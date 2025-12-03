HomeCinema News2025

James Cameron ha un piano ambizioso per un nuovo Terminator

Di Chiara Guida

-

James Cameron filmografia
Credit © Disney

Prima di dedicarsi al mondo di Pandora con il franchise Avatar della 20th Century Studios, James Cameron si è fatto conoscere con Terminator e il suo sequel, Terminator 2: Il giorno del giudizio.

Il franchise ha sviluppato poi diversi progetti e sequel, sia al cinema che in tv, ma senza Cameron al timone, e come ben sappiamo nessuno di essi è riuscito a ottenere lo stesso impatto. I film sono stati classificati da pessimi a dimenticabili o anche solo discreti, un peccato visto che il franchise di Terminator è più rilevante ora di quanto forse non lo sia mai stato.

L’intelligenza artificiale è un elemento in crescita anche nella vita di tutti i giorni, un aspetto su cui Cameron e molti altri pesi massimi di Hollywood hanno espresso preoccupazione. Dopo aver precedentemente accennato a un ritorno del franchise di Terminator, il regista di Avatar: Fuoco e Cenere ha condiviso un aggiornamento questa settimana durante un’intervista con io9 (tramite SFFGazette.com), rivelando di stare riflettendo su un nuovo approccio e di dare priorità a quel franchise.

“Avrò un po’ di tempo per scrivere e riflettere sui miei prossimi progetti, sull’ordine in cui realizzarli e così via, una volta che avremo finito con il marketing, tra circa un mese”, ha detto Cameron al sito. “Ho una pila di appunti così spessa [tiene le dita a circa sette centimetri di distanza], che è il modo in cui inizio tutte le mie sceneggiature, su cosa voglio fare con un nuovo film di Terminator. Ci metterò tutto me stesso come scrittore.”

“È difficile. Devo dirtelo”, ha aggiunto. “La fantascienza ci ha raggiunto e ormai ci sta travolgendo. Viviamo in un mondo fantascientifico e dobbiamo letteralmente affrontare problemi che in passato esistevano solo nei libri e nei film di fantascienza. Ora lo stiamo vivendo per davvero.

“Non sarò mai così lungimirante come lo ero nel 1984 nell’immaginare questa situazione, perché non credo che nessuno sappia cosa succederà tra un anno o due. Ma almeno voglio prepararmi al futuro stando fuori un paio d’anni”, ha concluso James Cameron.

Terminator
© 1984 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

Se Avatar: Fuoco e Cenere sarà un altro successo da oltre 2 miliardi di dollari, scommetteremmo che si concentrerà su Avatar 4 prima di qualsiasi altro progetto che sappiamo stia prendendo in considerazione (tra cui un adattamento di un libro intitolato The Devils e un film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale sulle bombe atomiche).

Sarebbe sicuramente interessante scoprire come apparirebbe un Terminator diretto da Cameron nel mondo di oggi. È difficile immaginare che riporterebbe in scena qualcuno dei volti noti del franchise, dato che i film precedenti ci hanno già provato e hanno esplorato praticamente ogni strada percorribile. Come suggerisce sopra, la sua ultima interpretazione sarebbe probabilmente completamente diversa.

Gli ultimi commenti di Cameron riecheggiano quanto detto a settembre. “Mi è stato affidato il compito di scrivere una nuova storia di Terminator”, ha detto all’epoca. “Non sono riuscito ad andare molto lontano in questo senso. Non so cosa dire che non sarà superato da eventi reali. Stiamo vivendo in un’era di fantascienza in questo momento.”

Avatar: Fuoco e Cenere arriva in sala il 19 dicembre.

