I Fantastici Quattro: Gli Inizi, come mai Johnny non dice “Fiamma!”?

In I Fantastici Quattro: Gli Inizi, la Prima Famiglia Marvel sconfigge Galactus quando Sue Storm dà la vita per costringere il cattivo a usare un teletrasporto che lo lascerà bloccato dall’altra parte dell’universo.

Tuttavia, quando la squadra incontra per la prima volta il Divoratore di Mondi nei fumetti, l’Osservatore incarica la Torcia Umana di recarsi a casa di Galactus e rubare il Nullificatore Supremo. Il dispositivo non solo è in grado di uccidere Galactus, ma è abbastanza potente da cancellare intere realtà.

Mister Fantastic minaccia il cattivo con il Nullificatore Supremo, costringendolo a lasciare la Terra e a promettere di non tornare. L’arma viene quindi consegnata all’Osservatore per essere custodita (questo accadde nelle pagine di I Fantastici Quattro n. 51).

Né l’Ultimate Nullifier né Uatu compaiono in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, e secondo lo sceneggiatore Eric Pearson, i Marvel Studios non avevano seriamente preso in considerazione l’utilizzo di questo potentissimo dispositivo nel film. “Non che io sappia“, ha detto. “Credo che sia venuto fuori in una conversazione, a un certo punto, ma non credo che sia mai stato scritto.”

La sua assenza ha portato a un atto finale molto più emotivamente potente, che ha visto anche La Cosa cedere e dire: “È ora di distruggere“. Tuttavia, molti fan hanno espresso delusione per il fatto che non ci sia stato un solo momento nel film in cui la Torcia Umana dica: “Fiamma!”

“L’hai capito. Dal piccolo giocattolo, l’hai capito. L’hai capito. Abbiamo spuntato la casella“, ha sostenuto Pearson. “Mi è sempre piaciuta la battuta e forse l’ho trasmessa anche a me. C’era l’idea che, quando erano particolarmente nei guai e non avevano un piano, Ben tirasse fuori una bottiglia di whisky e iniziasse a versare shot e dicesse: ‘È ora di distruggerli!'” Ha aggiunto: “Ho sempre pensato che fosse davvero divertente. La ricompensa era semplicemente troppo bella in questo caso. Dovevamo trovare il momento giusto per dirlo.”

Mentre si vocifera che il regista Matt Shakman sia in lizza per dirigere un sequel di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Pearson ha confermato di essere ancora all’oscuro del futuro del franchise.

“Onestamente non lo so. Sono una persona così letterale che dovrei capire le conseguenze di come appare tutto e chissà chi di Avengers: Doomsday e Secret Wars”, ha spiegato. “Non so dove siamo seduti tutti. A volte, quando tutto è sul tavolo, non sai cosa mangiare.”

“Sarebbe bello vederli insieme in un giallo? Certo. Sarebbe bello vederli in una scorribanda nel tempo? Certo, sarebbe bello. Ci sono tutte queste cose diverse, ma non si vuole stravolgere completamente il carro delle mele. Sento che qualsiasi cosa io abbia da dire non ha importanza finché non vedremo come tutti i nostri personaggi preferiti sopravviveranno alle prossime avventure con Victor von Doom”, ha concluso Pearson.

Nella nostra recensione abbiamo scritto: “I Fantastici Quattro: Gli Inizi conferma ciò che già si pensava in seguito alla diffusione dei materiali promozionali: è un progetto ben pensato, ben diretto, che sa dosare l’intimità e l’azione, che grazie ai suoi variegati protagonisti si rivolge ad un pubblico ampio, dai più giovani fino ai padri e alle madri.”.