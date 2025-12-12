Operation Napoleon : la spiegazione del finale del film

Il finale di Operation Napoleon si apre dopo una lunga sequenza di eventi che intrecciano storia, thriller politico e azione contemporanea. Il film costruisce il proprio mistero partendo da un incidente aereo del 1945 sepolto nel ghiaccio islandese, per poi seguirne le ripercussioni nel presente attraverso la figura di Kristin, un’avvocata che si trova coinvolta suo malgrado in una cospirazione internazionale. Quando le immagini e i reperti scoperti da suo fratello Elias attirano l’attenzione di forze ostili, la protagonista viene trascinata in una fuga disperata, costretta a ricostruire le origini di un’operazione nazista rimasta segreta per decenni.

Man mano che la storia si sviluppa, il film amplifica i suoi interrogativi, trasformandosi in una corsa contro il tempo che mette in gioco non solo la verità storica, ma anche la vita dei protagonisti. Tra CIA, mercenari, accademici e vecchie ombre della Seconda Guerra Mondiale, la ricerca della verità si intreccia alla volontà di salvare Elias e comprendere perché l’Operazione Napoleone continui a rappresentare una minaccia per chiunque ne venga in contatto. Ed è proprio nelle sequenze finali che tutti i fili narrativi si stringono, rivelando il peso reale del segreto nascosto nel ghiaccio. Nel resto dell’articolo analizzeremo passo dopo passo il finale del film, spiegando come si risolve la trama e quale significato assume all’interno dell’intera vicenda.

La trama di Operation Napoleon

Il film inizia mostrandoci alcune immagini di un incidente aereo avvenuto nel 1945 a Vatnajökull, in Islanda. Nevica molto forte e solo una persona, un pastore in una stalla piena di pecore, è testimone dell’incidente. Successivamente, ci troviamo nell’odierna Washington DC, negli Stati Uniti. William Carr (interpretato da Iain Glen) sta giocando con i suoi nipoti quando una telefonata lo informa che alcuni dei materiali recentemente riemersi sulla cima di un ghiacciaio islandese hanno l’80% di probabilità di essere ciò che stavano cercando. Carr chiede al chiamante di avviare la Fase Uno.

Successivamente, ci troviamo a Reykjavik, in Islanda. La nostra protagonista, Kristin (interpretata da Vivian Didriksen Ólafsdóttir), è in ritardo per una riunione in ufficio. Sembra essere un avvocato presso uno studio legale. Tuttavia, nel momento in cui entra nella sala riunioni, scopriamo che è molto brava nel suo lavoro, poiché mette in luce l’erroneità del nuovo progetto proposto durante la riunione. In seguito, riceve una telefonata da suo fratello Elias, che le comunica che lui e due suoi amici sono partiti per un piccolo “viaggio di ricerca” sul ghiacciaio Vatnajökull per alcuni giorni. Quando Kristin gli chiede perché non sia stata invitata a partecipare al viaggio, Elias le risponde che è sempre impegnata con il lavoro e che comunque non potrebbe partecipare.

Vediamo quindi Elias e i suoi amici attraversare il ghiacciaio a tutta velocità, ma vengono ostacolati dai resti di un aereo nazista precipitato. Scavano un’entrata nell’aereo ed Elias si arrampica all’interno, filmando tutto mentre trova dei cadaveri come reliquie. Poco dopo atterra un aereo americano e Julie Ratoff (interpretata da Adesuwa Oni) scende dall’aereo per uccidere due amici di Elias con una matita appuntita e affilata e per catturare Elias. Scoprono che Elias ha già inviato le foto e i filmati dell’aereo nazista a sua sorella Kristin e assumono Simon (interpretato da Wotan Wilke Mohring) per ucciderla.

A Reykjavik, Kristin sta riflettendo sulle notizie delle proteste contro la ricerca americana per misurare l’effetto del riscaldamento globale sui ghiacciai islandesi nel suo appartamento dopo il lavoro. Riceve anche una telefonata in preda al panico da Elias, ma non lo prende sul serio fino a quando non si imbatte in tutti i file multimediali che le sono stati inviati. Più tardi quella sera, un collega con cui aveva litigato in precedenza si presenta alla sua porta con una bottiglia di vino. Poco dopo, Simon si presenta come membro di un’organizzazione religiosa di beneficenza, entra nell’appartamento e uccide il collega di Kristin.

Le viene intimato di non andare alla polizia, altrimenti uccideranno suo fratello mentre lei cerca di fuggire.D’altra parte, Carr riceve un aggiornamento secondo cui la ricerca iniziale del relitto non rivela alcuna traccia di “Napoleon” e che si ritiene che l’aereo avesse sei passeggeri, ma solo cinque corpi sono stati trovati sepolti nello show. Ipotizzano che un certo colonnello Brand, il responsabile di Napoleon, sia probabilmente fuggito. Julie richiede più tecnologia e manodopera per continuare l’operazione, mentre Carr ordina di ampliare l’area di ricerca, ma viene accolta con delusione.

