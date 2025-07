Jurassic World – La Rinascita: ecco il collegamento con uno dei protagonisti di Jurassic Park

I personaggi principali di Jurassic World – La Rinascita (qui la nostra recensione) hanno un legame specifico con i precedenti eroi del franchise, anche se questi non compaiono direttamente nel film. Il film, al momento in sala con Universal Pictures, è ambientato anni dopo gli eventi di Jurassic World: Il Dominio, su un’isola mai rivelata prima, dedicata alla sperimentazione genetica sui dinosauri. I personaggi di Jurassic World – La Rinascita sono tutti volti nuovi del franchise, un mix di civili e mercenari, entrambi in fuga dai dinosauri mutanti del film.

Jurassic World – La Rinascita è un ritorno ricco di azione alle vecchi vette del franchise, che porta una nuova energia alla serie. Tuttavia, ciò non significa che tutti i collegamenti con il passato siano stati cancellati. In effetti, uno dei personaggi principali del film ha un legame diretto con i precedenti eroi della serie, il che sottolinea la storia del franchise pur consentendogli di progredire.

Il Dr. Henry Loomis era uno studente di Alan Grant

Il Dr. Loomis menziona di aver imparato da Alan Grant

Il Dr. Henry Loomis, uno dei personaggi principali di Jurassic World – La Rinascita, è confermato essere uno studente del Dr. Alan Grant. Durante la sua scena introduttiva, Loomis rivela di essere stato uno studente di lunga data del Dr. Grant, acquisendone la soggezione, il rispetto e la paura per gli enormi dinosauri.

È proprio questo legame che spinge Loomis a unirsi alla missione. Sebbene fosse stato assunto come consulente, Loomis inizialmente era titubante all’idea di lanciarsi in questa avventura. Tuttavia, dopo che Krebs nota che Loomis non ha mai visto dinosauri in un ambiente naturale, potrebbe non avere mai più un’altra occasione come questa di vedere le creature come Grant.

Non ci sono personaggi che ritornano in Jurassic World – La Rinascita

Il film si concentra su un cast di personaggi completamente nuovo

Nonostante questo esplicito riferimento al Dr. Grant, Alan in realtà non appare nel film. Infatti, nessuno dei personaggi già presenti nei film di Jurassic Park o Jurassic World gioca un ruolo importante nel nuovo film. Invece, l’attenzione è rivolta a un gruppo di personaggi completamente nuovo.

Di conseguenza, il legame esplicito ma marginale tra Loomis e Grant è un tocco intelligente. Assicura che l’influenza di Grant sul franchise rimanga nell’oggi, anche se il personaggio non è presente. Suggerisce anche una vita più tranquilla per il protagonista di Jurassic Park, a quanto pare votato ora all’insegnamento.

È un modo intelligente per confermare che il personaggio è ancora vivo, il che potrebbe consentirgli di tornare in una futura iterazione della serie, garantendo al contempo che non rischi di sopraffare il fulcro della storia. Loomis potrebbe essere un successore moderno di Grant, ma il film riconosce che senza quest’ultimo, non ci sarebbe stato il primo.

Loomis dimostra che Jurassic World è pronto per un nuovo capitolo

L’attenzione di Jurassic World – La Rinascita sui nuovi personaggi evidenzia come il futuro della serie sia innovativa

Jurassic World – La Rinascita è pronto a rappresentare un nuovo inizio per l’intero franchise di Jurassic. Il film si concentra su un cast di personaggi completamente nuovo, un netto distacco dalla nutrita schiera di protagonisti di ritorno di Jurassic World: Il Dominio. Rebirth, invece, abbraccia un tono diverso, una nuova serie di personaggi e nuovi tipi di pericoli.

Il legame tra Loomis e Grant fa sì che il film sembri comunque unito, anche se i due sono distanti l’uno dall’altro per trama e ambientazione. Pur non essendo perfetto, il film è una boccata d’aria fresca dopo l’accoglienza deludente del terzo capitolo di Jurassic World.