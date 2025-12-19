Avengers: Doomsday, il primo trailer conferma chi è il vero Capitan America dell’MCU

Il primo teaser trailer di Avengers: Doomsday è ora in programmazione nei cinema e si concentra interamente sul ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers nell’universo cinematografico Marvel. L’uomo meglio conosciuto come Capitan America nella saga Infinity è tornato per la saga Multiverse, riprendendo dal suo lieto fine con Peggy Carter nel finale di Avengers: Endgame, dato che i due ora hanno un figlio.

Il trailer non rivela molto altro sul ruolo del super soldato nel film. Lo scopo principale era quello di comunicare al pubblico il ritorno di un Avenger originale, ancora in possesso della divisa di Capitan America che indossava in Endgame​​​​​​. Tuttavia, il momento finale del teaser conferma che Steve Rogers non è più il vero Capitan America dell’MCU.

Il trailer di Doomsday non fa riferimento a Steve Rogers come Capitan America

In quello che è diventato un elemento distintivo della narrazione decennale dell’MCU, il teaser di Doomsday utilizza il familiare testo “[inserire qui il nome del personaggio] tornerà”. Il pubblico ha già visto questo testo negli anni per personaggi come Ant-Man, Spider-Man, Black Panther e Star-Lord. Questa volta, il trailer termina con il testo “Steve Rogers tornerà in Avengers: Doomsday”.

È importante notare che il testo del trailer usa Steve Rogers, non Capitan America. La Marvel Studios è stata molto intenzionale nell’usare i nomi degli eroi in questi momenti in precedenza, usando persino quello alla fine di Guardiani della Galassia Vol. 3 per debuttare con il nome “Legendary Star-Lord”. Non hanno mai usato il nome normale di un eroe prima d’ora, tranne quando quello è il loro nome da supereroe, come nel caso di Thor.

Utilizzando il nome di Steve Rogers nel teaser, la Marvel Studios ha efficacemente utilizzato il testo per chiarire che lui non è più Capitan America. Quel titolo appartiene sicuramente a qualcun altro ora, e questo è il caso già da alcuni anni.

Il teaser di Doomsday ribadisce che Sam Wilson è Capitan America nell’MCU (nonostante il ritorno di Steve)

L’MCU ha passato il mantello di Capitan America a Sam Wilson alla fine di Avengers: Endgame, con Steve stesso che ha dato al suo partner eroico di lunga data lo scudo e il titolo. Da allora, la Marvel ha dedicato due progetti a Sam che assume pienamente quel ruolo: The Falcon and the Winter Soldier e Captain America: Brave New World.

Tuttavia, ciò ha comunque creato alcune preoccupazioni che il ritorno di Steve potesse mettere in ombra il nuovo Capitan America dell’MCU o addirittura portare Sam a perdere il mantello a favore dell’eroe originale.

I risultati al botteghino di Captain America: Brave New World non hanno contribuito ad alleviare tali preoccupazioni, con un suggerimento da parte di Kevin Feige secondo cui ciò era in parte dovuto al fatto che il film non aveva Steve, un personaggio più conosciuto. Il teaser di Doomsday ha abilmente evitato di alimentare tali preoccupazioni chiamando il personaggio di Evans solo Steve Rogers.

Sam Wilson è l’unico e solo Capitan America per l’MCU. Chiunque nutra dei dubbi al riguardo dovrebbe guardare i titoli di coda di Brave New World, dove la Marvel ha detto “Capitan America tornerà” invece di dire “Sam Wilson tornerà”.

Sam è colui a cui la Marvel sta dando la designazione ufficiale di Capitan America in ogni occasione, non Steve. Questo dovrebbe rimanere vero anche in Avengers: Doomsday, con Steve che sicuramente sosterrà il diritto di Sam di mantenere il mantello. Forse avremo anche una scena come quella qui sotto, tratta direttamente da “Captain America: Sam Wilson No. 8” di Nick Spencer e Paul Renaud:

“He’s Captain America. I’m just Steve these days” Captain America: Sam Wilson (2015) #7 pic.twitter.com/rkfNMdcOOz — Captain America News (@UpdatesCAP4) December 15, 2025

Nel fumetto Steve dice a Sam: “Quando ti ho consegnato questo scudo, non c’erano condizioni. Non era un prestito. Tu sei Capitan America. E qualunque cosa io faccia d’ora in poi, questo non cambierà. D’accordo?” Supponendo che Steve e Sam si riuniscano ad un certo punto in Doomsday, sarebbe fantastico vedere uno scambio simile.

Steve sarà anche stato Capitan America in passato, ma non può rivendicare automaticamente quel titolo solo perché è tornato in Avengers: Doomsday. Sam è il presente e il futuro del mantello per quanto riguarda l’MCU.