Ancora in fuga, Julie cerca rifugio a casa di Rosa, una collega di lavoro. Insieme cercano di raccogliere ulteriori informazioni sulla missione nazista in Islanda, arrivando a un certo professore britannico dell’Università dell’Islanda, Steve Rush (interpretato da Jack Fox), specializzato in questa storia. Tuttavia, Rosa scopre rapidamente che in tutta la città è in corso una ricerca della trentaquattrenne Kristin, che si è già messa sulle tracce di Rush.

Scopriamo che Rush è una vecchia fiamma di Kristin, con cui probabilmente non ha più avuto rapporti dopo un paio di appuntamenti. Si incontrano all’Irish Pub, il suo ritrovo abituale, dove lui le dice che in realtà lei è preoccupata per un’operazione nazista chiamata Operazione Napoleone, un volo partito da Berlino e scomparso da qualche parte, che custodisce un segreto in grado di cambiare il corso della storia. Ma prima che possano continuare la conversazione, Simon inizia a inseguirli, sparando e uccidendo dei passanti.

L’avventura di Kristin e Steve ha inizio. Per prima cosa si sbarazzano del telefono di Steve e si dirigono all’università, dove Steve insegna, per saperne di più sugli oggetti nelle foto che Elias ha inviato a Kristin. Nel frattempo, Carr ordina ai suoi uomini di inseguire sia Kristin che Steve. Il mattino seguente, i due raggiungono l’ambasciata americana per ottenere ulteriori informazioni sul possibile elenco di persone che potrebbero avere qualche idea sull’Operazione Napoleone. Eludono Carr e i suoi uomini e si dirigono verso l’indirizzo di Leo Stiller, il capo squadriglia dell’ultima operazione sul ghiacciaio nel 1988, che risulta ancora residente in Islanda. A casa di Leo incontrano sua moglie, che li informa che Leo è morto da tempo e fornisce loro una cantina piena di reperti e informazioni sul loro viaggio al ghiacciaio.

Queste informazioni rivelano a Steve e Kristin che hanno trovato una pistola e una spilla militare vicino a un piccolo ruscello sul ghiacciaio, indicando che qualcuno potrebbe essere sopravvissuto all’incidente aereo. Mentre stanno scambiando informazioni, gli uomini di Carr arrivano alla casa. Steve e Kristin (colpita da un proiettile nella zona addominale) fuggono mentre la moglie di Leo muore. D’altra parte, Elias cerca di fuggire dalla prigionia, ma finisce per essere catturato e torturato da Julie. Mentre Steve e Rush corrono verso il traguardo con Carr e i suoi uomini alle calcagna, la domanda ci tiene con il fiato sospeso: cos’è l’Operazione Napoleone e perché è così importante nella conoscenza storica della Seconda Guerra Mondiale?

Chi è William Carr?

La moglie di Leo Stiller informa Kristin e Steve del generale Timothy Carr, uno degli uomini della terza armata di Patton. Faceva parte del 21° gruppo britannico di stanza fuori Berlino durante la seconda guerra mondiale e si scopre essere la persona dietro tutte e quattro le principali ricerche sul ghiacciaio islandese. William Carr è il figlio di Timothy Carr ed ex membro delle forze speciali, attualmente impiegato presso la CIA in una posizione non specificata. È anche il responsabile delle attuali ricerche sul ghiacciaio e il principale antagonista del film.

La spiegazione del finale del film: cosa succede a Elias alla fine?

Ferita e sull’orlo dell’incoscienza, Kristin viene aiutata da Rush nei loro sforzi per sfuggire agli uomini di Carr. Rush contatta Johannes, il padre abbandonato di Kristin, che ha lasciato Kristin ed Elias quando erano molto piccoli. È evidente che Kristen nutre rancore nei suoi confronti. Carr si dirige verso l’area in cui è stato trovato il relitto dell’aereo e chiede ai suoi uomini di continuare a esaminare i documenti trovati alla ricerca di tracce di “Napoleon”. Per prima cosa fa visita a Einar, il figlio del pastore che abbiamo visto all’inizio del film.

Carr ed Einar sembrano conoscersi dal loro ultimo incontro nel 1988, l’ultima volta che è stata effettuata una missione di ricerca in quella zona, e si scambiano alcune cortesie. Carr gli chiede se ha trovato qualcosa sul ghiacciaio o se qualcuno è venuto a chiedergli qualcosa. Ma la preparazione di Einar a difendersi con un coltellino tascabile mostra la sua animosità nei confronti di Carr. Quest’ultimo arriva sul ghiacciaio e trova Elias gravemente ferito e ordina ai suoi uomini di tenerlo in vita fino a quando non viene trovata sua sorella. Carr chiede anche a Julie di aumentare l’area di ricerca, suggerendo che il tempo sta per scadere.

