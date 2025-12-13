Norimberga ottiene il punteggio più alto in assoluto su Rotten Tomatoes trai film con Russell Crowe

Il nuovo film di Russell Crowe ambientato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Norimberga, ha stabilito un importante record su Rotten Tomatoes per il suo protagonista premio Oscar. L’attore interpreta il suo ruolo più provocatorio finora, il leader del partito nazista tedesco e braccio destro di Adolf Hitler, Hermann Göring. Il film biografico storico segue gli eventi che hanno portato al processo di Norimberga, dove uno psicologo americano, Douglas Kelley (Rami Malek), deve valutare psicologicamente la potente figura per determinare se è adatto a testimoniare.

Ora, secondo Rotten Tomatoes, Norimberga ha ottenuto un punteggio di pubblico quasi perfetto del 96%, basato su oltre mille valutazioni verificate. Se questo punteggio dovesse rimanere invariato, sarebbe il film di Crowe con il punteggio più alto dal pubblico generale dai tempi di L.A. Confidential, che ha ottenuto un punteggio di pubblico del 94%.

Al contrario, il punteggio della critica per il film sulla Seconda Guerra Mondiale è al 72%, basato su 182 recensioni. Tuttavia, vale la pena notare che quando il film è stato presentato in anteprima al TIFF a settembre, ha debuttato con un basso 40%, il che significa che il punteggio di Rotten Tomatoes è migliorato di 32 punti fino alla vigilia della sua uscita nelle sale italiane, il 18 dicembre, distribuito da Eagle Pictures.

Le recensioni di Norimberga sono state contrastanti, con giudizi generalmente positivi sull’ultima fatica di Crowe, con particolare elogio rispetto alla rappresentazione degli eventi storici e le interpretazioni del cast. Inoltre, critica e pubblico concordano sul fatto che il protagonista del film sia Russell Crowe stesso nei panni dell’intimidatorio leader nazista.

Crowe rimane uno degli attori più impegnati di Hollywood, con almeno quattro film in fase di sviluppo. Billion Dollar Spy, The Beast in Me e Bear Country sono già in post-produzione, mentre sta girando The Weight. Malek ha un altro progetto in programma, The Man I Love, le cui riprese sono attualmente in corso.

Completano il cast del film Leo Woodall, John Slattery, Mark O’Brien, Colin Hanks, Wrenn Schmidt, Lydia Peckham, Richard E. Grant e Michael Shannon. Norimberga arriva nelle sale italiane il 18 dicembre distribuito da Eagle Pictures.