Shutter Island: le differenze tra il libro e il film di Martin Scorsese

Uscito nel 2010, Shutter Island (qui la nostra recensione) è l’acclamato adattamento dell’omonimo romanzo giallo del 2003 scritto da Dennis Lehane, autore anche di Mystic River. Seguendo un agente federale statunitense mentre scopre la terribile verità che si cela dietro la struttura che dà il titolo al romanzo, sia il romanzo originale che l’adattamento cinematografico presentano un colpo di scena scioccante all’ultimo minuto che cambia tutto ciò che è accaduto nella storia fino a quel momento. Tuttavia, il film di Scorsese modifica leggermente questo colpo di scena, e non è l’unica alterazione apportata alla trama del libro.

La versione cinematografica diretta da Martin Scorsese, infatti, tronca in qualche modo l’azione del libro rendendo più facile per il protagonista decifrare un indizio importante, cambia leggermente il finale (in uno dei migliori colpi di scena cinematografici del decennio) e modifica alcuni dettagli della location e dell’antieroe tormentato interpretato da Leonardo DiCaprio. Se questi cambiamenti siano a vantaggio del romanzo o del film dipende da ogni spettatore, ma per molti versi l’adattamento di Scorsese è una versione più forte e di maggiore impatto della storia di Lehane.

L’isola è più grande (ma non necessariamente migliore)

L’ambientazione omonima del romanzo originale è descritta come estremamente piccola, tanto che nessuno sarebbe in grado di sfuggire a lungo alla sorveglianza delle guardie della struttura. Anche se non limitata alla sola struttura, l’isola di Shutter Island del libro è costituita solo da una piccola foresta, dalla struttura, da alcune scogliere, dai giardini della struttura e poco altro. Sebbene questa descrizione corrisponda anche alle principali ambientazioni del film di Scorsese, la versione cinematografica è molto più ampia e non trasmette la sensazione claustrofobica del romanzo.

Che questo sia un vantaggio o uno svantaggio rispetto al romanzo dipende dal singolo spettatore. Da un lato, il romanzo di Lehane non lascia al tormentato Teddy alcun posto dove nascondersi quando viene inseguito dalle guardie della struttura, poiché l’isola è minuscola e le dimensioni ridotte dell’ambientazione esacerbano la sua comprensibile paranoia che tutto ciò che dice venga ascoltato. Detto questo, nel film di Scorsese è senza dubbio più inquietante, poiché le sue dimensioni significano che sia i pazienti che gli inservienti potrebbero scomparire, perdersi o semplicemente svanire nel nulla senza lasciare traccia. Si tratta di un tipo diverso di paranoia, ed entrambi gli scenari sono adeguatamente inquietanti.

Il nascondiglio nella caverna di Rachel Solando

La nota che conduce Teddy a Rachel Solando non è così facile da decifrare nel romanzo come lo è nel film. In quest’ultimo, la nota di Rachel viene rapidamente decifrata in modo che l’azione possa rimanere propulsiva e veloce, con Scorsese che mantiene la storia in rapido progresso per mantenere alta la tensione. Nel romanzo originale di Lehane, Teddy ha bisogno di più tempo e di un lavoro investigativo per decodificare il biglietto, poiché il libro è un giallo e i lettori si aspettano di vedere l’intero processo di deduzione, in stile Sherlock Holmes. Per gli spettatori che preferiscono un ritmo veloce, l’approccio di Scorsese funziona meglio, mentre coloro che amano soffermarsi sull’incertezza preferiranno l’interpretazione più misurata di Lehane di questa scena.

La simpatia (o la sua mancanza) di Teddy

Nella versione originale del romanzo Shutter Island, Teddy non è così simpatico come nell’adattamento cinematografico. In parte ciò è dovuto alla capacità di Scorsese di rendere simpatico qualsiasi personaggio, ma in parte è anche probabilmente intenzionale da parte di Lehane. L’autore di gialli non scrive generalmente di eroi semplici, moralmente integri e amichevoli. Come dimostra la sua lunga bibliografia, la maggior parte degli antieroi di Lehane sono figure profondamente complesse e moralmente ambigue, alcune delle quali sono quasi cattive (e talvolta anche peggiori) dei cattivi che stanno perseguendo.

