The Old Guard: le principali differenze tra il film e i fumetti

Il film Netflix The Old Guard (qui la recensione) ha subito diversi cambiamenti significativi nel passaggio dalla pagina allo schermo. Ideata da Greg Rucka e Leandro Fernández, la storia è infatti nata come serie a fumetti. Pubblicata nel 2017, The Old Guard: Opening Fire è stata edita da Image Comics e ha avuto cinque numeri. Accolta con favore sia dalla critica che dagli appassionati di fumetti, Rucka e Fernández hanno poi prodotto un seguito, The Old Guard: Force Multiplied. Questa serie di cinque numeri si è poi conclusa a metà luglio 2020 ed è già stata confermata una terza e ultima serie, The Old Guard: Fade Away.

The Old Guard era incentrato su un gruppo di immortali. Guidato da Andromache di Scizia, alias Andy, interpretata da Charlize Theron, il gruppo ha combattuto per secoli per l’umanità. Dopo innumerevoli guerre, il film riprende ai giorni nostri con l’eclettico gruppo che lavora come mercenario. Nonostante la regola di Andy di non lavorare troppo spesso per lo stesso cliente, hanno accettato una missione per salvare un gruppo di bambini rapiti. Sfortunatamente, la missione si rivela una trappola che espone le loro abilità a Steven Merrick (Harry Melling), uno spietato uomo d’affari che cerca di sfruttarli per guadagno economico. La missione del gruppo di evitare la cattura è ulteriormente complicata dal tradimento di uno dei loro membri e dall’emergere di un nuovo immortale: Nile Freeman (KiKi Layne).

Il film è stato diretto da Gina Prince-Bythewood, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta dallo stesso Rucka. Di conseguenza, il film è stato un adattamento estremamente fedele al materiale originale, tanto che gran parte dei dialoghi del fumetto sono stati riportati alla lettera sullo schermo. Tuttavia, The Old Guard non è privo di differenze. Molte di queste sono estremamente minori, come il fatto che Merrick non fosse affatto il personaggio muscoloso che è sulla carta, le scene d’azione aggiuntive e il fattore di guarigione che funzionava in modo diverso. Altre, invece, sono piuttosto sostanziali e probabilmente avranno un impatto sulla storia futura.

Andy perde la sua immortalità

La posta in gioco è aumentata notevolmente nel terzo atto di The Old Guard, quando Andy ha improvvisamente perso la sua immortalità. Questo sviluppo ha avuto diverse funzioni. Innanzitutto, ha aggiunto ancora più tensione alla battaglia finale del film, con gli altri immortali che dovevano proteggere attivamente la loro leader dai colpi di arma da fuoco, eliminando al contempo i soldati nemici. Ha anche contribuito a ricordare ad Andy quanto la vita sia fragile e preziosa. Infine, ha portato la protagonista a ricordare che l’umanità non è poi così male. Ciò è stato rappresentato in modo particolare nella sua interazione con un gentile sconosciuto, che l’ha aiutata a medicare una ferita da taglio che Andy aveva subito. Tuttavia, l’arco narrativo è completamente originale. In entrambi i volumi della serie a fumetti già pubblicati, l’immortalità di Andy è rimasta intatta.

La dichiarazione d’amore di Joe a Nicky

Durante il film, Joe viene preso in giro da uno degli uomini di Merrick sul fatto che Nicky sia il suo ragazzo. In risposta, Joe ha risposto che “ragazzo” non è affatto una descrizione sufficiente di ciò che Nicky è per lui. Questo momento si è rivelato uno dei più popolari e celebrati di The Old Guard. È stato anche uno di quelli che lo stesso Rucka ha insistito per inserire nel film, specificandolo persino nel suo contratto. Tuttavia, il discorso di Joe era ancora più ampio sulla pagina e conteneva diversi paragoni poetici, tra cui il modo in cui “i pensieri stessi di Nicky rendono musicale il quotidiano”. Pertanto, i fan della scena che successivamente si avvicineranno al materiale originale rimarranno piacevolmente sorpresi.

Il passato e le motivazioni di James Copley

Interpretato da Chiwetel Ejiofor, il personaggio di James Copley è stato molto più approfondito sullo schermo. Nei fumetti originali, l’ex agente della CIA è spinto dal reddito senza dubbio considerevole che gli garantisce il lavoro per Merrick. Nel film, invece, le sue motivazioni provengono da un luogo molto più comprensibile. All’inizio del film menziona che sua moglie è morta di SLA. Sulla scia di quella tragedia, Copley si è impegnato a risparmiare ad altri un destino simile e il tipo di dolore che ha provato lui. In entrambe le versioni, alla fine si rende conto dei propri errori e tradisce Merrick. Il cambiamento nella sua storia personale, tuttavia, serve anche ad approfondire quella decisione.

