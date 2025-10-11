Boots, la spiegazione del finale: Cosa succede al plotone 2032?

Boots di Netflix è una serie comico-drammatica in cui un ragazzo adolescente cerca di sfuggire alla sua vecchia vita arruolandosi nei Marines. Cameron Cope è un adolescente che nasconde la propria omosessualità e vive nella società omofoba degli anni ’90. Quando il suo migliore amico Ray decide di arruolarsi nel campo di addestramento dei Marines, Cameron vede l’occasione per dare una svolta alla sua vita. Tuttavia, solo quando arriva al campo di addestramento di Parris Island e scopre cosa significa davvero diventare un marine, comincia a rendersi conto di aver commesso un grave errore. Di conseguenza, ora il giovane deve affrontare le 13 settimane più dure della sua vita, piene di addestramento incessante sotto l’occhio vigile di sergenti istruttori militaristi. Fortunatamente, nonostante l’inizio difficile, il cameratismo che circonda Cameron e Ray finisce per essere il lato positivo che promette di portarli al traguardo. SPOILER IN ARRIVO!

La trama di Boots

A 18 anni, Cameron Cope si trova in un momento di svolta nella sua vita senza avere alcuna idea di come andare avanti. La sua vita sociale consiste principalmente nell’interagire con bulli spietati, e la sua famiglia è composta da un fratello indifferente e una madre narcisista, i cui intrighi continuano a costringerli a lasciare la città ogni pochi anni. In realtà, l’unica cosa positiva nella sua vita, a parte la sua mancanza di omofobia interiorizzata, è Ray McAffey, il suo migliore e unico amico, disposto a stargli accanto nella buona e nella cattiva sorte. Tuttavia, con l’inevitabile trasferimento della sua famiglia e il progetto di Ray di arruolarsi nei Marines, anche quell’amicizia rischia di essere strappata via a Cameron. Pertanto, l’adolescente ha la brillante idea di arruolarsi nei Marines insieme al suo migliore amico nel tentativo di trovare uno scopo nella vita. Questo, ovviamente, significa che dovrà tenere ancora più segreta la verità sulla sua sessualità, poiché l’omosessualità è severamente illegale nell’esercito.

Inizialmente, Cameron si convince che l’esperienza non sarà peggiore di un campo estivo. Tuttavia, l’errore delle sue supposizioni gli diventa evidente subito dopo il suo primo giorno come recluta. I sergenti e gli istruttori assegnati al suo plotone gestiscono la truppa con pugno di ferro, non lesinando insulti. Così, rendendosi conto che il campo di addestramento non è migliore del mondo omofobo che lo circonda, l’adolescente decide di fallire l’esercizio di iniziazione delle trazioni per assicurarsi un biglietto di sola andata per tornare a casa. Tuttavia, finisce per cambiare idea, soprattutto nel tentativo di ispirare il suo compagno recluta, John Bowman. Tuttavia, i sentimenti di insicurezza permangono. Queste emozioni diventano più forti quando il loro sergente istruttore razzista, Knox, viene trasferito, portando il sergente Sullivan al campo. Sfortunatamente per Cameron, è abbastanza sicuro che il nuovo sergente riesca a vedere attraverso il suo proverbiale armadio con le pareti di vetro.

Così, nei giorni seguenti, il regime di addestramento di Sullivan rimane spietato, soprattutto quando inizia a mettere Cameron e Ray l’uno contro l’altro, nel chiaro tentativo di accendere una rivalità tra loro. Inoltre, il primo ottiene anche la posizione di scriba, il che comporta una buona dose di problemi. Tuttavia, a poco a poco, Cameron impara a difendersi, nel bene e nel male. Inoltre, inizia anche a legare con alcune delle altre reclute, come Nash e il suo compagno di cuccetta, Ochoa. Allo stesso tempo, sembrano arrivare guai per Sullivan sotto forma dell’NCIS che ficca il naso su di lui e sui suoi precedenti. Inoltre, continua anche a prendere le distanze dal rapporto stretto tra Cameron e Ray. Questo diventa un problema importante quando scopre che Cameron ha rubato la carta igienica dal plotone vicino nel tentativo di creare una rivalità che potesse sollevare il morale di Ray, dandogli una missione per cui lottare. Il conseguente confronto tra il sergente e la recluta diventa un punto di svolta nella loro dinamica, in cui quest’ultimo si rende conto che l’intensità del primo è il suo contorto tentativo di plasmare l’adolescente nella forma richiesta per affrontare i Marines.