Se Teddy fosse troppo moralmente integro e ben educato, i lettori del romanzo potrebbero intuire il colpo di scena finale del film (che in realtà è un paziente di questa istituzione, non un agente dei servizi segreti che la sta indagando, e che ha ucciso sua moglie e i suoi figli prima dell’inizio dell’azione del libro). Così com’è, il romanzo depista dunque i lettori descrivendo Teddy come un uomo tormentato dai propri demoni, perseguitato dalle esperienze vissute in guerra e dal suo difficile lavoro. I lettori potrebbero trovarlo duro e spietato, ma difficilmente immaginerebbero fino a che punto sia capace di arrivare. Tuttavia, l’approccio di Scorsese ha senso, dato il mezzo con cui lavora.

Nel film c’è molto meno tempo per conoscere il protagonista rispetto al romanzo, e Teddy è presentato come uno sceriffo onesto e retto, per suggerire che sono gli abitanti dell’isola ad essere squilibrati. Poiché la durata breve del film offre agli spettatori meno possibilità di indovinare il colpo di scena, Scorsese non deve preoccuparsi troppo di sviare gli spettatori rendendo Teddy un personaggio più freddo e indifferente, il che significa che gli spettatori si affezionano immediatamente alla versione del protagonista interpretata da DiCaprio e sono più scossi dalla sua terribile rivelazione finale.

L’ultima domanda di Teddy

Shutter Island di Scorsese ha cambiato il finale del libro. Dopo la rivelazione shock che Teddy non è uno sceriffo, ma un paziente della struttura, il romanzo si chiude con una nota pessimistica, poiché il personaggio ammette i suoi crimini e sceglie di sottoporsi a un trattamento sperimentale di lobotomia piuttosto che vivere con il senso di colpa. Nel film, le cose vanno in modo leggermente diverso. Teddy si rivolge al suo “partner” Marshall (che in realtà è un medico che asseconda la sua illusione), e riflette se sia meglio morire da uomo buono o vivere da mostro.

Il suo partner è tormentato dalla domanda, poiché implica che Teddy potrebbe conoscere la sua vera natura e potrebbe optare intenzionalmente per la lobotomia, oppure potrebbe aver avuto solo un momento di lucidità ed essere ancora perso nella sua illusione. Il finale, a differenza del romanzo originale, lascia questa ambiguità e ancora oggi sono molte le teorie e molti i dibattiti a riguardo. Di certo, quello proposto da Scorsese è stato un cambiamento che amplifica la difficoltà a distinguere tra realtà e fantasia, lasciando inoltre agli spettatori il fardello di dover riflettere su questa complessa domanda.

Cosa funziona meglio

A seconda dell’esperienza che il pubblico spera di vivere, ci sono argomenti a favore sia del romanzo Shutter Island che del film di Scorsese. Il film è perfetto per chiunque desideri un omaggio esaltato a Hitchcock, un thriller gotico dal ritmo serrato, ricco di angolazioni olandesi e di scenografie in stile giallo. I personaggi del film possono essere abbozzati rispetto al libro, ma la trama agile è emozionante, gli elementi horror gotici sono divertenti e il finale aperto è inquietante. Si tratta dunque di un adattamento “personalizzato”, come spesso avvenuto per i film che Scorsese trae da romanzi preesistenti. Pur mantenendosi fedele ad essi, il regista aggiunge alcune proprie riflessioni su ciò che più gli interessa far emergere.

Tuttavia, per gli appassionati di gialli tradizionali, il romanzo originale di Lehane è un thriller più lento e cupo, privo degli spaventi improvvisi e delle teatralità esagerate di Scorsese, ma con un protagonista più complesso e uno svelamento più approfondito del mistero centrale di Shutter Island, che si svolge a un ritmo più lento, ma per alcuni lettori più soddisfacente. In ogni caso, si è dinanzi ad un adattamento assolutamente riuscito, che rende giustizia al romanzo di Lehane e aggiunge quegli elementi in più che gli consentono di non essere una mera copia carbone, ma di elevare tanto sé stesso quanto il testo su cui si basa.