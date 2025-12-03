Man of Tomorrow: la shortlist per Brainiac comprenderebbe nomi come Matt Smith e Sam Rockwell!

Sebbene James Gunn non l’abbia ancora reso ufficiale, The Wrap ha confermato il mese scorso che Brainiac farà il suo debutto sul grande schermo in Man of Tomorrow, e ora potremmo sapere quali attori sono nel mirino dei DC Studios per interpretare il potente e super intelligente cyborg.

Secondo Nexus Point News, Claes Bang, Matt Smith e Sam Rockwell sono nella rosa dei candidati per interpretare Brainiac nel sequel di Superman di Gunn. Il sito è diventato una fonte molto affidabile di notizie su film e serie tratti dai fumetti, ma chiarisce che, per quanto ne sa, non sono state fatte offerte, sottolineando anche che “le restrizioni di budget dei DC Studios potrebbero impedire il casting di alcuni nomi desiderabili”.

Si vociferava in precedenza di Bang (Dracula, The Northman), mentre Smith (Morbius, House of the Dragon) è da anni una scelta popolare tra i fan per interpretare Brainiac. Rockwell (Iron Man 2, The White Lotus) sarebbe sicuramente una scelta fuori dagli schemi per questo personaggio, ma molti fan sembrano aver reagito bene all’idea sui social media.

Molti fan avevano comunque dato per scontato che Brainiac sarebbe stato il grande cattivo del film, visto che Gunn sembrava accennare al personaggio quando ha condiviso l’immagine di una radiografia medica con un cervello esposto sulla prima pagina della sua sceneggiatura. Nexus Point News ha anche condiviso i seguenti dettagli di una ripartizione del casting: “Trucco e protesi saranno utilizzati per l’antagonista del film. Inoltre, si stanno valutando attori con una corporatura robusta e una statura elevata per il ruolo.”

“Ascolta, ovviamente non ignoravo che quando ho pubblicato la copertina della sceneggiatura ci sarebbe stata una discussione su questo argomento in particolare. Ma penso che ci asterremo dal rivelare cosa sta succedendo esattamente”, ha detto Gunn quando gli è stato chiesto della pagina durante una recente intervista.

Brainiac è apparso in serie DC come Smallville e Krypton, ma Man of Tomorrow segnerà la sua prima apparizione in un lungometraggio. Resta da vedere come verrà introdotto il personaggio nel film, ma ci sono buone probabilità che abbia a che fare con gli eventi del finale della seconda stagione di Peacemaker.

Man of Tomorrow uscirà nei cinema il 9 luglio 2027. L’inizio delle riprese è previsto per la prossima estate.

Man of Tomorrow vedrà l’Uomo d’Acciaio (David Corenswet) e Lex Luthor (Nicholas Hoult) fare squadra per affrontare Brainiac. Anche Rachel Brosnahan tornerà nei panni di Lois Lane, insieme a Frank Grillo nei panni di Rick Flag Sr.