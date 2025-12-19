Mulan: la spiegazione del finale del film

Il remake live-action della Disney di Mulan (qui la recensione) è una storia di realizzazione personale, ma il suo significato va oltre l’adattamento animato originale della “Ballata di Mulan” e persino della ballata stessa. La regista Niki Caro ha modificato la storia per renderla un adattamento più fedele alla leggenda cinese, ma ha anche introdotto alcune ispirazioni Disney più recenti per inserire un messaggio moderno nella trama antica della storia.

LEGGI ANCHE: Mulan: curiosità sulla combattente principessa Disney

Come nella versione animata del 1998, Mulan segue l’eroina titolare (interpretata da Liu Yifei) mentre prende il posto di suo padre nell’esercito imperiale quando vengono chiamati i coscritti per difendersi dagli invasori. I cattivi, in questo caso, sono diversi: Bori Khan, interpretato da Jason Scott Lee, che guida un esercito di nemici dell’Impero, e la sua compagna Xianniang, una potente strega che sembra cercare vendetta per i maltrattamenti subiti. La storia si svolge come nella leggenda, con l’eroina che sfida le aspettative in un racconto sorprendentemente violento (che rende questo remake non adatto ai bambini) e salva la Cina imperiale con grande successo.

Alcuni elementi del classico animato, come la storia d’amore centrale, sono stati mantenuti, ma si tratta di una versione molto nuova della storia. Oltre agli aspetti tradizionali, Mulan introduce alcune nuove idee e traduce i messaggi di altre versioni della stessa storia che l’hanno preceduta. Si tratta di una versione matura della leggenda di Mulan, che cambia lo stile per introdurre influenze wuxia ed esplora idee importanti come l’autostima, l’accettazione e l’identità. Alla luce di tutto ciò, in questo articolo approfondiamo il significato del finale del film!

Come Mulan adatta e modifica la Ballata di Mulan

Mulan di Disney+ non è un adattamento diretto della ballata originale, anche se è molto più vicino ad essa rispetto alla versione animata. Entrambe sono fantastiche e possono coesistere perfettamente, data la loro differenza, quindi un confronto diretto su quale versione di Mulan sia migliore è un po’ ingiusto. Entrambe sono basate sulla ballata, fondamentalmente, ma la nuova versione (e l’adattamento animato) cambiano il significato della ballata. L’originale è infatti una storia di trasgressione giustificata.

Mulan lascia la sua posizione socialmente approvata, sfida le aspettative delle donne e combatte per onorare e proteggere la sua famiglia e suo padre, ma alla fine torna a casa per riprendere quei doveri. Si tratta di un cambiamento temporaneo, piuttosto che di un enorme cambiamento progressista, come suggerisce il nuovo Mulan. Proprio come il classico animato ha sfidato il messaggio della ballata, così fa anche la versione di Caro. Il film del 2020 non parla solo di onore e sacrificio, ma anche di essere fedeli a se stessi, che è un’aggiunta moderna alla storia di Hua Mulan.

Mulan trova l’amore (ma non è importante)

Nella versione animata, Li Shang viene introdotto come un mezzo per Mulan per sfidare il controllo restrittivo che il sensale esercita su di lei. Oltre a sfidare la svalutazione delle identità femminili in quella società dimostrando di essere utile all’Impero quanto qualsiasi uomo, Mulan decide di prendere il controllo della propria vita prendendo una decisione fondamentale come quella della sua relazione. La versione animata è fortemente legata a questa storia d’amore come mezzo per Mulan per trovare se stessa, ma nella versione del 2020 viene messa in secondo piano.

Li Shang viene sostituito da un commilitone allo stesso livello di Mulan (in modo da non introdurre una dinamica di potere inappropriata) e la sottotrama romantica viene minimizzata per separare la realizzazione personale di Mulan dalla sua rivelazione romantica. In Mulan del 2020, l’eroina titolare è meno definita e convalidata dalla ricerca di un partner e questo è presentato, giustamente, come uno sviluppo più incidentale, dando più spazio alle sue rivelazioni più importanti.

