Now You See Me 4: il regista aggiorna sul prossimo film della saga

Di Gianmaria Cataldo

Now You See Me - I Maghi del Crimine spiegazione finale
Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Isla Fisher e Dave Franco in Now You See Me - I maghi del crimine. Foto di Barry Wetcher - © 2013 Summit Entertainment, LLC. All rights reserved.

L’illusione perfetta – Now You See: Me Now You Don’t (qui la recensione) è finalmente nelle sale dopo una pausa di nove anni dal precedente capitolo. Nel nuovo film la squadra originale degli Horsemen si unisce a una nuova generazione di maghi. Mentre la serie ha così raggiunto un traguardo importante, Lionsgate ha confermato che un quarto film è in fase di sviluppo. Durante un’intervista con Entertainment Weekly, il regista Ruben Fleischer ha rivelato che lo sviluppo di Now You See 4 è “ancora in fase di scrittura”.

Anche se è ancora nelle prime fasi, il regista promette che il prossimo capitolo “continuerà il tema delle avventure magiche in giro per il mondo che coinvolgono alcune rapine e alcune esibizioni, e continuerà a raccontare la storia di questi otto grandi maghi”. Nel terzo capitolo, i maghi originali e quelli nuovi affrontano la cattiva Veronika Vanderberg, che usa la sua azienda di diamanti per riciclare denaro.

Gli illusionisti combinaguai hanno successo alla fine, quando si scopre che Charles, interpretato da Justice Smith, è la mente dietro la rapina e il fratellastro di Veronika, che lei credeva morto. Mentre Lula, interpretata da Lizzy Caplan, alla fine si è unita ai Cavalieri a metà del film, Dylan, interpretato da Mark Ruffalo, non era coinvolto nel piano. I Cavalieri hanno rivelato che era stato imprigionato in Russia dopo che una missione era andata male, il che aveva portato allo scioglimento della squadra originale.

Tuttavia, Ruffalo ha fatto una breve apparizione nei momenti finali, quando Dylan ha rivelato in un ologramma di essere fuggito, ha iniziato i nuovi membri a The Eye e ha concluso con: “Pensavate che il vostro lavoro fosse finito? Avete appena iniziato”. Nonostante l’assenza di Dylan nel terzo capitolo, il regista ha rivelato che “avrà un ruolo più importante nella prossima avventura, in attesa di conoscere gli impegni di Mark Ruffalo”. Fleischer ha poi fornito ulteriori dettagli sul coinvolgimento di Ruffalo e sul motivo per cui non ha partecipato al terzo film.

Purtroppo è un uomo molto impegnato e potrebbero girare altri sette film degli Avengers, quindi vedremo se Mark Ruffalo sarà disponibile. Ma la mia speranza per il film è sicuramente quella di avere più Dylan nel film. Vi svelerò un piccolo segreto, ovvero che in origine non avrebbe nemmeno dovuto partecipare a questo film perché non era disponibile durante le riprese principali”.

Fortunatamente, in quel momento era disponibile per essere ripreso su uno schermo verde indipendentemente dalle nostre riprese, ma siamo comunque riusciti a inserirlo nel film. Ovviamente avremmo preferito che bussasse alla porta ed entrasse in scena alla fine di persona, ma è un uomo molto impegnato e la versione olografica di Dylan mi è andata più che bene”.

Oltre al ritorno di Fleischer come regista, non ci sono conferme su quali membri del cast torneranno, poiché ciò dipenderà probabilmente dai loro impegni e da altre trattative contrattuali. L’illusione perfetta – Now You See: Me Now You Don’t è diventato il film più apprezzato della serie, con un punteggio del 58% su Rotten Tomatoes e al momento nel primo weekend al cinema ha guadagnato circa 75 milioni di dollari a livello globale. Attualmente, Now You See Me 4 non ha una data di uscita, ma sono attesi ulteriori aggiornamenti in futuro.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
