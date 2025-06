Spin-off del film horror M3GAN, è in lavorazione un nuovo film horror tecnologico intitolato SOULM8TE, di cui sono già disponibili alcuni dettagli entusiasmanti, tra cui la data di uscita. M3GAN, uscito nel 2022, ha portato alla ribalta la paura della tecnologia moderna raccontando la storia di una bambola dotata di intelligenza artificiale sviluppata per aiutare i bambini ad affrontare la solitudine e il senso di perdita. Naturalmente, la bambola protagonista impazzisce e usa una logica circolare per giustificare la distruzione di chiunque e qualsiasi cosa si frapponga tra lei e il suo obiettivo principale. L’esclusivo marchio di tech-isteria di M3GAN è incredibilmente preveggente, e SOULM8TE continuerà questa tendenza.

Non ci è voluto molto perché M3GAN 2.0 ottenesse il via libera, e il franchise si sta già espandendo ulteriormente con il nuovo spin-off. SOULM8TE è la naturale continuazione delle idee esplorate in M3GAN, ma si concentrerà sulla solitudine dell’età adulta invece che sull’innocenza vista nel suo predecessore. Questa rapida espansione in un vero e proprio universo cinematografico sta aiutando la Blumhouse a rimanere all’avanguardia, soprattutto ora che i nuovi progressi tecnologici aprono la porta a opportunità sempre più spaventose al cinema. Con una data di uscita già fissata,SOULM8TE è sulla buona strada.

Ultime notizie su SOULM8TE

Nuove immagini in anteprima al CinemaCon 2025

Con lo spin-off di M3GAN in arrivo, le ultime notizie arrivano sotto forma di immagini tratte da SOULM8TE al CinemaCon 2025. L’evento cinematografico annuale ha visto la partecipazione di un panel della Universal Studios, che ha mostrato le prime immagini del film horror tecnologico. Purtroppo, i panel del CinemaCon non sono accessibili al pubblico e le immagini non sono disponibili al momento.

Leggi la descrizione delle immagini qui sotto:

Il film inizia con qualcuno che consegna un robot adulto in un appartamento. La robot viene poi mostrata mentre fa ogni genere di cose, come pulire, offrire compagnia, ecc. Poi dice al ragazzo che l’ha acquistata: “Ti amo. Dimmi che mi ami“. Diventa ossessionata. Minaccia e fa del male a chiunque si avvicini all’uomo che l’ha acquistata. La sua ragazza cerca di negoziare con lei, ma il robot dice: ”Non provare a fare la femminuccia con me”, poi cerca di affogarla.

Data di uscita di SOULM8TE

Il terrore tecnologico arriva nel 2026

Con una data di uscita così lontana, è possibile che la premiere venga modificata per facilitare i ritardi nella produzione o per evitare la concorrenza al botteghino.

Giocando sul lungo termine, la Blumhouse ha già annunciato la data di uscita del prossimo spin-off di M3GAN, SOULM8TE, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che quella data arrivi. Dopo aver annunciato il film nel giugno 2024, Blumhouse ha rivelato che SOULM8TE non arriverà nelle sale prima del 2 gennaio 2026. Con una data di uscita così lontana, è possibile che la premiere venga modificata per facilitare eventuali ritardi nella produzione o per evitare la concorrenza al botteghino.

Il rinvio della data di uscita arriva anche dopo il debutto di M3GAN 2.0, e potrebbe essere che il franchise sia stato bloccato in modo specifico come l’MCU o altri universi cinematografici. Sebbene non ci siano notizie che confermino che i due film siano specificamente collegati, il fatto che SOULM8TE sia stato etichettato come uno spin-off suggerisce che ci sarà una sovrapposizione. Ciò potrebbe significare che nel sequel in uscita ci saranno informazioni sullo spin-off.

Chi sta realizzando SOULM8TE?

Un team di star dell’horror è dietro al progetto

Sebbene molti dettagli sul film rimangano ancora sconosciuti, dietro le quinte di SOULM8TE c’è un vero e proprio team di star dell’horror. Innanzitutto, il film è prodotto dalla fucina di film horror di successo Blumhouse ed è co-prodotto da James Wan attraverso la sua etichetta Atomic Monster. Blumhouse ha supervisionato la produzione di M3GAN del 2022 e ha realizzato una serie di film di successo negli ultimi quindici anni. Wan non è certo un novellino, avendo creato le saghe Saw, Insidious e Conjuring.

Il film è diretto dalla relativamente esordiente Kate Dolan, che ha attirato l’attenzione per la prima volta con il suo cortometraggio horror del 2017 Catcalls. Tuttavia, è il suo primo lungometraggio, You Are Not My Mother del 2021, ad averle fatto guadagnare la maggiore attenzione, dando nuova vita al genere folk horror. Dolan ha anche riscritto la sceneggiatura, originariamente scritta da Rafael Jordan da una storia di Wan e Ingrid Bisu.

Dettagli sul cast di SOULM8TE

Mentre il thriller in uscita continua a prendere forma, sono già stati annunciati i nomi dei protagonisti. Forse la notizia più importante è che SOULM8TE ha trovato la sua bambola AI e ha scelto Lily Sullivan (Evil Dead Rise) per interpretare la nascente icona dell’horror. Non si sa nulla del personaggio interpretato da Sullivan, ma è chiaro che sarà più umano di M3GAN. Al fianco di Sullivan ci sarà David Rysdahl (Fargo), che interpreterà un uomo solo che si rivolge all’intelligenza artificiale dopo la tragica morte della moglie. Anche Claudia Doumit (The Boys) è stata scritturata per un ruolo ancora sconosciuto.

Dettagli della trama di SOULM8TE

Con molti aspetti dello spin-off ancora segreti, sono stati annunciati solo i dettagli essenziali della trama di SOULM8TE. Nel film, un uomo (David Rysdahl) ricorrerà alla tecnologia per affrontare la perdita della moglie acquistando un androide dotato di intelligenza artificiale (Lily Sullivan). Come in M3GAN, la sua ragazza robotica si trasformerà rapidamente in una minaccia pericolosa, anche se l’elemento del thriller erotico è un gradito cambiamento di ritmo rispetto al predecessore sopra citato.

Il film è stato descritto come un richiamo ai thriller domestici dei decenni precedenti e probabilmente utilizzerà film come Single White Female e Fatal Attraction come punti di riferimento. Tuttavia, mira chiaramente ad aggiungere un tocco di modernità alla classica formula della relazione fallita, attingendo alle paure relative alla crescente invasione della tecnologia nella vita quotidiana. SOULM8TE terrà senza dubbio il pubblico con il fiato sospeso, offrendo al contempo un severo monito sugli effetti disumanizzanti della tecnologia.