Piuttosto che essere semplicemente disgustato dai metodi, dall’avidità e dal sadismo palese di Merrick, nella versione cinematografica Copley è spinto ad aiutare gli immortali per onorare meglio la memoria di sua moglie. Anche ciò che accade dopo è diverso dal fumetto. Nelle pagine del fumetto, Copley riceve clemenza e gli viene concesso di vivere, e in seguito incrocia nuovamente la strada degli eroi. Nel film, invece, Andy lo recluta attivamente, in modo da poter usare le sue conoscenze per coprire le tracce degli immortali in futuro. In questo modo, probabilmente diventerà una figura più centrale in futuro. Anche Nile è stata resa più articolata, con l’aggiunta di un elemento di dolore nella sua storia familiare che alimenta alcune delle sue decisioni.

Noriko diventa Quynh

Un altro dei cambiamenti più significativi apportati a The Old Guard riguarda il personaggio di Quynh (Veronica Ngo). Nel fumetto, il suo nome è Noriko ed è di origini giapponesi. Sullo schermo, il personaggio è stato reso vietnamita e il suo nome è stato modificato di conseguenza. Questi cambiamenti sono stati apportati proprio grazie alla stessa Ngo. In un’intervista con Polygon, Rucka ha rivelato che quando Ngo è stata ufficialmente scelta per il ruolo, ha detto: “Sono vietnamita, non giapponese”. Prince-Bythewood lo ha quindi contattato e gli ha chiesto se fosse possibile accogliere questa richiesta. Rucka è stato felice di onorare e rispettare questo desiderio. In questo modo, The Old Guard si è dimostrato ancora più attento alla rappresentazione, evitando la tendenza tipica di Hollywood di mescolare e abbinare culture asiatiche.

Anche alcuni elementi del destino tormentato e acquoso del personaggio sono stati modificati dal libro allo schermo. Come Noriko, viene semplicemente spazzata via da un’onda durante una tempesta particolarmente forte. Come Quynh, il fatto che sia stata sottoposta a secoli di annegamento è più una scelta consapevole derivante dalla crudeltà e dall’ignoranza dell’umanità. Dopo che lei e Andy vengono catturati durante i processi alle streghe in Inghilterra, entrambi vengono giustiziati in vari modi. Quando inevitabilmente nessuno dei metodi di esecuzione funziona, viene rinchiusa in una gabbia di ferro e gettata deliberatamente in mare.

Secondo Rucka nella stessa intervista, il cambiamento è stato in parte dovuto alla volontà di evitare la costosa misura di ricreare una tempesta del genere. La scelta è stata consolidata dall’idea suggerita da Prince-Bythewood di includere l’immagine della gabbia di ferro. Questo momento si ricollega ora, sia dal punto di vista narrativo che tonale, al ritorno di Quynh nella scena prima dei titoli di coda del film, che è stata anticipata rispetto alla timeline del fumetto. Un altro sottile cambiamento alla timeline del fumetto è stato apportato da Andy, che afferma di aver incontrato Quynh prima di Lykon, mentre nel fumetto era il contrario.

L’effetto a catena dell’eroismo degli immortali

Un altro punto di svolta è arrivato nel terzo atto di The Old Guard, quando Copley ha rivelato la profondità della sua ricerca sugli immortali. Sebbene il gruppo abbia sempre cercato di usare i propri poteri per il bene, non era mai stato a conoscenza del quadro più ampio che si stava formando grazie alle loro azioni. Da tutto ciò che Copley aveva raccolto, tuttavia, hanno appreso che per ogni persona che avevano salvato c’era stato un effetto a catena che aveva portato grandi benefici all’umanità nel suo complesso. Questo si manifestava sotto forma di scoperte mediche, progressi tecnologici positivi o prevenzione di gravi catastrofi.

La notizia ha spinto Nile a lasciar andare le sue apprensioni e a unirsi ufficialmente alla squadra alla fine del film. Inoltre, ha riacceso la fede di Andy e le ha restituito il senso di scopo. Sebbene la rivelazione sia presente nella serie a fumetti, essa non arriva fino al secondo volume, piuttosto che al volume su cui si basa principalmente il film. Di conseguenza, insieme al ritorno di Quynh, gli spettatori si trovano ad affrontare una linea temporale molto più accelerata nella trilogia di film pianificata da Rucka. Questa decisione produrrà probabilmente un effetto a catena, con ulteriori cambiamenti, deviazioni ed espansioni della storia che si svilupperanno in modo esponenziale nei futuri capitoli di The Old Guard.