Questo porta Cameron a interiorizzare l’idea che deve uccidere il suo vecchio io per sopravvivere nel mondo. Alla fine, il plotone 2032 viene portato ad addestrarsi al tiro con il fucile, che si conclude in una tragica tragedia. Ochoa viene a sapere della relazione extraconiugale della sua amata moglie, che lo porta ad avere un episodio che inevitabilmente lo uccide. Naturalmente, questo diventa un momento di riflessione per il resto delle reclute, che piangono la morte del loro fratello senza alcuna tregua dal loro addestramento e dai loro doveri. Nel frattempo, l’agente dell’NCIS arriva al campo del capitano Fajardo per porre a Sullivan alcune domande mirate su uno dei suoi compagni Marines, il maggiore Wilkinson, che ha prestato servizio con lui a Guam. Nello stesso periodo, il plotone 2032 accoglie una nuova recluta, Jones, un giovane ribelle che ovviamente vuole lasciare i Marines. Non ci vuole molto perché Cameron o Sullivan si accorgano dell’identità omosessuale della nuova recluta, il che spinge il sergente a seminare zizzania tra i due per tenerli lontani l’uno dall’altro. Alla fine, tutto questo culmina nella prova finale che determinerà il futuro delle reclute nei Marines: il Crucible.

La fine di Boots: cosa succede al plotone 2032? Cosa significa per loro la notizia del dispiegamento?

Il Crucible diventa la fase finale che determinerà se le reclute del plotone 2032 diventeranno ufficialmente Marines. Ogni membro ha una ragione unica per arruolarsi e intraprendere la carriera militare. Santos è padre di due figlie piccole ed è stato trasferito più volte a causa di un infortunio al ginocchio. Pertanto, è ansioso di completare il campo di addestramento questa volta e tornare finalmente a casa dalla sua famiglia con un nuovo titolo da mostrare. Nel frattempo, Nash si arruola solo per realizzare il suo grande sogno di diventare un giorno il presidente del paese. Essendo un uomo di colore, sa che in futuro la gente metterà in discussione la sua legittimità in politica semplicemente a causa dei propri pregiudizi. Di conseguenza, nel tentativo di evitare le critiche che hanno dovuto affrontare quelli prima di lui, si arruola nei Marines, nonostante i desideri dei suoi genitori, per dimostrare il suo valore e servire il suo Paese.

D’altra parte, John e Cody Bowman, fratelli in perenne contrasto, desiderano continuare la tradizione di famiglia. Per quanto riguarda Slovacek, la sua presenza al campo di addestramento ha poco a che vedere con le sue intenzioni e molto più con il processo che gli ha dato la possibilità di scegliere tra i Marines e la prigione. Sebbene questi diversi percorsi di vita inizialmente mettano tutti questi recluti, insieme a Cameron e Ray, in contrasto tra loro, col tempo imparano a fidarsi e a sostenersi a vicenda. Sebbene non sia un segreto che il regime intenso del campo di addestramento e la guida severa dei superiori abbiano effetti negativi su ogni recluta, l’esperienza complessiva diventa anche trasformativa in un modo diverso da qualsiasi altro.

Alla fine, le reclute completano il Crucible, dimostrando una fratellanza segreta. Quando il problema al ginocchio di Santos minaccia di deluderlo ancora una volta, Ray e gli altri accettano di distribuire il peso del suo zaino per assicurarsi che tutti completino la sfida insieme. Così, una volta terminate le 13 settimane di addestramento, i ragazzi si ritrovano tutti battezzati come marines, legati per la vita. Tuttavia, il loro viaggio non finisce semplicemente lì. Sebbene sia vero che la maggior parte delle reclute ha le proprie ragioni per arruolarsi nei marines, tutti affrontano una responsabilità simile: difendere il proprio paese in tempo di guerra. A quanto pare, quel momento potrebbe essere più vicino di quanto questi uomini abbiano mai immaginato. Cameron e Ray se ne rendono conto durante una visita celebrativa al bar, dove le notizie in TV li informano dei piani del Segretario alla Difesa di schierare le truppe statunitensi in Medio Oriente per quella che diventerà la guerra in Iraq. Pertanto, sembra che i peggiori incubi del Plotone 2032 stiano per diventare realtà, poiché probabilmente saranno catapultati nel cuore di una guerra spietata.

Cameron diventa un marine? Perché sceglie di restare?

