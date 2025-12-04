Oh. What. Fun. spiegazione del finale: Claire ha perdonato la sua famiglia?

Il film natalizio distribuito da Amazon MGM Studios, Oh. What. Fun., è dedicato a tutte le mamme che rendono divertenti le feste. Il loro lavoro invisibile viene spesso dato per scontato, ma questa volta una mamma ha deciso di dire basta. Claire Clauster aveva l’abitudine di pianificare il Natale con mesi di anticipo e per anni si è assicurata che ogni piccolo dettaglio rendesse il Natale memorabile per la sua famiglia. I suoi figli erano ormai grandi, quindi le vacanze erano l’unico momento dell’anno in cui si riunivano tutti. Tutto ciò che Claire desiderava per questo Natale era essere nominata per il concorso “mamma delle vacanze” nel suo programma televisivo preferito, The Zazzy Tims Show. Claire non vedeva l’ora di partecipare al viaggio tutto spesato a Burbank e allo speciale episodio di Zazzy Times. Dato che non le era permesso candidarsi da sola, ha inviato ripetutamente messaggi ai suoi figli affinché presentassero la domanda, ma nessuno di loro ha risposto. E questo era solo l’inizio delle tante delusioni che sarebbero seguite!

Cosa ha scatenato Claire?

Claire ha cercato più volte di ricordare ai suoi figli il concorso, ma loro non le hanno prestato attenzione. Erano troppo presi dai propri problemi. Channing, la figlia maggiore, aveva ancora troppa paura di deludere sua madre, ed era per questo che non aveva mai avuto il coraggio di dirle che voleva trascorrere il Natale con suo marito e i suoi due figli a modo suo. Era una scrittrice di successo, ma sentiva sempre di non essere abbastanza apprezzata da sua madre. Il più giovane di Claire, Sammy, un animatore di campi estivi che non aveva ancora un lavoro a tempo pieno, era molto coccolato da sua madre. Era ancora dipendente dai suoi genitori e non si era mai assunto la piena responsabilità della sua vita. Taylor, la figlia di mezzo, aveva paura di impegnarsi e ogni anno portava con sé una nuova ragazza, che la sua famiglia accoglieva sempre a braccia aperte.

Il conflitto tra Claire e Channing derivava dal fatto che entrambe erano madri, e forse accettare che Channing potesse avere le sue tradizioni natalizie con la sua famiglia era qualcosa che Claire non riusciva ad accettare completamente. Claire era troppo presa dal rendere perfetto il Natale, al punto che non aveva tempo per ascoltare tutto ciò che preoccupava Channing, e anche sua figlia era così concentrata sul dimostrare che sua madre era stata meno attenta a lei rispetto ai suoi fratelli che non si accorgeva che sua madre era oberata di lavoro e avrebbe davvero avuto bisogno di aiuto. Claire era stranamente competitiva con la sua vicina, Jeanne. Mentre le decorazioni natalizie di Claire erano più tradizionali e colorate, quelle di Jeanne erano moderne e sobrie. Quando Jeanne regalò a Claire una candela a tre stoppini, lei decise immediatamente di non darle la candela profumata che aveva comprato per Jeanne, perché aveva bisogno di superarla, e una candela a un solo stoppino non sarebbe stata sufficiente. Così, Claire andò al centro commerciale con Channing per comprare una candela con più di tre stoppini, ma allo stesso tempo non era disposta ad aspettare nella lunga coda alla cassa.

Quindi fece qualcosa di inaspettato: uscì di corsa dal negozio con una candela enorme e riuscì a raggiungere il parcheggio nonostante ci fosse un’intera squadra di guardie di sicurezza che cercava di fermarla. Ripeté più volte a Channing che avrebbe pagato il regalo più tardi, ma sua figlia le ricordò che non poteva regalare alla vicina un oggetto rubato. Claire capì che aveva ragione e, dato che non aveva più tempo per trovare un altro regalo, finì per mettere una scatola di biscotti in una busta marrone e regalarla a Jeanne. Affermò di aver preparato lei stessa i biscotti, ma Jeanne capì immediatamente che erano stati acquistati in negozio. Ma a Claire non importava più; aveva già investito troppo tempo nella ricerca del regalo perfetto per Jeanne e alla fine si rese conto che non le importava dell’opinione di Jeanne e che forse si meritava i biscotti comprati al supermercato per aver sempre giudicato sottilmente la sua famiglia perché non era di successo come la sua.

