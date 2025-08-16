Scary Movie 6: Regina Hall e Anna Faris torneranno per il reboot

Scary Movie 6 vedrà la partecipazione di due star originali del film del 2000 che ha dato il via alla serie. Il film, in uscita nelle sale il 12 giugno 2026, sarà come al solito una parodia slasher che fungerà però da reboot per il franchise. I fratelli Wayans torneranno a scrivere e produrre insieme a Rick Alvarez e reciteranno anche nei panni di Shorty e Ray, affiancati da Dave Sheridan, che tornerà nel ruolo dell’agente Duffy.

Ora, Deadline ha confermato che Regina Hall e Anna Faris riprenderanno i loro ruoli di Brenda e Cindy. Le due star hanno espresso il loro entusiasmo nel tornare a vestire i panni dei personaggi che hanno interpretato nell’originale Scary Movie e per la reunion con i fratelli Wayans. “Non vediamo l’ora di riportare in vita Brenda e Cindy e di ritrovarci con i nostri grandi amici Keenen, Shawn e Marlon, tre uomini per cui moriremmo letteralmente (nel caso di Brenda, di nuovo)”.

Cosa significa il ritorno di Brenda e Cindy per Scary Movie 6

Michael Tiddes, collaboratore di lunga data dei fratelli Wayans, dirigerà Scary Movie 6, la cui produzione inizierà a ottobre. Sebbene la maggior parte dei dettagli rimanga sconosciuta, Sheridan ha già confermato che Ghostface tornerà nel franchise. A lui si uniranno dunque sia Hall che Faris, che hanno già recitato nei primi quattro capitoli della serie Scary Movie.

Il personaggio di Cindy Campbell interpretato da Faris è basato su Sidney Prescott, interpretato da Neve Campbell nel film originale di Scream, mentre Brenda è principalmente una parodia di Maureen Evans in Scream 2 e Martha Meeks in Scream 3. Il ritorno delle due attrici indica anche che Scary Movie 6 probabilmente continuerà a utilizzare la serie Scream come fonte di ispirazione principale e base narrativa. D’altra parte, negli ultimi anni sono stati distribuiti numerosi film horror.

Dal ritorno di Final Destination a Terrifier 3 e Scream 6, ci sono molti film che i fratelli Wayans possono prendere in giro. Lo Scary Movie del 2000 ha stabilito un record di incassi al botteghino tra i film horror vietati ai minori, incassando 42,5 milioni di dollari durante il suo primo weekend. Al termine della sua permanenza nelle sale, il film aveva incassato oltre 896 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando uno dei film horror vietati ai minori di maggior successo di sempre. Il ritorno di Hall e Faris rende quindi la reunion in Scary Movie 6 ancora più significativa, aumentando le sue potenzialità di successo.