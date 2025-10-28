HomeSerie TvNews

Only Murders in the Building rinnovata per una sesta stagione!

Di Chiara Guida

Only Murders in the Building 5 recensione
Photo Credit_ Disney - Patrick Harbron

Disney+ ha annunciato che la serie comedy originale premiata agli Emmy® Only Murders in the Building, con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, è stata rinnovata per una sesta stagione composta da 10 episodi. La serie, per la prima volta oltreoceano, vedrà l’amato trio di investigatori lasciare New York City per indagare sul nuovo mistero di Londra.

La serie è ora disponibile in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, con il finale della quinta stagione che ha debuttato oggi sulla piattaforma streaming.

La quinta stagione vanta un cast stellare, che include il ritorno della pluripremiata Meryl Streep, vincitrice di Oscar® ed Emmy®, e Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest e Jermaine Fowler, Meryl Streep. Oltre alle star Steve Martin, Martin Short,Selena Gomez e Michael Cyril Creighton.

Only Murders in the Building è opera dei co-creatori e sceneggiatori Steve Martin e John Hoffman (Grace and FrankieLooking). Tra gli executive producer della quinta stagione figurano John Hoffman, Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith e JJ Philbin.

Un efficace sistema di parental control assicura che Disney+ rimanga un’esperienza di visione adatta a tutti i membri della famiglia. Oltre al “Profilo Bambini” già presente sulla piattaforma, gli abbonati possono impostare dei limiti di accesso ai contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN, per garantire massima tranquillità ai genitori.

Leggi la nostra recensione della Stagione 5 di Only Murders in the Building

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