Il giorno del Crucible finisce in modo molto diverso per Cameron rispetto ai suoi compagni reclute. Tuttavia, nonostante le sfide uniche che deve affrontare, riesce a completare il corso e a guadagnarsi la permanenza nei Marines. Alla fine, però, tutto questo rischia di essere stato inutile. Inizialmente, quando Cameron ha lasciato casa per il campo di addestramento, sua madre Barbara (Vera Farmiga), distaccata, non ha prestato molta attenzione all’intera faccenda. Tuttavia, una volta capito cosa è successo, cerca di riportare a casa suo figlio, ma finisce per essere travolta dai propri vizi. Tra un reclutatore attraente e un’opportunità redditizia in un gruppo di sostegno per madri in lutto, sta quasi per rinunciare a cercare suo figlio e ad aiutarlo a lasciare i Marines. Anche se non lo ha mai dato a vedere, Barbara è a conoscenza dell’orientamento sessuale di suo figlio. Pertanto, è consapevole di quanto sarà difficile per suo figlio una carriera nell’esercito.

È proprio questa ansia che spinge Barbara a recarsi al campo di addestramento di Parris Island con una scialuppa di salvataggio per suo figlio. A quanto pare, alcuni anni fa, la madre aveva manomesso alcuni documenti per far entrare suo figlio all’asilo in anticipo. Pertanto, mentre tutti credevano che Cameron avesse 18 anni, compreso lo stesso adolescente, la sua età reale è in realtà ancora 17 anni. Questo lo rende minorenne e quindi non idoneo per i Marines senza il permesso dei suoi tutori legali. Una volta che Barbara informa il capitano Fajardo della stessa cosa, suo figlio si trova di fronte a due alternative: lasciarsi alle spalle l’intera esperienza del campo di addestramento come un sogno febbrile o accettare le sue scelte a testa alta. Cameron sa che sua madre sta cercando di offrirgli una via d’uscita praticabile.

Se continuasse a perseguire una carriera nell’esercito, finirebbe come Sullivan, che ha dovuto nascondere la sua sessualità fino a quando non è stato scoperto. Poiché essere omosessuale nell’esercito è un reato, diventare un marine gli impedirebbe di vivere apertamente la sua vera identità senza correre il rischio di essere congedato con disonore e incarcerato. Inoltre, come sostiene la sua voce interiore, l’incarnazione delle parti di sé che tiene nascoste al mondo, il campo di addestramento aveva già servito al suo scopo. Cameron voleva un nuovo inizio, che gli permettesse di affrontare meglio il mondo. Essere una recluta gli ha già insegnato la fiducia, il cameratismo e altro ancora. Tuttavia, l’adolescente si rende conto che questo lo ha anche esposto a un mondo che ora desidera per sé stesso. Nelle ultime settimane ha iniziato a identificarsi come marine, un titolo a cui non era disposto a rinunciare così facilmente. Per lo stesso motivo, costringe sua madre a firmare la rinuncia, che alla fine lo aiuta a legittimare il suo periodo al campo di addestramento.

Cosa è successo a Sullivan? Dove è andato?

La narrazione di Sullivan nel corso della storia rimane tragica ma intrigante. Viene introdotto nella storia come una figura autoritaria e severa che sembra avere una particolare fissazione per Cameron. Cerca continuamente di creare una frattura tra sé e Ray, il suo unico sostegno nel campo, che divide la sua attenzione tra il dare il meglio di sé e l’aiutare il suo amico. Allo stesso tempo, mentre continua a prendere di mira Cameron, sembra anche sinceramente interessato alla sua crescita come recluta, ispirandolo e guidandolo verso il successo. Pertanto, non ci vuole molto prima che diventi evidente che il legame del sergente con l’adolescente deriva probabilmente da un senso di auto-riflessione. Il motivo per cui è fissato con Cameron è che vede in lui il suo passato. Proprio come il protagonista, anche Sullivan è un uomo che nasconde la propria omosessualità nell’esercito. Una delle uniche differenze tra loro è che quest’ultimo ha sperimentato il costo di sopprimere la propria identità a favore della carriera.

