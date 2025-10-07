It: Welcome to Derry, Stephen King dice la sua sulla serie

Dopo il grande successo dei due film IT – Parte 1 del 2017 e IT – Parte 2 del 2019, la Warner Bros. ha dato il via libera a un prequel per il piccolo schermo intitolato It: Welcome to Derry, che vede il ritorno del clown Pennywise. Ora, a poche settimane dalla messa in onda, su Threads Stephen King ha espresso la sua opinione sulla serie, basata sul suo celebre romanzo It. Lo scrittore l’ha definita “fantastica” e ha detto che il primo episodio della serie è “terrificante”.

Cosa significa per la serie prequel di IT l’elogio di Stephen King a Welcome To Derry

It: Welcome to Derry esplora il retroscena dell’entità malvagia comunemente nota come Pennywise, che semina il caos nella città di Derry, nel Maine. Poiché la serie è un prequel dei due film It e si basa solo sui capitoli interludi del romanzo originale, sarà più difficile stabilire se si tratti di un adattamento buono o cattivo. Critici e fan dovranno invece determinare se la serie prequel riesca a sviluppare in modo eccellente la tradizione creata per il grande schermo e da King nel suo libro del 1986.

Tuttavia, il fatto che King abbia espresso il suo apprezzamento per It: Welcome to Derry è molto significativo. In teoria, sarebbe facile ignorare la reazione dell’autore a causa del suo legame di lunga data con la storia di Derry e Pennywise. Ma King non ha sempre dato recensioni positive ai film e alle serie TV basati sui suoi mondi letterari. In passato, titoli come Firestarter, L’acchiappasogni, La creatura del cimitero e La Torre Nera hanno tutti ricevuto un giudizio negativo da King.

Ha anche criticato l’adattamento cinematografico di Stanley Kubrick di Shining, nonostante sia stato ampiamente acclamato come uno dei film horror più iconici di tutti i tempi. Dunque non è scontato che King dia il suo benestare ad uno degli adattamenti di un suo romanzo. I produttori di It: Welcome to Derry hanno però coinvolto l’autore horror nella realizzazione della serie prequel, con King che ha approvato la creazione dello show e le sceneggiature.

Sebbene non sia chiaro se King abbia visto più della prima puntata della stagione di otto episodi, il suo sigillo di approvazione per la premiere della serie è un ottimo segno per la serie e per tutti i fan che potrebbero essere diffidenti nei confronti della Warner Bros. che espande la storia oltre il materiale originale.

Il cast di IT: Welcome to Derry

La serie, prodotta dalla Warner Bros. Television e sviluppata per la televisione dai registi Andy Muschietti e Barbara Muschietti (IT, The Flash) e Jason Fuchs (Wonder Woman), debutterà su HBO e sarà disponibile in streaming in Italia grazie a Sky. Muschietti dirigerà quattro episodi della serie di nove episodi. Bill Skarsgård ha descritto IT: Welcome to Derry come “piuttosto hardcore” e ha ammesso di aver avuto qualche esitazione nel riprendere quello che è diventato forse il suo ruolo più iconico.

Ambientata nell’universo di IT di Stephen King, la serie è basato sul romanzo e amplia la visione creata dal regista Andy Muschietti nei film IT – Parte 1 e IT – Parte 2. Il cast è guidato da Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso e Bill Skarsgård. È stato anche confermato che IT: Welcome to Derry sarà trasmesso per la prima volta questo ottobre, il che significa che dovremmo tornare a Derry in tempo per Halloween.ù

La serie arriverà su Sky dal 27 ottobre.