Pearl Harbor: quanto è accurato il film rispetto alla storia vera?

A quasi 25 anni dalla sua uscita, Pearl Harbor è ancora uno dei film di guerra più controversi e contestati mai realizzati. Con un mix di romanticismo, azione e dramma storico, Pearl Harbor ha affascinato il pubblico al momento della sua uscita nel 2001. Tuttavia, una volta placate le polemiche, è iniziato un dibattito sull’accuratezza con cui il film ha rappresentato gli eventi reali dell’attacco. Il confronto tra il film e l’attacco reale rivela le numerose inesattezze storiche del film.

Mentre Pearl Harbor offre un tocco drammatico e narrazioni emozionanti, simili all’approccio adottato da Titanic, la vera storia dietro l’attacco fornisce un quadro della profondità storica che il film sorvola a favore dell’intrattenimento hollywoodiano. Sebbene il film sia senza dubbio un’impresa cinematografica impressionante, spesso sacrifica l’accuratezza a favore dello spettacolo.

Come Pearl Harbor cambia la preparazione all’attacco

Il film Pearl Harbor del 2001 si prende notevoli libertà creative con gli eventi storici, in particolare nella sua rappresentazione della preparazione al famigerato attacco. Un’inesattezza evidente è la rappresentazione dei membri dell’aeronautica militare statunitense come parte dell’Eagle Squadron, un gruppo d’élite di volontari americani che volavano per la Royal Air Force (RAF). In realtà, solo i civili potevano entrare a far parte dello squadrone diventando membri della RAF.

Il personaggio di Ben Affleck, Rafe McCawley, non avrebbe potuto partecipare a questo squadrone mentre era un membro in servizio attivo dell’aeronautica militare statunitense, come suggerisce il film, poiché ciò viola le leggi sulla neutralità degli Stati Uniti. Inoltre, l’aereo di McCawley reca il distintivo dello Squadrone polacco n. 303, un’inesattezza storica che ignora la distinzione tra i diversi squadroni coinvolti nella guerra. Queste rappresentazioni errate possono aggiungere drammaticità al film, ma fanno sì che Pearl Harbor si discosti dalla verità storica.

Un’altra importante discrepanza si verifica in una scena che coinvolge l’Unione Sovietica. In questa scena, Roosevelt discute della fornitura di risorse a Stalin, ma ciò è inesatto per il 1940, poiché Stalin era ancora alleato con Hitler in base al Patto Molotov-Ribbentrop. Questa conversazione travisa la situazione politica dell’epoca, poiché gli Stati Uniti non avevano ancora stretto alcuna alleanza formale con l’Unione Sovietica.

Inoltre, l’incontro di Rafe con l’infermiera della Marina Evelyn durante una visita medica è improbabile, poiché l’esercito aveva un proprio corpo di infermiere ed è improbabile che un pilota dell’esercito venisse visitato dal personale della Marina. Inoltre, mentre Pearl Harbor mostra Evelyn che prende un treno a vapore per incontrare Rafe a New York, questo è un altro anacronismo. Nel 1940, la maggior parte della Long Island Railroad era elettrica e i treni a vapore erano stati banditi da Manhattan dopo il Kaufman Electrification Act del 1923.

Tuttavia, Pearl Harbor non era completamente sbagliato. Il film trasmette accuratamente il fatto che gli Stati Uniti agirono in modo piuttosto compiacente e indifferente prima dell’attacco, credendo che il Giappone non fosse abbastanza potente da affrontarli, nonostante la crescente tensione. Il film riesce a mostrare bene la mancanza iniziale di urgenza da parte dei militari e descrive anche il Giappone che invia diplomatici negli Stati Uniti per cercare di negoziare come copertura per l’attacco.

