Regretting You: guida ai personaggi del film tratto dal romanzo di Colleen Hoover

Nel film Regretting You, nei cinema italiani dal 4 dicembre distribuito da Eagle Pictures e tratto dal romanzo di Colleen Hoover, i rapporti familiari e affettivi vengono esplorati attraverso una rete di emozioni complesse, segreti e legami infranti. I personaggi sono tracciati con una sensibilità profonda che evidenzia la difficoltà di conciliare amore, responsabilità e crescita personale. Di seguito vengono presentati i sei protagonisti principali, ognuno con un ruolo fondamentale nel percorso emotivo e narrativo della storia.

Morgan

Morgan è una madre devota che ha sempre cercato di mettere la famiglia al primo posto, sacrificando spesso i propri desideri per garantire stabilità alla figlia Clara. La sua identità è profondamente legata al ruolo genitoriale, ma gli eventi sconvolgenti della storia la costringono a riconsiderare ciò che vuole dalla vita. Morgan affronta un percorso doloroso di consapevolezza, ricostruendo la fiducia in se stessa e imparando a separare il senso del dovere dalla possibilità di un nuovo inizio.

Clara

Clara è un’adolescente impulsiva, passionale e spesso in conflitto con la madre. Vive le emozioni in modo intenso e tende a sentirsi intrappolata dalle aspettative di Morgan. Dopo un evento traumatico, il suo mondo emotivo si frantuma, portandola a cercare conforto in rapporti che percepisce più autentici. Clara attraversa un’evoluzione significativa, imparando a distinguere la rabbia dalla sofferenza e scoprendo che la comunicazione, pur difficile, è fondamentale per ricucire i legami e ritrovare se stessa.

Miller

Miller è un ragazzo sensibile, onesto e profondamente empatico. Nonostante la sua apparente leggerezza, porta dentro di sé un passato complesso che lo rende più maturo dei coetanei. Instaurando un legame con Clara, si dimostra un punto fermo capace di ascoltare senza giudicare. La sua presenza costante rappresenta un appiglio emotivo prezioso, contribuendo alla crescita della ragazza. Miller incarna l’importanza della gentilezza e della pazienza, mostrando come l’affetto possa svilupparsi anche nei momenti più difficili.

Jonah

Jonah è un uomo riflessivo e riservato, legato alla famiglia Grant da un rapporto affettivo profondo. Il suo ruolo nella storia è segnato dalla capacità di sostenere Morgan nei momenti più dolorosi, pur avendo a sua volta ferite irrisolte. Jonah si muove tra il dovere morale e la necessità di affrontare verità scomode, dimostrando grande integrità. La sua presenza discreta e solidale aiuta a far emergere straniamenti, sensi di colpa e possibilità di ricostruzione, con una delicatezza rara.

Chris

Chris è il marito di Morgan e padre di Clara, figura inizialmente percepita come solida e affidabile. La sua personalità appare equilibrata e protettiva, legata all’idea di famiglia tradizionale. Tuttavia, la narrazione rivela gradualmente complessità nascoste che influenzano profondamente le dinamiche familiari. Chris rappresenta il dualismo tra immagine esterna e verità interiore, mostrando come le scelte personali possano generare onde emotive che travolgono chi gli sta intorno. La sua figura diventa un catalizzatore dell’intera storia.

Jenny

Jenny è una presenza ambigua e fondamentale nello sviluppo degli eventi. Amica stretta di Morgan, sembra condividere con lei un rapporto di fiducia consolidato nel tempo. Tuttavia, il suo ruolo assume sfumature più complesse man mano che alcuni segreti vengono alla luce, mettendo in discussione la sincerità delle relazioni. Jenny rappresenta la fragilità dei legami costruiti su mezze verità, mostrando quanto le scelte individuali possano influenzare il destino degli altri. La sua figura contribuisce ad amplificare la tensione emotiva della trama.