, Brad Pitt e Charlie Sheen. Tuttavia, la parte è andata poi a Guy Pearce, anche se non era la prima scelta. L’attore è stato scelto poiché Nolan si è infine deciso ad affidare il ruolo ad un interprete meno noto ma ugualmente talentuoso, che potesse così non attirare troppo su di sé le attenzioni del pubblico.

4. È dimagrito molto. Per poter interpretare Leonard, protagonista del film, l’attore si è dovuto sottoporre ad una dieta piuttosto serrata. Infatti, prima del film pesava circa 104 kg ed è riuscito ad arrivare al peso giusto appena prima delle riprese. Tale rapido dimagrimento gli ha inoltre permesso di acquisire un aspetto particolarmente trascurato, che ben si adattava alla natura del personaggio.

Guy Pearce in Iron Man 3

5. Non è stato scelto per primo. In origine, prima che il ruolo di Aldrich Killian in Iron Man 3 andasse a lui, la produzione aveva pensato di coinvolgere Jude Law, che aveva già condiviso il set con Robert Downey Jr. in Sherlock Holmes (2009) e Sherlock Holmes – Gioco di ombre (2011). Si era ipotizzato questo tipo di collaborazione proprio per il tipo di connessione che esisteva tra i due attori, ma in seguito si è preferito optare per Pearce, il quale ha saputo rendere memorabile il suo villain.

Guy Pearce in Priscilla – La regina del deserto

6. Ha vissuto una speciale preparazione al film. Secondo il regista di Priscilla – La regina del deserto, Stephan Elliott, prima dell’inizio delle riprese i tre protagonisti con indosso i costumi sono stati portati in un locale per drag queen. Nessuno di loro è stato riconosciuto: Guy Pearce ne approfittò per essere oltraggiosamente maleducato, Terence Stamp alla fine dimenticò di essere travestito e cominciò a provarci con le ragazze, e Hugo Weaving si ubriacò di brutto e rimase sdraiato sotto un tavolo per ore, battendo il dito a tempo di musica. Quest’ultimo dettaglio è stato incorporato nel film nella scena della camera d’albergo.

Guy Pearce nominato all’Oscar per The Brutalist

7. Ha ottenuto una nomination all’Oscar. Grazie al film The Brutalist Pearce ha ottenuto quella nomination all’Oscar che fino ad oggi gli era sfuggita. Per lui si tratta infatti della prima candidatura, nella categoria di Miglior attore non protagonista. Una soddisfazione molto importante per l’attore, la cui carriera può da qui conoscere nuove vette all’interno dell’industria hollywoodiana.

La moglie e i figli di Guy Pearce

8. È stato sposato per molto tempo. L’attore ha avuto una lunga relazione con la psicologa Kate Mestitz: i due si sono conosciuti negli anni ’90 e si sono sposati nel 1997. Tuttavia, dopo diciotto anni di matrimonio, la coppia si è separata nel 2015. Pearce e la Mestitz non hanno rivelato i veri motivi della rottura, citando unicamente delle differenze inconciliabili sorte nel tempo.

Guy Pearce e Carice van Houten

9. Attualmente è impegnato come compagno e come padre. Nello stesso anno della sua separazione, l’attore ha iniziato a frequentare la collega olandese Carice van Houten, celebre per aver interpretato il personaggio della sacerdotessa Melisandre nella serie Il Trono di Spade. Per ora la coppia non si è ancora sposata, ma dalla loro unione è nato, nell’agosto del 2016, il loro primo figlio, Monte.

L’età e l’altezza di Guy Pearce

10. Guy Pearce è nato il 5 ottobre del 1967 a Ely, nel Cambridgeshire, in Inghilterra. La sua altezza complessiva corrisponde e 1,79 metri.

Fonti: IMDb, The Famous People