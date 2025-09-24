Millie Bobby Brown interpreterà l’olimpionica Kerri Strug nel film Perfect

Con il suo ruolo di Undici nella serie di successo Stranger Things che volge al termine entro la fine dell’anno, Millie Bobby Brown sembra aver già trovato il suo prossimo grande personaggio da interpretare. Deadline riporta che la candidata all’Emmy è in trattative finali per interpretare l’olimpionica Kerri Strug nel film Perfect. Gia Coppola si occuperà della regia e, sebbene l’accordo non sia ancora stato concluso, alcune fonti affermano che Netflix è in trattative per aggiudicarsi il film.

Ronnie Sandahl sta scrivendo la sceneggiatura e Millie Bobby Brown sta producendo con la sua PMCA. I principali produttori sono Nik Bower per Riverstone Pictures e Thomas Benski per Magna Studios.

Con la storia di Strug, Brown ha l’opportunità di affrontare non solo una delle più grandi storie olimpiche di tutti i tempi, ma anche una delle più grandi storie sportive della sua epoca. Membro della squadra di ginnastica americana del 1996 soprannominata “i Magnifici Sette”, Strug ha avuto un ruolo fondamentale nella conquista dell’oro dopo aver eseguito il salto con una caviglia gravemente infortunata. L’immagine di lei che atterra perfettamente e poi vede la caviglia cedere ed essere portata via dal tappeto dal suo allenatore è ancora considerata uno dei momenti più memorabili nella storia delle Olimpiadi. Alcune fonti affermano che il film dovrebbe essere girato la prossima primavera.

Millie Bobby Brown di nuovo con Netflix

Fin dal suo ruolo di svolta nella prima stagione di Stranger Things, Millie Bobby Brown ha scelto i suoi progetti con attenzione, facendo scelte talvolta ottime, tra queste il suo franchise di grande successo Enola Holmes, il cui terzo film dovrebbe uscire a breve e sempre sotto l’ombrello di Netflix. Con questo progetto, ha la sua prima grande occasione di cimentarsi in qualcosa che potrebbe essere un successo per il pubblico dei premi, simile a quando Margot Robbie interpretava Tonya Harding in Tonya.

Il prossimo impegno per Millie Bobby Brown è l’ultima stagione di Stranger Things, che Netflix distribuirà in tre volumi, con la prima serie di episodi in uscita durante il weekend del Ringraziamento e l’episodio finale a Capodanno. Ha anche recitato in Enola Holmes 3 e sta per iniziare le riprese del film Netflix Just Picture It con Gabriel LaBelle.

Il film d’esordio di Coppola alla regia, Palo Alto, è stato presentato in anteprima ai festival di Telluride, Venezia e Toronto prima della sua uscita al Tribeca Film Festival del 2014. Ha diretto e co-sceneggiato Mainstream, presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia del 2020 e proiettato ai festival di Telluride e Toronto. Il suo ultimo film, The Last Showgirl, vede protagonisti Pamela Anderson, Jamie Lee Curits e Dave Bautista, e ha fatto ottenere ad Anderson una nomination ai Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico.