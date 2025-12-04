The Night Agent – Stagione 3, teaser: Netflix fissa a febbraio il ritorno della serie spionistica ricca di azione

Il nuovo teaser trailer della terza stagione di The Night Agent catapulta gli spettatori in una nuova crisi, con Peter Sutherland (Gabriel Basso) costretto a tornare in azione dopo la conclusione della seconda stagione.

L’ultimo incarico di Peter ruota attorno a un giovane agente del Tesoro che ha ucciso il suo supervisore ed è fuggito a Istanbul con informazioni riservate sul governo. Quella che inizia come la caccia a un agente ribelle si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più oscuro e pericoloso, mettendolo al centro di un’altra cospirazione internazionale.

Peter si rende conto che il fuggitivo è collegato a una losca rete finanziaria. Man mano che scopre di più su questi eventi, diventa un bersaglio per i killer assoldati dall’organizzazione. Ogni indizio porta Peter sempre più a fondo in un piano complicato progettato per manipolare le operazioni governative. La riluttante collaborazione di Peter con un giornalista testardo complica ulteriormente la sua missione. Insieme, l’insolita coppia scopre anni di crimini e insabbiamenti.

The Night Agent – stagione 3, che uscirà il 19 febbraio, sarà diretta dal creatore della serie, Shawn Ryan, e dalla MiddKid Productions. La prossima stagione vedrà anche la partecipazione di Louis Herthum, Stephen Moyer, Callum Vinson, David Lyons, Fola Evans-Akingbola, Jennifer Morrison, Albert Jones, Ward Horton e Genesis Rodriguez, insieme a Basso.