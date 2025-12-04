My Secret Santa – Mia mamma è Babbo Natale, la spiegazione del finale: la grande rivelazione e la scelta finale di Taylor

L’ultimo film natalizio di Netflix, My Secret Santa – Mia mamma è Babbo Natale, racconta la storia di Taylor Page, interpretata da Alexandra Breckenridge. Madre single di una ragazza adolescente, Zoey, fa tutto il possibile per sbarcare il lunario, anche se questo significa vestire i panni di un finto Babbo Natale al Sun Peaks Resort.

Tuttavia, la sua copertura salta quando partecipa alla festa di Natale del Sun Peaks Resort, organizzata dal proprietario e dal suo interesse amoroso, il padre di Matthew interpretato da Ryan Eggold. Mentre indossa il costume da Babbo Natale, preparato con l’aiuto di suo fratello e del suo ragazzo, riceve la notizia che Zoey è rimasta ferita in un incidente con lo snowboard.

Corre al capezzale della figlia, dimenticandosi di essere vestita da Babbo Natale. Lì è costretta a rivelare la sua identità. Matthew, affranto, mantiene le distanze, non sapendo cosa fare mentre affronta la responsabilità di aver assunto “Hugh Mann”, il Babbo Natale interpretato da Taylor.

Tuttavia, Taylor si rende conto del suo errore e cerca di assumersene la responsabilità. Durante l’evento della vigilia di Natale, mentre Matthew sta parlando, lei sale sul palco e si scusa per tutto. Decidono di andare avanti e fare pace, condividendo un bacio davanti allo stupore di tutti e persino esibendosi insieme.

La mattina dopo, tutti sono a casa di Taylor, dove viene rivelato che ora è la direttrice degli eventi familiari a Sun Peaks. Il film si conclude con Matthew e lei che si scambiano un bacio.

Perché Taylor finge di essere Babbo Natale?

Pochi giorni prima di Natale, Taylor perde il lavoro alla fabbrica di biscotti. Sulla strada di casa, la sua padrona di casa le ricorda l’affitto da pagare proprio mentre scopre che Zoe è stata ammessa alla Sun Peak Snowboard Academy. A peggiorare le cose, la retta è troppo alta.

Mentre discute delle sue difficoltà con suo fratello e il suo compagno, scoprono che i dipendenti del Sun Peaks Resort hanno diritto a uno sconto del 50%. E così lei va a cercare un lavoro.

Purtroppo, lì scopre che non ci sono posti di lavoro disponibili a parte quello di Babbo Natale, che paga 2000 dollari a settimana. Con l’aiuto di suo fratello e del suo compagno, si trasforma in Babbo Natale, con parrucca, protesi e voce.

Dopo aver scoperto che Matthew è il direttore generale e l’erede del Sun Peaks Resort, Taylor cerca di cambiare idea, ma alla fine accetta, rendendosi conto che è l’unico modo per mandare Zoey alla sua accademia di snowboard dei sogni.

My Secret Santa – Mia mamma è Babbo Natale: Perché Taylor ha smesso di fare la cantante?

Dopo aver perso il lavoro alla fabbrica di biscotti, Taylor decide di vendere alcuni vecchi dischi in vinile. Lì incontra Matthew, che la riconosce come la cantante della sua band, gli Screaming Kittens.

Non veniamo a conoscenza della sua storia fino a più tardi, quando accetta di uscire con Matthew per bere una cioccolata calda. Lì rivela che ha dovuto abbandonare l’università quando è rimasta incinta di Zoey e da allora ha dovuto arrangiarsi per sbarcare il lunario.

Rivela anche che la musica era il suo sogno, ma quando è diventata madre ha dovuto rinunciare a tutto e assumersi le sue responsabilità. Da allora ha abbandonato la sua vena musicale e ha iniziato a lavorare per dare a Zoey una vita felice. Ma con Matthew al suo fianco, dopo essersi esibita all’evento della vigilia di Natale del resort, riesce finalmente a rivivere il suo sogno.

Con un finale dolce e semplice, il film è piacevole da guardare durante le festività natalizie. Cosa ne pensate del film? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

My Secret Santa è disponibile in streaming su Netflix.