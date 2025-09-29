Sorry We Missed You: tutto quello che c’è da sapere sul film

Il celebre regista britannico Ken Loach ha dedicato tutta la sua attività cinematografica alla descrizione delle condizioni di vita dei ceti meno abbienti, schierandosi sempre dalla parte dei lavori e della difesa dei loro diritti. Vincitore in due occasioni della Palma d’oro a Cannes (di cui l’ultima arrivata nel 2016 grazie a Io, Daniel Blake, altro titolo particolarmente politico), Loach ha presentato nel 2019, proprio al prestigioso festival francese, il suo ultimo film: Sorry We Missed You (qui la recensione). È questo uno struggente racconto votato al proporre un ritratto realistico della difficile attività dei corrieri freelance e sull’impatto che tale lavoro ha sulle famiglie di queste persone.

Loach e lo sceneggiatore Paul Laverty hanno raccontato di essersi interessati a questo argomento durante le riprese di Io, Daniel Blake. Interessatisi alla gig economy, hanno deciso di andare alla scoperta del complesso mondo dei corrieri, esplorando la realtà del loro lavoro e le conseguenze che questo ha in modi più o meno evidenti su tutta la loro vita. Disgustato dal modo in cui le multinazionali si arricchiscono sulle spalle dei loro dipendenti, Loach ha così deciso di dar vita ad un nuovo film di denuncia, asciutto e realistico a tal punto da instillare nello spettatore un senso di colpa non indifferente, che spinge a rivalutare la propria attività di consumatore.

Per gli appassionati del regista Sorry We Missed You è dunque un nuovo imperdibile tassello nella sua poetica degli ultimi, ma si tratta in generale di un film che tutti dovrebbero vedere per comprendere aspetti nascosti di realtà ormai fin troppo radicate. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

Sorry We Missed You: la trama del film

Protagonista del film è Ricky Turner, cittadino di Newcastle, Inghilterra, felicemente sposato con Abbie. I due hanno due figli, il sedicenne sebastian e l’undicenne Liza. Tutti insieme vivono in una modesta ma accogliente casa, facendo affidamento l’uno sull’altro. La crisi economica mondiale verificatasi a partire dal 2007 porta però Ricky a perdere il lavoro. Di conseguenza, egli deve abbandonare il sogno di acquistare una casa propria e, possibilmente, più spaziosa. Per rilanciarsi nel mondo del lavoro e potersi assicurare uno stipendio con cui sostenere la sua famiglia, Ricky si vede dunque costretto a prendere una difficile scelta.

Venduta l’auto di sua moglie, egli acquista un furgone con cui poter avviare un’attività di corriere freelance per conto di una grossa ditta di consegne. Si tratta di un impiego particolarmente richiesto, che porta però Ricky a dovervisi dedicare intensamente, finendo con il trascurare sempre più la sua famiglia. I ritmi frenetici a cui è soggetto tanto lui quanto anche Abbie, assistente domiciliare per anziani e malati, inizia ben presto a minare i rapporti famigliari. Il pesante clima di tensione si ripercuote naturalmente anche sui figli, generando un malessere dal quale però non sembra esserci via di uscita. Fermarsi dal fare le consegne, significa per Ricky perdere il lavoro e tutto ciò che ne consegue.

Sorry We Missed You: il cast del film e la storia vera

Come alcuni altri film di Ken Loach, anche il cast di Sorry We Missed You è composto da attori non professioni o comunque poco conosciuti. L’assenza di personalità riconoscibili rende infatti più facile per il pubblico credere che i personaggi siano persone comuni con problemi reali nei quali ci si può identificare. Ad interpretare Ricky Turner, il capofamiglia protagonista del film, vi è dunque un attore di nome Kris Hitchen. Per dar vita al suo personaggio, egli si è ispirato al sé stesso di quando lavorava come idraulico prima di riuscire ad affermarsi nel mondo della recitazione. L’attrice Debbie Honeywood interpreta la moglie Abbie, mentre Rhys Stone e Katie Proctor hanno i ruoli di Sebastian e Liza.

La storia del film, come raccontato dallo stesso Loach, prende in parte ispirazione dalle esperienze di Don Lane. Questi era un corriere per DPD, morto nel gennaio 2018 dopo aver lavorato da malatto durante il periodo delle consegne di Natale. Egli aveva saltato diversi appuntamenti in ospedale per curare il suo diabete di tipo 1 perché gli erano state addebitate 150 sterline da DPD in seguito all’aver saltato le consegne per partecipare a un appuntamento. Temendo ulteriori addebiti, Lane ha dunque dovuto preferire il lavoro alla salute, rimettendoci la vita. La vicenda colpì molto Loach, che ebbe anche modo di incontrare diversi altri corrieri per farsi raccontare la loro esperienza e poterne dare un ritratto realistico nel film.