Mulan, Xianniang e Bori Khan condividono storie simili (per un motivo)

La decisione di sostituire il cattivo animato Shan Yu con il nuovo arrivato Bori Khan è stata controversa, ma è una mossa forte in quanto aggiunge maggiore complessità alla narrazione. Perché, fondamentalmente, Bori Khan e la sua “spalla” Xianniang sono resi più apertamente paralleli alla stessa Mulan, piuttosto che tropi mostruosi esotici e unidimensionali, come lo è Shan Yu. Quest’ultimo era un gigante dagli occhi di falco, intento a dominare senza molto sotto la superficie, mentre Bori Khan e Xianniang sono lo specchio oscuro dell’eroina protagonista.

Condividono il suo impegno verso l’onore, la famiglia e l’autostima, il che rappresenta una nuova dinamica importante. Bori Khan guida un gruppo di tribù nomadi che sono state cacciate dall’Impero e hanno motivi validi per cercare vendetta contro la Cina imperiale. Suo padre è stato ucciso e lui ha una vendetta personale, ma c’è sicuramente la sensazione che la sua ricerca di onore attraverso la vendetta sia in parte comprensibile, a differenza di quella di Shan Yu.

È solo perché il pubblico è invitato a schierarsi con l’Impero che lui viene classificato come il cattivo. E Xianniang è una cattiva solo perché è stata emarginata per i suoi poteri soprannaturali Qi, che anche Mulan possiede, cosa fondamentale. Lei cerca un posto dove non sia considerata un abominio ed è disposta a rovesciare l’Imperatore per avere questa opportunità. In effetti, è una cattiva per circostanze e il prodotto di un insensibile rifiuto sociale.

Mulan e Frozen condividono un messaggio importante

Nei poteri paralleli di Xianniang e Mulan, c’è una nuova dinamica che segue l’idea di autostima e scoperta di sé introdotta anche in Frozen e Frozen 2. Fin dall’inizio del remake live-action, a Mulan viene detto di nascondere i suoi poteri in modo da non essere rifiutata come strega, suggerendo che qualsiasi tipo di deviazione dalla norma sarebbe motivo di esilio. Questo è lo stesso timore fondamentale che guida la storia di Elsa e, sebbene ci siano ovvie differenze, il messaggio comune è che essere fedeli a se stessi, indipendentemente da ciò che questo significhi per la società, è più importante che sopprimere la propria identità per conformarsi.

Il vero significato del finale di Mulan

Fondamentalmente, il finale di Mulan riguarda il pericolo di rifiutare le persone per la loro diversità. La storia di Xianniang è in realtà importante per il messaggio centrale di Mulan quanto l’eroina stessa. Alla fine, sfida le aspettative secondo cui le donne sono in qualche modo inferiori (e quindi più adatte a essere confinate nell’ambiente domestico), rifiuta l’idea che il suo essere trasgressiva sia in qualche modo pericoloso e salva l’Impero, proprio come ha fatto nel film d’animazione Mulan del 1998.

Ma introducendo Xianniang e l’idea del “superpotere” Qi di Mulan, la dinamica del finale cambia per concentrarsi maggiormente sulla differenza di Mulan come elemento chiave. Uno dei motivi per cui Mulan ha lasciato fuori il personaggio animato Mushu (nonostante l’amato guardiano ancestrale doppiato da Eddie Murphy) è stato quello di sostituirlo con la fenice. Nella mitologia cinese, la fenice è un simbolo che fonde l’identità maschile e femminile, il che è fondamentale in questo caso, ma è anche, più in generale, un simbolo di unicità.

E quel momento finale nella lotta contro Bori Khan, in cui Mulan e la fenice diventano quasi una cosa sola per usare i poteri del Qi e sconfiggere il cattivo, è proprio quel momento in cui abbraccia il suo potere. Mulan non solo sfida la sua diversità per ottenere la vittoria, ma la usa a suo vantaggio. In sostanza, il messaggio centrale di Mulan è che è sbagliato rifiutare le persone – come ha fatto Xianniang – per le differenze percepite, perché queste potrebbero essere dei punti di forza.