L’attacco a Pearl Harbor: quanto è accurato il film

Pochi eventi storici hanno plasmato la storia moderna in modo così profondo come l’attacco a Pearl Harbor del 7 dicembre 1941. L’attacco giapponese contro la flotta statunitense del Pacifico spinse gli Stati Uniti a entrare nella seconda guerra mondiale, alterando il corso della guerra e della storia mondiale. Il film Pearl Harbor di Michael Bay del 2001 ha cercato di riportare in vita questo momento cruciale attraverso il suo caratteristico mix di romanticismo, azione e, naturalmente, spettacolarità. Tuttavia, sebbene il film abbia realizzato la visione di Bay, non è riuscito a fornire una rappresentazione accurata dell’attacco.

Numerose inesattezze storiche persistono in questa sequenza cruciale. Ad esempio, la reazione dell’ammiraglio Kimmel all’attacco è rappresentata in modo errato: il film mostra Kimmel che riceve la notifica di un attacco sottomarino giapponese durante la battaglia. In realtà, egli fu informato ore dopo la fine dell’attacco, non durante gli eventi reali. Il film aumenta anche la tensione descrivendo i bombardieri giapponesi che prendono di mira deliberatamente gli ospedali, un’affermazione che non ha alcun fondamento storico. Questi abbellimenti, pur aggiungendo peso emotivo, minano l’autenticità della narrazione.

Pearl Harbor commette anche errori significativi nel rappresentare le navi della Marina Militare statunitense a Pearl Harbor. Ad esempio, il film mostra la USS Missouri, una corazzata della classe Iowa che fu varata solo nel 1944, nonostante l’attacco sia avvenuto nel 1941. Inoltre, diverse scene dell’attacco mostrano moderni cacciatorpediniere della classe Spruance e altre navi del dopoguerra come la USS Whipple (varata nel 1968), che non hanno alcun posto in un contesto della Seconda Guerra Mondiale.

Allo stesso modo, la flotta giapponese è piena di inesattezze. Ad un certo punto, il film mostra la task force giapponese che si avvicina alle Hawaii utilizzando moderne portaerei nucleari americane e cacciatorpediniere della classe Arleigh Burke. Sebbene il numero di portaerei mostrato alla fine sia corretto, il continuo passaggio tra navi americane moderne e navi giapponesi della Seconda Guerra Mondiale durante tutta la sequenza è fastidioso e incoerente. Anche se la scena finale della task force include una rappresentazione decente di portaerei come la IJN Hiryū e la Akagi, gli errori precedenti del film minano l’autenticità di questi momenti.

Tuttavia, Pearl Harbor continua a fare alcune cose correttamente. Il film riesce bene a mostrare l’eroismo dei soldati coinvolti, anche se si concentra su personaggi inventati invece che su soldati reali. Mostra anche i giapponesi che prendono di mira gli aeroporti americani per impedire agli Stati Uniti di lanciare un contrattacco completo, una strategia utilizzata dai giapponesi durante la guerra. Inoltre, anche se le navi utilizzate nella rappresentazione della Battleship Row non sono storicamente accurate, il film ha fatto un buon lavoro nel mostrare la strategia impiegata e la distruzione causata durante l’attacco a Pearl Harbor.

La storia d’amore di Pearl Harbor era completamente inventata

Uno degli aspetti più controversi di Pearl Harbor è la decisione di mettere un triangolo amoroso al centro della narrazione. La sottotrama romantica che coinvolge Rafe (Ben Affleck), Evelyn (Kate Beckinsale) e Danny (Josh Hartnett) occupa gran parte della durata del film, anche se non ha alcuna attinenza con gli eventi dell’attacco.

La storia d’amore di Pearl Harbor è puramente fittizia e non ha alcuna somiglianza con gli eventi reali dell’attacco a Pearl Harbor. L’attenzione a questa trama drammatica rende il film divertente da guardare. Tuttavia, la storia d’amore non è una parte fondamentale della storia di Pearl Harbor. Come affermato da Richard H. Minear, professore di storia in pensione dell’Università del Massachusetts Amherst:

“Il poster giapponese di Pearl Harbor potrebbe non essere così lontano dalla realtà nel sostituire la storia con l’amore: “Il dramma del secolo, dedicato ai cuori di tutto il mondo. Nel giorno in cui l’azzurro dell’oceano e del cielo si tinsero di un rosso intenso, in un istante l’amore fu l’ultimo rifugio rimasto per i giovani”.

