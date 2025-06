M3GAN 2.0 ha una scena dopo i titoli di coda?

All’inizio di M3GAN 2.0, il pubblico potrebbe chiedersi se vale la pena rimanere per la scena dopo i titoli di coda. M3GAN 2.0 riporta in scena i personaggi principali del film M3GAN del 2023, ma con un genere più ricco di azione rispetto al film precedente. Con la scoperta di un nuovo killer robotico a piede libero, Gemma è costretta a creare un nuovo corpo per M3GAN in grado di competere con il robot assassino di livello militare. Il finale di M3GAN 2.0 è una conclusione solida e autonoma del film, che risolve le vicende dei personaggi principali e affronta le minacce rappresentate da Amelia e dagli altri cattivi del film.

Tuttavia, con un finale silenziosamente aperto e lo spin-off Soulm8te in uscita il prossimo anno, il pubblico potrebbe aspettarsi di vedere una scena post-crediti dopo che la polvere si sarà posata. Quei fan non dovrebbero però nutrire troppe speranze, perché una scena post-crediti per M3GAN 2.0 sembrerebbe superflua.

M3GAN 2.0 non ha una scena post-crediti

M3GAN 2.0 termina con una nota piuttosto conclusiva

M3GAN 2.0 non ha una scena post-crediti, in linea con il precedente film. M3GAN 2.0 termina con l’intelligenza artificiale protagonista ancora viva, nonostante la sua apparente morte, che ferma Amelia e l’IA Black Box scatenata. Ancora una volta, come costrutto digitale, è ora abbastanza sicura di sé da parlare apertamente con Gemma.

Il film non ha sequenze aggiuntive dopo i titoli di coda, non dando ulteriori indicazioni sulla direzione che prenderà la serie in futuro né sottolineando alcuna delle gag presenti all’inizio del film. I momenti finali di M3GAN 2.0 funzionano perfettamente come nota conclusiva del film, confermando la crescita di Gemma e M3GAN.

La decisione post-titoli di M3GAN 2 è in linea con il franchise

M3GAN e M3GAN 2.0 non avevano bisogno di scene post-titoli

M3GAN 2.0 non ha una scena post-crediti, rendendolo simile al primo film. Sebbene il finale di M3GAN fosse un po’ più aperto e accennasse alla sopravvivenza della macchina assassina, non c’era nessuna scena post-crediti che illustrasse ulteriormente questa impostazione o riprendesse una battuta precedente.

Una scena post-crediti per M3GAN 2.0 non era davvero necessaria.

Entrambi i film M3GAN amano evitare le tipiche aspettative dei blockbuster moderni, orientandosi maggiormente verso la commedia dark dei rispettivi generi horror fantascientifico e d’azione tecnologico. Ciò include l’uso di una scena post-crediti, una tendenza che entrambi i film M3GAN hanno ignorato. Ha senso, però.

M3GAN 2.0 non ha davvero troppi fili conduttori da sviluppare in una scena post-crediti. Tutti gli antagonisti sono stati eliminati e il montaggio nel climax mostra il destino di tutti i personaggi importanti. Di conseguenza, una scena post-crediti per M3GAN 2.0 non era davvero necessaria.

Perché M3GAN 2.0 non aveva bisogno di una scena post-crediti

M3GAN non aveva bisogno di complicare eccessivamente il futuro della serie

M3GAN 2.0 non ha davvero bisogno di una scena post-crediti, poiché la conclusione del film funziona perfettamente così com’è. Anche se M3GAN 2.0 potrebbe avere una portata più ampia e a volte soffrire di un’esecuzione meno precisa rispetto al primo film, si conclude con un momento emotivo dolce che non sminuisce i personaggi.

Avere una scena post-crediti che anticipa il futuro della serie sembra superfluo, soprattutto dopo che il finale del film ha creato uno status quo più morbido per il mondo. Anche il prossimo capitolo della serie non sarà incentrato su M3GAN, quindi avere una scena post-crediti incentrata su di lei avrebbe potuto creare confusione.CorrelatiM3GAN 2.0 ripete il colpo di scena di un sequel horror di 4 anni fa, ma questo mi piace molto di piùSebbene un altro franchise horror abbia tentato il grande colpo di scena di M3GAN 2.0 quattro anni fa, sono abbastanza sicuro che il sequel di M3GAN lo riuscirà meglio.

Il prossimo capitolo della serie M3GAN sarà Soulm8te, uno spin-off incentrato su una donna automatizzata diversa, attivata per aiutare un vedovo in lutto ad affrontare il suo dolore. Descritto come un film “molto diverso” da Jason Blum, Soulm8te potrebbe essere stato inutilmente complicato da una M3GAN 2.0scena post-crediti.

Senza una scena post-crediti, l’ultima parola su M3GAN 2.0 spetta alla riunione tra Gemma e la M3GAN digitale, che codifica la loro nuova relazione alla luce degli eventi del film. Ciò garantisce che M3GAN 2.0 si concluda con una nota dolce, non rovinata da anticipazioni o gag sul sequel.