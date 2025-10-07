HomeCinemaApprofondimenti

Scary Movie e il grande successo in streaming

Di Chiara Guida

-

Scary Movie film

Scary Movie di Marlon Wayans sta scalando le classifiche streaming ed è spuntato nella Top 10 di Netflix completamente a sorpresa! A oltre due decenni dalla sua uscita, l’amato film parodia sta vivendo una rinascita, con una nuova popolarità in streaming, ricordando al pubblico l’eredità comica di Wayans e il motivo per cui il franchise di Scary Movie rimane uno dei franchise parodia più iconici di sempre.

Il rinnovato successo di Scary Movie coincide anche con l’ultima uscita cinematografica di Marlon Wayans, HIM. Il nuovo film è appena uscito nelle sale e, sebbene abbia debuttato con il 30% di share su Rotten Tomatoes, la performance di Wayans è stata ampiamente elogiata.

Secondo gli ultimi dati di FlixPatrol, Scary Movie è salito nella top 10 dei film in streaming anche negli Stati Uniti, conquistando il terzo posto nella top 10 su Paramount+.

Il culto di Scary Movie

Uscito nel 2000, Scary Movie è stato un fenomeno culturale, una parodia dei film horror come Scream e So cosa hai fatto che mescola umorismo slapstick con una satira tagliente sul genere. Diretto da Keenen Ivory Wayans, il film ha lanciato un franchise di successo che ha generato cinque sequel e ha consolidato l’influenza della famiglia Wayans nel genere comico.

Mentre HIM dimostra la capacità di Wayans di spaziare in nuovi generi, la rinascita di Scary Movie in streaming è un promemoria delle fondamenta che ha costruito con la commedia che fonde i generi. Ciò dimostra anche che la passione per la parodia e la commedia horror rimane viva e vegeta. Mentre molti film parodia degli anni 2000 sono caduti nell’oblio, la commedia dei Wayans continua a riscuotere successo tra il pubblico.

Ciò suggerisce anche che il pubblico moderno è desideroso di altri progetti come il franchise di Scary Movie. La capacità dei Wayans di parodiare con successo l’horror offrendo al contempo una storia divertente ha stabilito uno standard per ciò che i film parodia possono realizzare. La loro continua rilevanza potrebbe persino ispirare nuovi progetti parodistici nell’attuale panorama in continua evoluzione dell’horror e della commedia.

Scary Movie 6 è attualmente in fase di sviluppo presso Paramount e Miramax, con il ritorno di Marlon e Shawn Wayans. L’uscita del film è prevista per il 12 giugno 2026.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