Un altro aspetto importante da considerare è il modo in cui Pearl Harbor ritrae il ruolo delle donne in questo periodo. Evelyn e le altre protagoniste femminili fungono principalmente da interessi romantici o ancore emotive per i protagonisti maschili, cosa che in genere non era vera nella realtà storica. In realtà, le donne furono assolutamente essenziali durante la seconda guerra mondiale, poiché con la maggior parte degli uomini impegnati in guerra in qualche modo, le donne dovettero non solo prestare servizio come infermiere durante il conflitto, ma anche colmare i vuoti occupazionali lasciati dagli uomini.

Tuttavia, il film ha fatto un buon lavoro nel rappresentare le relazioni sentimentali dell’epoca in modo accurato. Le relazioni sentimentali sono interessanti da guardare, anche se non erano una parte importante della storia dell’evento. I discorsi, le azioni e i gesti romantici dei personaggi sono molto più in linea con il periodo storico che con le relazioni sentimentali moderne e, sebbene i dialoghi siano a volte piuttosto rigidi, si adattano bene al periodo storico.

Cosa cambia Pearl Harbor nella risposta americana all’attacco

Dopo l’attacco, gli Stati Uniti entrarono formalmente nella seconda guerra mondiale, cambiando le sorti della battaglia internazionale. Il presidente Franklin D. Roosevelt pronunciò il suo famoso discorso “Day of Infamy” (Giorno dell’infamia), mobilitando la nazione e portando a una massiccia mobilitazione delle forze militari statunitensi. In Pearl Harbor, tuttavia, le conseguenze dell’attacco evitano gran parte delle implicazioni internazionali e politiche della guerra, concentrandosi invece sulle lotte personali dei personaggi principali.

Pearl Harbor rovina anche la campagna militare che presenta, in particolare con la sua rappresentazione scandalosa del raid di Doolittle, che molti storici concordano essere completamente inaccurata. John McManus, professore di storia militare alla Missouri University of Science and Technology, ha dichiarato: “Ok, da dove cominciare? Questo film è proprio pessimo. Mi dispiace. Voglio dire, c’è troppa distruzione“. Continua criticando la rappresentazione del raid, che colloca i personaggi di fantasia Rafe e Danny in una versione altamente drammatizzata della storia. Questo minimizza il contributo dei veri soldati a quella che è stata una delle azioni militari americane più audaci della seconda guerra mondiale.

Il film non solo romanticizza il raid di Doolittle, ma è anche inaccurato dal punto di vista storico. Mentre il film si concentra su Tokyo come obiettivo principale, il vero raid ha coinvolto diversi altri centri industriali. Il film travisa anche il punto di partenza, sostenendo che fosse a 624 miglia dal Giappone, quando in realtà era a 650 miglia. Inoltre, Pearl Harbor omette uno dei dettagli più interessanti: sulle giacche di pelle dei raider erano incisi dei caratteri cinesi che chiedevano aiuto dopo la missione. Pearl Harbor semplifica le complessità del raid, sacrificando l’accuratezza storica e sminuendo il vero eroismo di coloro che vi hanno partecipato.

Il film non affronta nemmeno le campagne militari più ampie che seguirono e non tratta il risultato peggiore dell’intero evento: i campi di internamento giapponesi. Nei mesi successivi a Pearl Harbor, la paura e il sospetto nei confronti dei giapponesi americani portarono a uno dei capitoli più bui della storia degli Stati Uniti: l’internamento di migliaia di cittadini innocenti. Omettendo questo aspetto delle conseguenze, il film perde l’opportunità di affrontare le complesse ramificazioni sociali e politiche dell’attacco.

Le conseguenze dell’attacco e del raid di Doolittle possono essere criticate dagli esperti, ma ciò non significa che Pearl Harbor non abbia avuto alcun punto di forza nel descriverle. Sebbene il varo della portaerei USS Hornet non fosse del tutto accurato, il film è riuscito in modo fenomenale a catturare il pericolo associato alla missione e l’abilità necessaria per tentare con successo la manovra. Mostra anche con successo la reazione al raid di Doolittle da parte dell’esercito americano, dimostrando il miglioramento del morale che ne derivò.