Quando Jeanne le chiese dove fosse diretta la sua famiglia, Claire si rese conto che erano già partiti per lo spettacolo che aveva prenotato per loro. Tornò a casa, sperando che qualcuno fosse rimasto ad aspettarla, ma presto si rese conto che la sua famiglia si era completamente dimenticata di lei (come in “Mamma, ho perso l’aereo”). Claire non riuscì a trattenere le lacrime; aveva lavorato per giorni per perfezionare il suo piano natalizio, e né suo marito né i suoi figli si erano accorti della sua assenza. Subito dopo la delusione arrivò la rabbia; Claire era determinata a festeggiare il Natale a modo suo. Lasciò casa sua in auto, anche se non aveva alcuna destinazione in mente.

Come è finita Claire allo Zazzy Tims Show?

Claire si registrò in un motel per passare la notte; dato che era la vigilia di Natale, la maggior parte delle camere erano occupate. Dovette condividere la sua stanza con una corriere che aveva viaggiato in tutto il paese. Ovviamente non era così che Claire pensava di trascorrere la vigilia di Natale, ma non si lamentò. Si rese conto che forse aveva bisogno di un po’ di tempo lontano dalla sua famiglia e che, come madre, aveva il diritto di provare rabbia e profonda delusione. Ma ciò che Claire non aveva previsto era che la televisione sarebbe rimasta accesa a tutto volume per tutta la notte, trasmettendo il suono delle balene di cui la sua compagna di stanza apparentemente aveva bisogno per addormentarsi. Claire pensò che avrebbe preferito dormire nella sua auto, ma anche quel piano non funzionò. Un carro attrezzi portò via la sua auto e Claire non ebbe altra scelta che spendere 300 dollari per una vecchia auto che il proprietario del motel aveva in vendita.

Pensò che se non riusciva a dormire e a stare tranquilla, forse era giunto il momento di prendere in mano il proprio destino e trascorrere il Natale esattamente come desiderava: incontrando Zazzy Tims. Claire guidò fino a Burbank e arrivò sul set dello Zazzy Tims Show. Non aveva alcun piano, aveva deciso di seguire il flusso di ciò che la vita le avrebbe riservato. Sorprendentemente, quando le mamme selezionate per l’episodio speciale si prepararono a salire sul palco, la troupe pensò che Claire facesse parte del gruppo. Claire non era sicura che salire sul palco fosse la cosa giusta da fare, ma ormai non le importava più. Si lasciò trasportare dagli eventi e ballò a più non posso con le altre mamme. Quando Zazzy chiese a Claire di raccontare il suo percorso fino allo show, lei ammise di aver deciso di recarsi sul set in auto dopo che la sua famiglia aveva deciso di trascorrere il Natale senza di lei. La confessione ha colpito Zazzy e il suo pubblico. Ha invitato Claire a bere qualcosa con lei nel suo ufficio e le ha spiegato che i suoi figli spesso non riuscivano a soddisfare le sue aspettative. Zazzy, i suoi colleghi e Claire hanno discusso delle sfide della maternità e hanno festeggiato insieme per celebrare la loro resilienza e la loro tolleranza.

La mattina dopo, quando Claire si è svegliata nella sua camera d’albergo, ha saputo che Zazzy aveva richiesto un’intervista esclusiva con lei. Claire ha parlato davanti alle telecamere di come le madri siano spesso le persone più trascurate durante le festività e le celebrazioni. Ha aggiunto che tutto ciò che le madri si aspettano davvero dalle loro famiglie è che offrano loro un po’ di aiuto. Zazzy ha improvvisamente annunciato che, per rendere questo Natale memorabile per Claire, aveva invitato la sua famiglia allo show. Claire fu colta alla sprovvista; non si aspettava una riunione. Pensò che Zazzy lo avesse fatto per pubblicità, ma non era davvero pronta a perdonare la sua famiglia.

Claire perdonò la sua famiglia?

Quando Claire e Channing si fermarono al centro commerciale, Channing raccolse il coraggio di dire a Claire che non voleva passare ogni Natale a fare la stessa cosa e che non vedeva l’ora di inventare delle tradizioni natalizie con i suoi figli. Claire aveva respinto la sua opinione e, più tardi, dopo la scomparsa di Claire, Channing si era sentita in colpa per averla delusa. Era stata anche la prima a rendersi conto che la madre era scomparsa, perché, nel profondo, Channing era molto simile a sua madre e, proprio come Claire, era attenta alla sua famiglia. Channing aveva cercato di rendere la vigilia di Natale un po’ speciale per tutti cucinando il pasto che sua madre preparava sempre, ma ovviamente non era venuto bene come quello di Claire. Aveva fatto del suo meglio per tenere unita la famiglia quando Claire era scomparsa, ma si era resa conto che era un compito estremamente difficile. Così, quando Channing finalmente si ricongiunse con sua madre, si scusò a nome di suo padre e dei suoi fratelli e anche per quello che aveva detto al centro commerciale.

