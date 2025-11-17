The Smashing Machine, la spiegazione del finale

The Smashing Machine di Benny Safdie racconta la storia vera della leggenda dell’UFC Mark Kerr, spesso considerato il pioniere della diffusione delle arti marziali miste (MMA) tra il pubblico di tutto il mondo. Il film di Safdie descrive in dettaglio i primi anni della carriera di Kerr, esplorando come è diventato famoso e quali sfide ha dovuto affrontare a causa della fama. Le recensioni di The Smashing Machine sono state generalmente favorevoli.

Il finale di The Smashing Machine porta Mark Kerr alla finale del PRIDE Fighting Championship, un torneo di MMA che mirava a portare il successo dell’UFC oltre il Pacifico, in Giappone. Il film esplora come i problemi di abuso di sostanze e le relazioni tossiche di Kerr abbiano caratterizzato gran parte della sua carriera iniziale, portandolo a questo incontro cruciale.

Sebbene Kerr superi le sue dipendenze e ricomponga il rapporto con la sua allora fidanzata, Dawn Staples, alla fine cade all’ultimo ostacolo e viene sconfitto dal lottatore giapponese Kazuyuki Fujita. Anche se questo è un finale deludente sotto molti aspetti, la dice lunga sul principio fondamentale di The Smashing Machine, secondo cui il successo è irrilevante per la propria felicità.

Mark Kerr ha superato completamente i suoi problemi di dipendenza?

Il rapporto turbolento di Mark Kerr con gli antidolorifici è una delle sottotrame più importanti di The Smashing Machine, e il modo in cui Safdie rende questa dinamica così naturale e autentica è senza dubbio il punto di forza del film. Non è sensazionalistico come ci si potrebbe aspettare da un film biografico hollywoodiano, ma piuttosto infuso molto lentamente e sottilmente nella trama.

Allo stesso modo, questo significa che anche il recupero di Kerr dalla dipendenza è sottile. Ci sono alcuni momenti molto emozionanti in cui Kerr è costretto a fare i conti con gli effetti di questa dipendenza sulla sua vita personale e professionale, ma per la maggior parte, il recupero di Kerr avviene in sottofondo mentre The Smashing Machine si concentra invece sulla sua carriera di lottatore.

È un modo molto interessante di affrontare questo argomento e dimostra che le difficoltà personali di una persona non devono necessariamente definirla o determinare il modo in cui viene percepita dal mondo. La recitazione di Dwayne Johnson nel ruolo principale in The Smashing Machine è a volte molto contenuta e spesso non ci si accorge di quanto Kerr stia migliorando, ma alla fine sembra stare molto meglio.

In un’intervista rilasciata a TIME all’inizio di quest’anno, Kerr ha rivelato: “Sono sobrio da sette anni ormai, e ci ho messo un po’ di tempo, perché è stata una resa dei conti. Mi sono ripreso da uno stato fisico e mentale apparentemente senza speranza.” Questo conferma essenzialmente che, sebbene la dipendenza di Kerr non sia finita completamente dopo la storia di The Smashing Machine, la sua guarigione e il suo miglioramento personale sono stati molto reali.

Mark e Dawn sono riusciti a salvare la loro relazione?

Per molti versi, la dinamica tra Dawn e Mark in The Smashing Machine riflette il rapporto tossico di Mark con l’alcol e le droghe. I due sono inspiegabilmente attratti l’uno dall’altra nonostante il male che continuano a infliggersi a vicenda, e questo ha un effetto continuamente dannoso sulla carriera professionale di Mark.

Ci sono diversi momenti in The Smashing Machine in cui Mark incolpa persino Dawn per le sue perdite, sostenendo che la loro dinamica gli sta causando un troppo grande stress emotivo e peggiorando le sue prestazioni. La coppia si è separata brevemente dopo l’overdose potenzialmente letale di Kerr prima delle finali del PRIDE, ma come suggerisce The Smashing Machine, questa non è stata la fine della loro relazione.

Dawn e Mark si sono riconciliati mesi dopo e alla fine si sono sposati nel 2000, e ora hanno un figlio insieme. Secondo quanto riferito, la coppia si è separata nel 2015, ma i commenti di Kerr a TIME dimostrano che il suo rapporto con Dawn è ancora positivo:

Guardando indietro, lei è una bambina che chiede di essere amata, e io sono solo un ragazzino che non sa come accettare o dare amore.

Cosa è successo a Mark Kerr dopo le finali del Pride?

Kerr è spesso considerato un eroe sconosciuto delle arti marziali miste, qualcuno che ha aperto la strada e rivoluzionato questo sport, ma che viene spesso dimenticato perché non è mai riuscito a raggiungere la vetta. Dopo la sconfitta alle finali del PRIDE nel 2000, Kerr ha continuato a combattere in altri tre round del campionato, ma si è ritirato nel 2001 dopo due sconfitte inaspettate.

Kerr ha fatto un’altra apparizione al PRIDE nel 2004, sperando di riconquistare la corona e dimostrare che la sua serie negativa era ormai alle spalle. Purtroppo, è stato sconfitto dopo soli 40 secondi di combattimento con Yoshihisa Yamamoto e ha lasciato definitivamente il campionato. Ha continuato a combattere in tornei americani minori, ma si è ritirato ufficialmente nel 2009 dopo aver perso cinque incontri consecutivi.

Il vero significato del finale di The Smashing Machine

In sostanza, The Smashing Machine è la storia di un talento generazionale che non è riuscito a realizzare il suo pieno potenziale a causa del suo comportamento autodistruttivo e dei suoi problemi di salute mentale. Che si tratti della dipendenza di Kerr dagli antidolorifici o della sua incapacità di allontanarsi da una relazione così tossica, ci sono molti fattori nel film che dimostrano esattamente perché Kerr sia una figura così complessa.

È difficile individuare una morale particolare nella storia di The Smashing Machine, poiché il film sembra molto meno interessato a giudicare o analizzare il suo soggetto, e più preoccupato di collocarlo al posto che merita tra i pionieri delle arti marziali miste. Semmai, è una storia su come il successo e la felicità raramente possano coesistere.

In The Smashing Machine c’è un’interessante discussione sul fatto che il successo valga davvero la pena del dolore che comporta. La fame di grandezza distrugge Kerr sia mentalmente che fisicamente, ma il finale del film lo vede quasi sollevato per non aver vinto l’incontro, perché sa che gli avrebbe solo dato un assaggio di un percorso ancora più distruttivo.