Prima di arrivare a Parris Island, Sullivan ha prestato servizio nella ricognizione a Guam. Lì, dietro porte chiuse, ha avuto una relazione con un maggiore della base, Wilkinson. I due uomini prenotavano camere di motel insieme, trascorrevano le notti insieme e si innamoravano lentamente ma inesorabilmente. Tuttavia, ben presto iniziano a diffondersi voci sul maggiore, costringendo il suo compagno di camerata, Rob, ad avvertirlo di non farsi vedere con quell’uomo. Questo scatena in Sullivan una reazione di lotta o fuga. Inizialmente, lui e Wilkinson avevano deciso di lasciare insieme i Marines per provare a costruire una vita insieme. I sentimenti che provavano l’uno per l’altro erano reali, ma lo erano anche le paure del sergente. Alla fine, ha scelto la via della codardia.

Sullivan presenta una richiesta di trasferimento da Guam per sé stesso e inventa una storia secondo cui Wilkinson gli avrebbe fatto delle avance per spiegare la sua improvvisa decisione a Rob. In una crudele svolta degli eventi, Rob finisce per denunciare il maggiore per comportamento omosessuale, una violazione apparentemente legittima nell’esercito dell’epoca. Per lo stesso motivo, l’NCIS ha cercato Sullivan al campo di addestramento per interrogarlo sulla sua relazione con Wilkinson. Sebbene egli abbia negato tutte le accuse, il tatuaggio sul cuore, identico a quello del maggiore, diceva tutto. Così, pochi giorni dopo, ha ricevuto la notizia dell’arresto e della detenzione di Wilkinson. Da quel momento, ha capito che era solo questione di tempo prima che venissero a cercare lui, cercando di verificare accuse simili.

Anche se Fajardo cerca di rassicurarlo dicendogli che avrebbero affrontato il problema se si fosse presentato, Sullivan sapeva che le sue parole erano ben intenzionate ma alla fine vuote banalità. Ben presto, si ritrova coinvolto in una rissa in un bar come modo per affrontare il suo crescente dolore. Poiché questo incidente lascia un civile in coma, il sergente rischia una grave causa legale. Nello stesso periodo, il plotone 2032 si reca nei boschi per il Crucible, da dove Jones, che ha l’abitudine di camminare nel sonno, scompare. Sullivan si assegna quindi la missione di trovare il giovane, e Cameron finisce per seguirlo. Una volta che i due riescono a salvare Jones, il sergente si rende conto che Cameron ha davvero le qualità per diventare un marine. Pertanto, considerando il suo lavoro concluso, Sullivan decide di lasciarsi questa vita alle spalle e si dà alla macchia. Alla fine, dopo anni di carriera decorata, Sullivan fugge dai marine, sapendo che il peso del suo segreto lo affogherà inevitabilmente.

Ray diventa un uomo d’onore?

Nel corso della storia, la motivazione principale che spinge Ray ad arruolarsi nei Marines deriva dal suo rapporto con il padre. Quest’ultimo è sempre stato una figura autorevole nella vita dell’adolescente, che nutre grandi aspettative nei suoi confronti. In realtà, la sua educazione ha portato direttamente a una mentalità che trasforma anche il più piccolo errore in un fallimento schiacciante nella sua mente. Di conseguenza, è rimasto sconvolto quando i suoi problemi di ansia hanno rovinato le sue possibilità di entrare nell’Aeronautica Militare. Tuttavia, vuole rendere orgoglioso suo padre diventando un marine. Ancora più importante, vuole guadagnarsi il titolo di Honor Man, dimostrando di essere il migliore tra i migliori del suo plotone. Per lo stesso motivo, Ray continua a spingersi al limite in ogni ambito dell’addestramento, dal combattimento al tiro, alla navigazione.

Tuttavia, verso la fine del percorso, quando arriva il momento del Crucible, si trova ad un bivio. La mattina della sfida, Jones scompare, costringendo Cameron ad andare a cercarlo nel bosco. Anche se dice al suo migliore amico di restare indietro, Ray finisce per seguirlo. Nonostante tutto quello che è successo tra loro al campo di addestramento, la loro amicizia rimane forte, impedendo al giovane di lasciare il suo amico ad affrontare una missione da solo. Alla fine, Cameron lo convince a rientrare nel plotone e a finire il Crucible da solo. È solo quando si rende conto che il suo amico è davvero in grado di badare a se stesso che Ray decide di andarsene. Tuttavia, questa iniziale insubordinazione finisce per costargli la sua serie di successi. Di conseguenza, perde il posto di Honur Man a favore di Nash. Anche così, alla fine, non si pente di nessuna delle sue azioni, felice di aver messo le sue amicizie al di sopra di tutto.