Claire non pensava che Channing avesse sbagliato a chiedere quello che aveva chiesto, ma allo stesso tempo non aveva smesso di essere arrabbiata con la sua famiglia. Channing alla fine ammise che a volte sentiva che sua madre non la sosteneva abbastanza. Ha sempre pensato che sua madre tenesse di più a Taylor e Sammy e, pur amando i suoi fratelli, non poteva ignorare la palese differenza nel trattamento riservatole da Claire. Channing aveva dedicato la sua vita a rendere orgogliosa sua madre: aveva una carriera dignitosa e una famiglia, e le cose le andavano bene, eppure non aveva mai sentito che sua madre fosse orgogliosa della donna che era diventata.

Channing credeva che, inconsciamente, avesse forse deciso che se sua madre non era impressionata da lei, allora anche lei non sarebbe stata impressionata da sua madre. Claire non riuscì a trattenere le lacrime; ammise di non aver mai espresso veramente quanto fosse orgogliosa di Channing perché temeva che sua figlia fosse diventata così autosufficiente da non aver più bisogno di lei, e quel pensiero la terrorizzava. Claire accettò che la sua più grande paura era quella di perdere sua figlia, e aggiunse subito che avrebbe sempre voluto sentirsi un po’ necessaria per lei. Channing promise che avrebbe sempre avuto bisogno di un po’ di aiuto da sua madre di tanto in tanto. Madre e figlia finalmente si riconciliarono e la famiglia era di nuovo unita!

Come si sono evolute le tradizioni natalizie?

Dopo che Claire se ne andò, Nick era estremamente pentito; non riusciva a immaginare la sua vita senza sua moglie. La prima cosa che disse a Claire dopo che si erano riuniti fu che aveva paura, non perché temeva di non poter sopravvivere senza di lei, ma perché si pentiva di aver avuto l’audacia di dare sua moglie per scontata. Lei era tutto per lui e quarant’anni fa, quando si erano innamorati, aveva promesso a se stesso che avrebbe sempre dato la priorità alla felicità di Claire, e il suo fallimento in questo senso lo tormentava. Anche Taylor e Doug, il marito di Channing, riuscirono a superare le loro divergenze.

Doug faticava a conversare con Taylor, proprio perché la trovava troppo fredda. La vigilia di Natale, quando Taylor lo prese in giro, lui si mise sulla difensiva e sbottò davanti alla sua ragazza, Donna, dicendo che l’aveva vista con un’altra donna. Donna pretese una spiegazione e, sebbene Taylor smentisse la sua affermazione, Donna non riusciva a fidarsi di lei. Si era resa conto che Taylor portava una nuova ragazza ogni Natale e temeva di essere solo un’altra ragazza che avrebbe ricordato solo sfogliando le pagine dell’album di famiglia. Taylor spiegò che la ragazza con cui era era una designer di gioielli e le aveva chiesto di realizzare un anello per Donna. Doveva essere un segreto, ma grazie a Doug, il segreto era stato svelato. Donna non pensava che avessero trascorso abbastanza tempo insieme per prendere un impegno così importante, e si era anche resa conto che Taylor non era la persona giusta per lei. Taylor riteneva Doug responsabile della loro rottura, anche se alla fine si rese conto che, anche se Doug non avesse interferito, le cose tra lei e Donna non avrebbero funzionato. Taylor alla fine apprezzò gli sforzi fatti da Doug per metterla a suo agio.

Nel finale di Oh. What. Fun., le tradizioni natalizie cambiarono leggermente l’anno successivo; Channing iniziò finalmente la sua tradizione natalizia con la sua famiglia. Andarono a sciare insieme e tutta la famiglia si unì a loro nel viaggio. Da quando Sammy aveva iniziato a frequentare Lizzie, la figlia di Jeanne, anche Jeanne e la sua famiglia entrarono a far parte dei loro festeggiamenti natalizi. Ormai Claire aveva sicuramente scoperto che Jeanne non era poi così perfetta. A volte aveva bisogno di fumare, soprattutto dopo una lunga giornata con la sua famiglia, per calmarsi; dopotutto, anche lei era una madre. La famiglia di Claire si assicurò che avesse un po’ di tempo da sola per rilassarsi e godersi la giornata. La cena di Natale non era più solo responsabilità di Claire; tutta la famiglia partecipava, ed era tutto ciò che Claire aveva sempre desiderato. Finalmente era un Natale davvero felice!