Kristin si sveglia sulla barca di Johannes (perché è più sicuro e veloce raggiungere il ghiacciaio in barca), riprendendosi dalla ferita da arma da fuoco. Inizialmente è arrabbiata con Rush per aver coinvolto Johannes in questo pasticcio, soprattutto perché è sempre stato un padre assente per loro, ma presto condivide un momento di risate con lui a spese di Rush, dissipando la tensione tra loro. Steve e Kristin arrivano sani e salvi a casa di Einar, chiedendogli di aiutarli su suggerimento della moglie di Leo, Sarah.

Lui fornisce loro l’abbigliamento invernale adeguato e l’attrezzatura necessaria per affrontare il ghiaccio del ghiacciaio, ma lui stesso se ne tiene alla larga, dicendo loro che suo padre gli ha fatto promettere di non cercare mai l’aereo o qualsiasi cosa proveniente da esso. Einar è superstizioso riguardo a questo aereo, rivelando che suo padre (morto due giorni dopo in coma dopo aver visitato l’ultima volta la squadra di ricerca dell’aereo) credeva che esso portasse solo morte. Tuttavia, Einar rivela anche rapidamente di sospettare che Carr sia l’uomo responsabile della morte di suo padre.

Kristin si dirige da sola verso il punto del ghiacciaio dove probabilmente sono sepolti nel ghiaccio i resti dell’ultimo sopravvissuto dell’Operazione Napoleone. Allo stesso tempo, Steve chiede aiuto a Einar per trovare un veicolo con cui viaggiare lungo il ghiacciaio. Kristin raggiunge la grotta scomparsa e trova una valigia piena di documenti riservati sepolti nella neve. Li fotografa e avvisa gli uomini di Carr che si stanno dirigendo verso di lei. Si arrende e dice loro di essere in possesso di informazioni preziose relative all’Operazione Napoleone e all’ubicazione dei documenti, che non rivelerà a meno che suo fratello non venga rilasciato.

La trattativa è dura, ma Carr accetta di lasciar andare Elias, che sale su una motoslitta e si dirige verso sud per chiedere aiuto. Prima che Carr possa interrogare Kristin, Steve arriva sul posto e sta per essere ucciso da Julie quando una raffica di proiettili uccide Julie e gli uomini di Carr. È Einar che è finalmente arrivato in loro soccorso. Carr cerca di fuggire con Julie sul suo aereo, ma l’aereo si schianta contro il ghiaccio in uno scontro finale. Einar uccide William Carr e Steve salva Kristin. Anche Elias arriva sul posto con i soccorsi.

Un mese dopo l’incidente, i media continuano a parlare dell’omicidio e chiedono un’indagine sul motivo per cui gli americani stavano conducendo un’operazione su così larga scala sui ghiacciai islandesi. Un messaggio di testo rivela che il rapporto tra i fratelli e il padre è migliorato. Lei si reca in un luogo appartato e nascosto nel bosco, lontano dalla città, per incontrare Steve ed Einar, dove Steve rivela di cosa si tratta l’Operazione Napoleone.

Cos’è l’Operazione Napoleone?

Il documento che Kristin ha trovato nella valigetta era datato 14 aprile 1945, 16 giorni prima della morte di Hitler, avvenuta il 30 aprile 1945. Steve rivela che un gruppo di influenti americani che non erano ostili a Hitler aveva deciso di farlo fuggire da Berlino, insieme alla moglie e al loro cane, su una remota isola al largo della Patagonia, in Argentina. I passeggeri dell’aereo erano principalmente nazisti di alto rango e americani diretti a Terranova per concludere segretamente l’accordo con i rappresentanti degli Stati Uniti.

I documenti relativi a questo accordo erano contenuti nella valigetta, che non arrivò mai a destinazione perché l’aereo precipitò in Islanda. Steve suggerisce anche che gli americani volessero salvare Hitler perché l’accordo avrebbe consegnato agli americani la mappa (chiamata Napoleone) che indicava la posizione del leggendario treno di Walbrzych, contenente tutti gli oggetti preziosi rubati agli ebrei dai nazisti. Questo treno è stato nascosto da qualche parte nelle montagne europee e la sua posizione non è ancora nota al grande pubblico.

Dopo aver verificato la notizia, Timothy Carr (il padre di William Carr) avrebbe organizzato un’operazione per far fuggire Hitler da Berlino fino in Argentina a bordo di un sottomarino. Inutile dire che si tratta di un’invenzione della storia della Seconda Guerra Mondiale. Il film si conclude con Steve, Kristin ed Einar a bordo di un aereo diretto in Polonia alla ricerca del treno del tesoro. A questo punto, Kristin e Steve sembrano innamorati. Con loro c’è anche Simon, l’uomo di Carr, che seguiva Kristin fin dall’inizio. Il finale del film lascia presagire un’altra avventura e promette il ritorno del trio in un possibile sequel.