Quanto è accurato Pearl Harbor? Ecco cosa dicono gli esperti

L’accuratezza storica di Pearl Harbor è stata un importante punto di contesa sin dall’uscita del film. Molti storici sostengono che il film si prenda troppe libertà con i fatti, privilegiando la drammaticità rispetto all’autenticità. Esperti militari e storici hanno sottolineato diverse inesattezze fondamentali, tra cui la cronologia degli eventi, la rappresentazione del personale militare e l’eroismo esagerato dei personaggi di fantasia del film.

Il film è spesso criticato per aver descritto l’attacco come una sorpresa totale. Sebbene abbia colto di sorpresa gran parte dell’esercito statunitense, i rapporti dell’intelligence indicavano un aumento delle tensioni con il Giappone e il conflitto era previsto. Come riportato in dettaglio dal sito web ufficiale dell’esercito statunitense,

il 6 dicembre 1941, il Servizio di intelligence delle comunicazioni dell’esercito (SIS) intercettò una comunicazione del governo giapponese alla sua delegazione a Washington, D.C. Il SIS decriptò le prime 13 parti del messaggio che descrivevano le accuse giapponesi di trasgressioni americane in Estremo Oriente. Alle 5 del mattino del 7 dicembre 1941 arrivò la quattordicesima e ultima parte del messaggio, che dichiarava: “Il governo giapponese si rammarica di dover comunicare al governo americano che, in considerazione dell’atteggiamento di quest’ultimo, non può che ritenere impossibile raggiungere un accordo attraverso ulteriori negoziati”. La guerra era imminente.

Inoltre, Pearl Harbor è stato criticato per la sua rappresentazione di alcuni eventi e personaggi chiave in modo tale da romanticizzare o drammatizzare la realtà storica. In particolare, la rappresentazione dei giapponesi è completamente inaccurata. Il critico cinematografico esperto Robert Ebert ha affermato:

“Riuscite a immaginare che in qualche momento l’alto comando giapponese si sia impegnato nel 1941 in qualcosa di simile a uno scambio di high-five e grida di “Sì!” mentre alzava i pugni in aria? Non in questo film, dove i giapponesi sembrano essere stati malinconici anche in quel momento per la spiacevole necessità di interpretare un ruolo così negativo in un film hollywoodiano così positivo”.

Un altro errore evidente su cui gli storici concordano è l’inclusione di sottomarini a propulsione nucleare, che non esistevano negli anni ’40. Inoltre, il film mostra aerei che non hanno partecipato all’attacco a Pearl Harbor. Gli aerei raffigurati nel film includono i modelli P-40K, P-40M e P-40N, mentre in realtà gli aerei utilizzati erano i modelli P-40B e P-40C, ciascuno armato con solo due mitragliatrici per ala, a differenza delle tre mitragliatrici per ala mostrate nel film.

Gli esperti concordano sul fatto che, sebbene alcune scene specifiche siano inaccurate, il significato complessivo delle scene e il contesto che circonda gli eventi sono in genere vicini alla realtà. Riconoscono che il film fa un ottimo lavoro nel mostrare la posta in gioco dell’evento, anche se ci sono alcune esplosioni hollywoodiane troppo spettacolari. Concordano sul fatto che il contesto più ampio delle tensioni tra Giappone e Stati Uniti è abbastanza accurato, così come il discorso di Franklin D. Roosevelt sul “Giorno dell’infamia”.

Storici ed esperti militari concordano sul fatto che, sebbene Pearl Harbor possa intrattenere un pubblico ignaro, sacrifica semplicemente troppa accuratezza per il gusto dell’intrattenimento, anche se alcune cose sono corrette. La commistione di fatti e finzione ha reso questo film uno dei film di guerra più controversi. Gli esperti concordano sul fatto che questo film è accattivante dal punto di vista visivo, ma privo di sostanza storica.