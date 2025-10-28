One Piece: verso la rotta maggiore arriverà il 10 marzo su Netflix!

L’attesa è finita! One Piece: verso la rotta maggiore arriverà solo su Netflix il 10 marzo 2026. Disponibili oggi anche le nuove immagini della serie interpretata da Iñaki Godoy, Mackenyu, Taz Skylar, Emily Rudd e Jacob Romero.

L’epica avventura piratesca di Netflix, ONE PIECE, torna con la seconda stagione — portando sfide ancora più agguerrite e missioni tra le più pericolose. Luffy e la sua ciurma salpano verso la straordinaria Grand Line: un leggendario tratto di mare dove meraviglia e pericolo si incontrano a ogni angolo. Nel loro viaggio alla ricerca del più grande tesoro del mondo, visiteranno isole bizzarre e affronteranno nuovi nemici formidabili.

ONE PIECE è una serie live action creata in collaborazione con Shueisha e prodotta da Tomorrow Studios (partner di ITV Studios) e Netflix.

Informazioni su ONE PIECE

L’adattamento live-action di ONE PIECE firmato Netflix è tratto dalla serie manga più venduta di tutti i tempi in Giappone e scritta da Eiichiro Oda, con oltre 100 volumi e 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo. L’epica avventura in alto mare segue Monkey D. Luffy nella sua missione per trovare il leggendario tesoro ONE PIECE e diventare il Re dei Pirati.

Il franchise, amatissimo e intergenerazionale, vanta una fanbase globale vastissima. Al debutto nel 2023, la serie live action Netflix è diventata un vero fenomeno mondiale: ha trascorso otto settimane nella Global Top 10, raggiungendo il primo posto in oltre 75 Paesi e diventando la prima serie Netflix in lingua inglese a debuttare al #1 in Giappone. La serie ha totalizzato quasi 100 milioni di visualizzazioni ed è tra i titoli più scaricati di sempre su Netflix.

ONE PIECE ha ottenuto 11 nomination ai Children’s & Family Emmy Awards, tra cui Outstanding Young Teen Series. L’amato adattamento offre ai fan nuovi modi per rimanere coinvolti tutto l’anno anche fuori dallo schermo, grazie a una nuovissima esperienza immersiva in arrivo alla Netflix House e al merchandising internazionale — da LEGO a Moose Toys e molto altro — acquistabile sul Netflix Shop e presso rivenditori in tutto il mondo.

ONE PIECE tornerà con l’attesissima seconda stagione nel 2026, ed è già stata rinnovata per una terza stagione. La serie è stata creata in collaborazione con Shueisha ed è prodotta da Tomorrow Studios (partner di ITV Studios) e Netflix.

